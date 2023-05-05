 فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت.. تصدع في الجبهة الروسية؟ | مسائية DW | DW | 05.05.2023

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مسائية DW

فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت.. تصدع في الجبهة الروسية؟

رئيس مجموعة فاغنر الروسية يوجه انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية الروسية ويهدد بسحب قواته من باخموت بسبب نقص الذخيرة.. والكرملين يرفض التعليق.. ماذا وراء هذه الانتقادات؟ وماذا تعني ميدانيا واستراتيجيا؟

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مسيّرات الكرملين.. تواصل التكهنات والتداعيات 05.05.2023

03/05/2023 A still image taken from video shows a flying object exploding in an intense burst of light near the dome of the Kremlin Senate building during the alleged Ukrainian drone attack in Moscow, Russia, in this image taken from video obtained by Reuters May 3, 2023. Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. 

روسيا تبلغ عن هجوم بمسيرات على الكرملين 04.05.2023

الهجوم على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟

"الهجوم" على الكرملين.. منعطف جديد في الحرب على أوكرانيا؟ 03.05.2023

DONETSK OBLAST, UKRAINE - APRIL 22: Ukrainian soldiers of the 24th Separate Assault Battalion named Aidar, also known as the Aidar Battalion, unload ammunition from a military truck near the frontline in the direction of Bakhmut, Ukraine on April 22, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي. 24.04.2023

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الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟ 01.05.2023

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24/04/2023**Russia Ukraine Military Operation Wagner Group 8418379 24.04.2023 An aerial view shows damaged and destroyed buildings in Artyomovsk, also known as Bakhmut, as Russia s military operation in Ukraine continues, Donetsk People s Republic, Russia. RIA Novosti / Sputnik Artyomovsk Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

أوكرانيا- فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت بسبب نقص الدعم 05.05.2023

قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إنه سيسحب مقاتليه من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار، فيما قالت موسكو إن الهجوم الأوكراني على الكرملين لم يكن ليحدث دون علم واشنطن.

23/04/2023**Ukrainian service members from a 3rd separate assault brigade of the Armed Forces of Ukraine, fire a howitzer D30 at a front line, amid Russia's attack on Ukraine, near the city of Bakhmut, Ukraine April 23, 2023. REUTERS/Sofiia Gatilova

أوكرانيا تعلن صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاث اتجاهات 01.05.2023

أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ARCHIV - 24.12.2022, Russland, St. Petersburg: Der Leiter der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, nimmt an der Beerdigung eines Kämpfers der Wagner-Gruppe, der während des Kriegs in der Ukraine ums Leben kam, auf einem Friedhof außerhalb von St. Petersburg teil. Die Aktivitäten der russischen Söldnergruppe Wagner und von Regierungstruppen in Mali sollen nach dem Willen unabhängiger UN-Menschenrechtsexperten untersucht werden. (zu dpa «UN-Experten: Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Gruppe prüfen») Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رئيس مرتزقة "فاغنر" يشتكي من خسائر فادحة ويهدد بالانسحاب من باخموت 29.04.2023

هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظراً لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في القرم بعد هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة.

27.03.2023, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, spricht zu Soldaten der Rosguardia-Truppen (Nationalgarde), um ihnen zu ihrem Berufsurlaub zu gratulieren. Russland hält trotz der Sanktionsdrohungen des Westens an der geplanten Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus fest. Foto: Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين.. وكييف تنفي 03.05.2023

في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.