فاعل خير يترك 160 ألف يورو بكنيسة ألمانية !

ذكرت كنيسة رغنسبورغ بولاية بافاريا الألمانية أنه عثر على 160 ألف يورو تركها فاعل خير على مذبح الكنيسة لصالح مشروعات مساعدة في أفريقيا. و من المقرر أن تخدم هذه الأموال عدة مشروعات، بعد إجراء فحص من جانب الغرفة المالية المعنية بالكنيسة.

وكانت إحدى العاملات في الكنيسة الواقعة ببلدة "زال أن دِر دوناو" قد عثرت على هذه الأموال في شهر أيار/مايو الماضي، ولم يتم الإعلان عن هذا التبرع إلا مطلع الأسبوع الجاري. وقال كلمنس بك، المتحدث باسم الأبرشية عن حجم التبرع المالي: "مثل هذا الشيء لا يحدث دائما".

وبحسب تقرير صحيفة "ميتل بايريشه تسايتونغ" الألمانية المحلية، اكتشفت خادمة الكنيسة ظرفا يحتوي على أوراق مالية من فئة 500 يورو تحت صليب المذبح عند الإعداد لصلاة "أحد العنصرة" في عام 2018 . وقالت السيدة للصحيفة: "رأيت كثيرا من الأموال وصُعقت"، وأوضحت أنها توجهت بالأموال بعد ذلك إلى مجلس الكنيسة، حيث كان يعد القس للصلوات، وأشارت إلى أنه لم يستطع الكلام أيضا في البداية. وكان المتبرع قد دوّن على الظرف ملاحظة أن الأموال "من أجل أفريقيا".

س.إ /هـ.د (د ب أ)