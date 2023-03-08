 "فاغنر" تحدد موعد تسليم باخموت وخبراء يتوقعون "عملية معقدة" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"فاغنر" تحدد موعد تسليم باخموت وخبراء يتوقعون "عملية معقدة"

لايزال الوضع مبهما في مدينة باخموت، فمجموعة فاغنر تشدد على سيطرتها على "كل شبر" في المدينة وتحدد موعد تسليمها إلى القوات الروسية، بينما تنفي أوكرانيا ذلك، والمعهد الأمريكي لدراسة الحرب يتوقع عملية تسليم معقدة.

Kämpfe und Zerstörung in Bachmut, Ukraine

باخموت شهدت أطول المعارك وأشرسها منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

صرح قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوشين أنه وبعد "السيطرة على باخموت"، سيتم من الـ 25 من مايو/ أيار إلى الأول من يونيو/ حيران المقبل، تسليم المدينة إلى القوات الروسية التي انتقدها مرة أخرى بشدة ونعثها بـ "نقص الكفاءة". ووفقا للجيش الأوكراني، فإن انسحاب مقاتلي مجموعة فاغنر لن يكون بالأمر الهيّن لأن قوات كييف المتمركزة حول باخموت تهدد بتطويق قوات فاغنر. ويتواصل القتال الدامي للغاية حول المدينة، التي كان يقطنها في السابق 70 ألف نسمة، منذ أواخر الصيف. فيما لا يزال الغموض يحوم حول وضع باخموت التي شهدت أطول المعارك وأشرسها منذ بدءالغزو الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

فمن جهة وفي تصريحات مبهمة قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هيروشيما اليابانية حيث شارك في قمة مجموعة السبع التي حصل خلالها على دعم دبلوماسي ومساعدة عسكرية، إن باخموت "ليست محتلة". ومن جهة أخرى شدد قائد مجموعة فاغنر بقوة على أنهم يسيطرون على "كل شبر" منها.

يذكر أن قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أقرّ الأحد على أن قواته لم تعد تسيطر إلا على جزء "ضئيل" من المدينة. وكتب على تلغرام "رغم أننا لا نسيطر حاليا إلا على جزء ضئيل فقط من باخموت، فمن المهم الدفاع عنها. هذا الأمر يتيح لنا إمكان دخول المدينة إذا تغيّر الوضع، وهو ما سيحدث بالتأكيد".

زيلينسكي: لنجعل روسيا آخر المعتدين

ومن المؤكد أن حرب باخموت تسببت في خسائر كبيرة لمجموعة فاغنر، وفق المعهد الأمريكي لدراسة الحرب بواشنطن في أحدث تقييم له، والذي قال إن "المرتزقة أصبحوا الآن غير قادرين تقريبا على شنّ أي هجمات جديدة خارج المدينة" بسبب الاستنزاف الكبير.

ويفترض المحللون العسكريون بالمعهد الأمريكي سيطرة المجموعة إلى حدٍّ كبير على المدينة، لكن القوات الأوكرانية شنّت حسب رأيهم هجمات مضادة في شمال وجنوب باخموت وسيطرت على الطرق التي تربط المدينة. ويشير المعهد في تقييمه إلى حاجة القوات الروسية إلى المزيد من التعزيزات للاحتفاظ بباخموت المدمرة وحماية جوانبها. وهذا من شأنه أيضا "منع الروس من التقدم" - كما خططوا – غرباً وشمالاً.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويتر، د ب أ) 

 

مواضيع ذات صلة

Praesident Volodymyr SELENSKYJ, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv, Halbfigur,halbe Figur. Selenskyj und EU-Parlamentspraesidentin Roberta Metsola treffen sich in Lwiw am 03.03.2023, Working trip of the President of Ukraine to the Lviv region Foto:The Presidential Office of Ukraine via

زيلينسكي يحذر من مغبة سيطرة القوات الروسية على باخموت 08.03.2023

دق الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي ناقوس الخطر بشأن تداعيات احتمال استيلاء الجيش الروسي على باخموت، مؤكدا أن الدفاع عن المدينة يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لمسار الحرب.

Der Ostermarsch des «Netzwerks Friedenskooperative» unter dem Motto «Die Waffen nieder!» startet in Kreuzberg am Oranienplatz.

حرب أوكرانيا تهيمن على مسيرات عيد القيامة في ألمانيا 07.04.2023

مسيرات عيد القيامة في ألمانيا لهذا العام تركز مجددا على الحرب الروسية على أوكرانيا وتطالب برلين بالقيام بالمزيد لانهاء الحرب وحثّ الأطراف على الدخول في مفاوضات سلام. وستكون هناك 120 فعالية من خميس العهد إلى يوم القيامة.

BAKHMUT, UKRAINE - MARCH 04: A soldier from a Ukrainian assault brigade walks across a muddy road used to transport and position British made L118 105mm Howitzers on March 04, 2023 near Bakhmut, Ukraine. Soldiers said they received training on the towed light guns in Germany last summer but took possession of the artillery pieces, sent by the UK, in January, 2023. (Photo by John Moore/Getty Images)

الجيش الأوكراني ينفي انسحابه من باخموت 07.03.2023

نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،