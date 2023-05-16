 فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2023

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أخبار

فاغنر تعلن سيطرتها الكاملة على باخموت وكييف تنفي

أعلن رئيس مجموعة فاغنر السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية لكن أوكرانيا نفت ذلك وقالت إن القتال ما زال مستمرا. وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر.

قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين يعلن سيطرة عناصصره على باخموت بالكامل.

قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين يعلن سيطرة عناصصره على باخموت بالكامل.

أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين اليوم السبت (20 مايو/ يناير 2023) أن رجاله استولوا على كامل مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.

وأعلن بريغوجين في شريط فيديو بثته خدمته الإعلامية على تلغرام وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبان مدمرة "في 20 أيار/مايو 2023 ظهر اليوم (السبت) تمت السيطرة على باخموت بالكامل". واضاف بريغوجين الذي يخوض نزاعا مع القيادة العسكرية الروسية "استغرقت العملية للسيطرة على باخموت 224 يوما ... فاغنر وحدها كانت هنا".

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بعد إعلان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف استعداد قواته لاحتلال باخموت في بضع ساعات، توجه رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بطلب لوزير الدفاع الروسي بتسليم مواقع قواته لقوات قديروف.

والمعركة للسيطرة على باخموت المدمرة والتي يشكك خبراء في أهميتها الاستراتيجية، هي الأطول والأكثر دموية في النزاع. وتكبد الجانبان خسائر كبيرة فيها.

من جهتها نفت أوكرانيا المزاعم الروسية، وأكدت السبت أنها لا تزال تسيطر على بعض المناطق في مدينة باخموت التي اعلنت مجموعة فاغنر الروسية السيطرة التامة عليها، لكنها اعتبرت أن الوضع على الارض يظل "حرجا" بالنسبة الى القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني سيرهي تشيرفاتي في مقابلة مع رويترز "هذا ليس صحيحا. وحداتنا تقاتل في باخموت".

وباخموت هي محور أطول معارك وأكثرها دموية في الحرب الروسية في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الخامس عشر. ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريغوجين في المقطع المصور.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الاوكراني غانا ماليار على تلغرام "الوضع حرج. في الوقت نفسه ... يسيطر مدافعونا على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية في المنطقة".

واعلنت اوكرانيا هذا الاسبوع أنها استعادت أكثر من عشرين كلم مربعا من القوات الروسية في شمال المدينة وجنوبها، مع إقرارها بتقدم لمقاتلي فاغنر داخل المدينة نفسها، حيث لم يبق سوى جيب صغير للمقاومة الاوكرانية في الغرب.

وقال بريغوجين إن قواته ستنسحب من باخموت بدءا من يوم 25 مايو/ أيار لنيل قسط من الراحة وإعادة التدريب، على أن تسلم السيطرة على المدينة للجيش الروسي.

وسخر بريغوجين من الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي جو بايدن اللذين يشاركان في قمة مجموعة الدول السبع باليابان اليوم السبت، والتي ركزت على الحرب في أوكرانيا.

وقال مخاطبا زيلينسكي "اليوم عندما ترى بايدن قبِّله على جبينه وأبلغه مني السلام".

ع.أ.ج/ أ.ح ( د ب ا، رويترز، أ ف ب)

الجيش الأوكراني يقول إنه يحرز تقدماً في معركة مدينة باخموت شرق البلاد

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