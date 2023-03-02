 "فاتي" مهاجرة إفريقية وجدت الحرية في العودة إلى الوطن! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.03.2023

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ثقافة ومجتمع

"فاتي" مهاجرة إفريقية وجدت الحرية في العودة إلى الوطن!

كان قرار فاتي بالعودة إلى غانا بدلاً من البقاء في أوروبا أمراً أثار استياء من ينتظرونها في وطنها. قرارها الشجاع كان محور الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة في "مهرجان أفريكاميرا السينمائي" في برلين.

المرأة الغانية فاتي كانت قصتها موضوع الفيلم الوثائقي خيار فاتي

المرأة الغانية فاتي كانت قصتها موضوع الفيلم الوثائقي "خيار فاتي"

قيل لها إنها ارتكبت خطأ فادحاً، وأقدمت على اختيار سيئ. كان ذلك تحدياً صعباً واجهته فاتي، المرأة الغانية التي كانت قصتها موضوع الفيلم الوثائقي "خيار فاتي"، الذي عرض في "مهرجان أفريكاميرا السينمائي" في برلين.

بعد استعانتها بالمهربين وتمكنها من الوصول إلى إيطاليا، أثار اختيار فاتي العودة إلى غانا بعد ستة أشهر فقط الكثير من الانتقادات. فاتي حامل حالياً ومعدمة من الناحية المالية وتسعى للطلاق من زوجها الذي اختار البقاء في إيطاليا.

تسمع عبارات تكون قاسية في بعض الأحيان: "لماذا عدت؟ لو كنت مكانك ما كنت لأعود. أنت تنحدرين من أسرة فقيرة، كان عليك التحلي بالصبر بعد وصولك إلى أوروبا، لقد ارتكبت خطأ كبيراً".

خالي/ة الوفاض!

لدى فاتي كل الأسباب التي تدعوها للندم على اتخاذها  قرار بالعودة إلى غانا. كان هدفها من الهجرة إلى أوروبا هو كسب المال لإرساله إلى أطفالها الأربعة الذين تركتهم في الوطن، ولكن بمجرد وصولها إلى إيطاليا، وجدت واقعاً مختلفاً. عاشت طيلة مدة بقائها هناك في مخيم ولم يكن لديها فرصة للعمل، حينها تقدمت بطلب إلى السفارة الغانية في روما للعودة إلى الوطن، وعادت مفلسة كلياً.

مخرجة فيلم "خيار فاتي" فاطمة دادزي، سمعت الكثير من القصص عن "الجنة الأوروبية" والمكانة الاجتماعية الجيدة التي يأمل أن يحوزها المهاجرون هناك. نفس الحلم دفع ابن عمها إلى ترك وطنه والمغامرة بكل أمواله لأجل رحلة عبر البحر الأبيض المتوسط، أملاً في حياة أفضل.

قالت المخرجة دادزي في تصريح لمهاجر نيوز: "من يبقى في الوطن يتصور أن المهاجرين في أوروبا يعيشون حياة رفاهية. حقيقة أنك وصلت إلى هناك تعني أنه عليك بالمقابل إحضار شيء ما. لقد استثمرت العائلة فيك، لذا فأنت تتحمل هذه المسؤولية".

عندما فشل حلمه وعلق في ليبيا، عاد ابن عم دادزي إلى غانا خالي الوفاض. كانت التجربة مخزية للغاية بالنسبة له لدرجة أنه توارى عن أنظار عائلته لمدة عام تقريباً قبل أن يخبرهم أنه عاد. تقول دادزي: "كان هناك الكثير من الأمل الذي تعلقت به والدته وكل أفراد الأسرة، لذلك صعب عليه إعلان عودته". وتضيف المتحدثة قائلة "كان الناس يسخرون منه ويرونه فاشلاً، كان الأمر محرجاً للغاية بالنسبة له".

اغتصاب الأطفال والنساء

كان الأمر أسوأ بالنسبة لفاتي، فهي لم تصل فقط إلى إيطاليا واختارت العودة، ولكن لأنها امرأة، من المحتمل أن تكون قد عانت من الاستغلال الجنسي أثناء الرحلة، وفقاً لدادزي.

من المعروف أن طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط  من شمال إفريقيا إلى إيطاليا أحد أخطر طرق الهجرة في العالم بالنسبة للنساء. وفقاً لتقرير اليونيسف في عام 2017، تعرض ما يقرب من نصف الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى إيطاليا للاغتصاب. وقال التقرير إن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال كان يحدث "بشكل كبير ومنهجي" عند نقاط التفتيش والمعابر.

مختارات

ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر / تشرين الأول من هذا العام أن العنف الجنسي ضد المهاجرين في ليبيا "واسع الانتشار، لا سيما داخل مراكز الاحتجاز الليبية، ويتم ارتكاب هذه الجرائم مع إفلات تام من العقاب". هناك أيضاً الكثير من الأدلة على أن النساء والفتيات المهاجرات من إفريقيا يواجهن العنف الجنسي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاتجار بهن، في إيطاليا.

تقول دادزي إن الأمر استغرق سنة كاملة حتى أصبحت علاقتها بفاتي علاقة ثقة، مؤكدة أنها تعرف ما تحملته هذه السيدة خلال رحلتها. والواضح أن فاتي لديها سلاح سري، يتمثل في حبها لأطفالها والتزامها بالعناية بهم والبقاء معهم. وهو ما ساعد إلى جانب صلابة موقفها وتشبثها به لمواجهة منتقديها.

"أثناء تصوير الفيلم الوثائقي، أدركت أن بعض الأشخاص مستعدين للتضحية بمستقبل أطفالهم من أجل الوصول إلى أوروبا. لكن فاتي لم تكن مستعدة للقيام بذلك، فضلت حياة الفقر من أجل البقاء إلى جانبهم".

هذا لا يعني أن الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك أطفالهم في بلدانهم الأصلية  وهاجروا إلى أوروبا يحبونهم بشكل أقل، لكن إعطاء فاتي الأولوية لوجودها مع أطفالها عوض الماديات، والتخلي عن استغلال حملها في إيطاليا من أجل الحصول على وضع قانوني، جعلها لا تحظى بالاحترام بعد عودتها، وفي بعض الحالات يرى الكثيرون في وطنها، أن الاهتمام بالأطفال لا يمكن أن ينافس أو يبرر التخلي عن كل الثروة والفرص التي توفرها أوروبا.

مهرجان الفيلم الافريقي في برلين

مهرجان الفيلم الافريقي في برلين : قرار فاتي

أوروبا المثالية!

تقول مخرجة الوثائقي دادزي إن فكرة أوروبا كمكان يعد بالنجاح هي فكرة راسخة في العقول هنا، بحيث "يُنظر دائماً إلى أولئك الذين يعودون لقول الحقيقة على أنهم فاشلون وكاذبون. ويُنظر إلى العائد كشخص لا يريدهم أن يجربوا العيش في أوروبا، ويريد أن يحرم الناس من تلك "الجنة".

وترى المخرجة أيضاً أن صورة أوروبا في أذهان أهل غانا هي صورة من الصعب تغييرها: "يظنون أن عملاً بسيطاً هناك سيوفر لك الكثير من المال، وستعيش في منزل جديد وجميل وسط أحياء جميلة، ولن تكون مضطراً إلى الكفاح من أجل الحصول على الإقامة، وستحصل على الطعام الجيد بسعر رخيص".

وترجع دادزي هذه الصورة التي رسمت في أذهان أبناء بلدها عن أوروبا لما يتم تقديمه في وسائل الإعلام. تشرح فكرتها قائلة "أدركت خلال بحثي أن الكثير من الناس يصدقون ما يرونه على التلفاز، أنت لا ترى الكثير من المصاعب في أوروبا على شاشة التلفاز، لذا فهي في مخيلتك مثالية".

تعترف فاتي بدورها في الفيلم قائلة "كنت أعتقد أن أوروبا جنة، ظننت أنه عند الوصول إلى هناك سيكون كل شيء بخير، أعتقدت أنني لن أحتاج إلى المال لشراء حاجياتي من متجر البقالة".

كيف يمكن وقف الهجرة؟

في نظر دادزي، ليس المهم هو العمل على تغيير صورة أوروبا في أذهان الأفارقة، بل الأجدر أن يتم تغيير واقعهم أولاً. "ما يجب تغييره لوقف الهجرة الجماعية للشباب الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى ليس تصوراتهم لأوروبا، ولكن ظروف حياتهم في أوطانهم".

تغيير الأفكار المترسخة على مر سنوات في العقول أمر صعب، يحتاج الناس إلى المرور بالتجربة بأنفسهم للتأكد، حسب دادزي. وهو ما أكده قول إحدى النساء في الفيلم الوثائقي "يقول البعض إن الحياة في أوروبا أكثر صعوبة، أعتقد أنهم يفعلون ذلك لإحباط عزيمتنا".

الفيلم الوثائقي  حول قصة فاتي كان خطوة أولى ومحاولة من دادزي لتغيير التفكير لدى أبناء بلدها، على الرغم من اقتناعها أنه لن ينجح في إقناع الجميع، لكنه على الأقل سيكون فرصة لدعم من أقدموا على نفس القرار، ويرفع معنوياتهم.

مهاجر نيوز 2023 ماريون ماكغريغور/ ترجمة: ماجدة بوعزة

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


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