 فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال | صنع في ألمانيا | DW | 13.04.2022

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صنع في ألمانيا

فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال

دول مثل هولندا وبولندا وليتوانيا لديها في موانئها محطات لتحميل الغاز الطبيعي المُسال، ما يجعلها مستقلة عن الغاز الروسي وارتفاع الأسعار المتزايد له منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

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