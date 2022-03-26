فائزة يوروفيجن جامالا وهروبها من أوكرانيا

وجه آخر للحرب الأوكرانية.. رضع تجارة الأرحام ومصيرهم المجهول

من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.