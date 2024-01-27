هزمت الجزائر - مصر تحرز كأس أفريقيا لليد وتتأهل للأولمبياد

توج المنتخب المصري لكرة اليد بلقب كأس أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، وفاز لأول مرة في مباراة نهائية على نظيره الجزائري. وصعد منتخب مصر للأولمبياد فيما يخوض منتخبا تونس والجزائر ملحقا للتأهل.

أحرزمنتخب مصر لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال للمرة الثالثة عل التوالي، وتوج بكأس البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على منتخب الجزائر في المباراة النهائية.

وتغلب منتخب مصر 29 / 21 على منتخب الجزائر، اليوم السبت (27 يناير/ كانون الثاني 2024)، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة.

وفرض المنتخب المصري هيمنته على اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 17 / 10، قبل أن يحافظ على تقدمه في الشوط الثاني، ليتمكن من توسيع الفارق إلى 8 أهداف في نهاية اللقاء.

وبذلك، سيكون منتخب مصر هو ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل. وفي المقابل، بات يتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي، الذي حصل على المركز الثالث عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، التي جرت بينهما في وقت سابق اليوم.

وصعدت منتخبات مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر وغينيا، التي حصلت على المراكز الخمس الأول في كأس أمم أفريقيا لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.

احتفال لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بالفوز على منتخب الجزائر والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 صورة من: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

وبحصوله على لقبه التاسع في البطولة، بات منتخب مصر قريبا للغاية من المنتخب التونسي، البطل التاريخي للمسابقة، الذي حصل على كأس البطولة 10 مرات، كان آخرها في نسخة المسابقة عام 2018 في الغابون.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المنتخب المصري على نظيره الجزائري في المباراة النهائية لأمم أفريقيا، بعدما سبق أن خسر أمامه في نهائي نسختي 1987 و1989.

لاعبو مصر يحصدون جوائز الأفضل

واختارت اللجنة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، المصري يحيي خالد ليتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 27 كانون الثاني/يناير الجاري.

وذكر المركز الإعلامي للبطولة اليوم السبت أن يحيي خالد فاز بجائزة أفضل لاعب، فيما توج أحمد عادل بلقب الهداف، والغيني بيير رويينز، أفضل حارس مرمي، والمصري محمد سند، أفضل جناح أيمن، والمصري أحمد سيسا، أفضل جناح أيسر، ويحيي الدرع، أفضل ظهير ايسر، ولاعب الرأس الأخضر باولو مورينو أفصل لأعب دائرة ، فيما فاز لاعب منتخب الجزائر مصطفى حاج صدوق بجائزة أفصل لاعب في الخط الخلفي.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)