فاغنر تهدد بالانسحاب من باخموت.. تصدع في الجبهة الروسية؟

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رئيس مجموعة فاغنر الروسية يوجه انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية الروسية ويهدد بسحب قواته من باخموت بسبب نقص الذخيرة.. والكرملين يرفض التعليق.. ماذا وراء هذه الانتقادات؟ وماذا تعني ميدانيا واستراتيجيا؟
قال رئيس مجموعة فاغنر الروسية إنه سيسحب مقاتليه من مدينة باخموت شرقي أوكرانيا متّهماً الجيش بحجب الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار، فيما قالت موسكو إن الهجوم الأوكراني على الكرملين لم يكن ليحدث دون علم واشنطن.
أعلن الجيش الأوكرانية أنه الأوكرانية تمكن من صد أكثر من 36 هجوما روسيا في ثلاثة اتجاهات. وأنه صد الهجمات الروسية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ومارينكا وكييف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
هدد يفيجني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة بسحب قواته من مدينة باخموت بسبب المعدل المرتفع للقتلى والجرحى في القتال هناك ونظراً لنقص الإمدادات، فيما اندلعت النيران في القرم بعد هجوم يعتقد أنه بطائرة مسيرة.
في أخطر اتهام منذ الغزو الروسي قال الكرملين إن الدفاعات الروسية عطلت طائرتين مسيرتين استخدمتا في هجوم على مقر إقامة بوتين. وفيما نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، أعلنت واشنطن أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا.
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