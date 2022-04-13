فائدة توريد الغاز الطبيعي المُسال

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دول مثل هولندا وبولندا وليتوانيا لديها في موانئها محطات لتحميل الغاز الطبيعي المُسال، ما يجعلها مستقلة عن الغاز الروسي وارتفاع الأسعار المتزايد له منذ بدء الحرب على أوكرانيا.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا تضاعف دول الاتحاد الأوروبي جهودها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، حيث تسعى للاستغناء عنه بشكل كامل قبل حلول عام 2030. فما هي الخيارات المطروحة أمام دول التكتل؟
يرى منتقدون أن غزو أوكرانيا أكبر دليل على عدم صحة سياسة "التغيير من خلال التجارة" التي اتبعتها ألمانيا مع روسيا. وأبرز من يقف خلفها، المستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. لكنها ليست وحدها، بل جيل كامل من الساسة الألمان.
مع استمرار الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، يدور الحديث عن الجزائر. فهل تستطيع الجزائر تعويض أوروبا وإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي؟ وهل زيادة كميات الغاز المستوردة من بلدان أخرى تحل المشكلة؟
ستواجه روسيا حزمة خامسة من العقوبات الغربية. ورغم الإجماع على تشديد العقوبات، لاتزال توجد مساحة كبيرة للمناورة حيال إمدادات الطاقة وقطاع الطاقة الروسي. لكن ما هي العقوبات التي لايزال يمكن فرضها على الدب الروسي؟
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