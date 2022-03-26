فائزة يوروفيجن جامالا وهروبها من أوكرانيا

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فازت الأوكرانية "جامالا" بمسابقة الأغنية الأوروبية عام 2016 بأغنية "1944" عن تهجير جدتها. والآن وبسبب الحرب اضطرت المغنية نفسها إلى مغادرة وطنها.
خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.
غزو روسيا لأوكرانيا أثار المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، سيما بعد تلويح الرئيس الروسي بوتين بالأسلحة النووية. فما مدى مخاطر نشوب هكذا حرب وهل هذه المخاوف مبررة أم مبالغ فيها؟ DW سألت خبراء ومؤرخين عن آرائهم حول ذلك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم زيارة كييف، وزيلينسكي يشدد على أن لا تفاوض على إنهاء الحرب في بلاده دون اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. فيما حذر بايدن مجددا بوتين من عواقب استخدام كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.
من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.
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