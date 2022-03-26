 فائزة يوروفيجن جامالا وهروبها من أوكرانيا | يوروماكس | DW | 27.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

فائزة يوروفيجن جامالا وهروبها من أوكرانيا

فازت الأوكرانية "جامالا" بمسابقة الأغنية الأوروبية عام 2016 بأغنية "1944" عن تهجير جدتها. والآن وبسبب الحرب اضطرت المغنية نفسها إلى مغادرة وطنها.

مشاهدة الفيديو 04:49

المزيد من المركز الإعلامي

بدأت أشغال منتدى الدوحة الدولي للحوار تحت شعار التحول إلى عصر جديد. وسيتطرق المشاركون لعدة قضايا أبرز الأمن.

حوار الدوحة يعالج قضايا الأمن العسكري والطاقي 26.03.2022

الناتو يعيد تنظيم أموره على الحدود الشرقية للحلف

الغرب يسعى إلى إظهار وحدته حيال موسكو 24.03.2022

قرار العودة لأوكرانيا يظهر الشجاعة خاصة من جانب النساء اللواتي يردن مساعدة بلادهن خلال الحرب.

بعض الرجال والنساء يعودون إلى أوكرانيا رغم الحرب 24.03.2022

القوات الروسية تواجه مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية في حربها ضد أوكرانيا التي بدأت قبل شهر

بوتين اعتقد أن غزوه لأوكرانيا سينتهي بنصر سريع 24.03.2022

المزيد يوروماكس

Magazin Euromaxx vom 26.03.2022 EMXD Klettersteig

مغامرات أكسل: 600 متر فوق الهاوية 27.03.2022

Magazin Euromaxx vom 26.03.2022 EMXD Udo Masshoff

طبول فاخرة من تصميم أودو ماشوف 27.03.2022

Magazin Euromaxx vom 26.03.2022 EMXD DogPhone

دوغفون: هاتف ذكي مخصص للكلاب 27.03.2022

Magazin Euromaxx vom 26.03.2022 EMXD Whisky

ويسكي مصنوع من الحنطة السوداء 27.03.2022

اقرأ أيضا

TOPSHOT - A man holds a child as he flees the city of Irpin, west of Kyiv, on March 7, 2022. - Russian forces pummelled Ukrainian cities from the air, land and sea on Monday, with warnings they were preparing for an assault on the capital Kyiv, as terrified civilians failed for a second day to escape besieged Mariupol. (Photo by ARIS MESSINIS / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

خبرات من الحرب السورية في توثيق جرائم الحرب المحتملة في أوكرانيا 27.03.2022

خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.

09.05.2018, Russland, Moskau: Ein Mikoyan MiG-31 Abfangjäger der russischen Luftwaffe fliegt bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges beladen mit einer Kh-47M2 Kinzhal Überschall-Ballistikrakete durch die Luft. Mit der Militärparade wird zum 73. Mal der Sieg über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

غزو أوكرانيا وتهديدات بوتين ـ ما مدى خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة؟ 25.03.2022

غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.

MARIUPOL, UKRAINE - MARCH 20: Civilians trapped in Mariupol city under Russian attacks, are evacuated in groups under the control of pro-Russian separatists, through other cities, in Mariupol, Ukraine on March 20, 2022. Stringer / Anadolu Agency

الحرب على أوكرانيا..بينيت يعتزم زيارة كييف وتحذيرات جديدة لبوتين 22.03.2022

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف، وزيلينسكي يشدد على أن لا تفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فيما حذر بايدن مجددا بوتين من عواقب استخدام كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

Nurse Antonina Yefymovych feeds a surrogate-born baby inside a special shelter owned by BioTexCom clinic in a residential basement, as Russia's invasion continues, on the outskirts of Kyiv, Ukraine March 15, 2022. Picture taken March 15, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

وجه آخر للحرب الأوكرانية.. رضع تجارة الأرحام ومصيرهم المجهول 22.03.2022

من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.