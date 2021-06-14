غيّرت نوع اللقاح.. ميركل تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جرعة ثانية من لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 بعد تلقيها جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا، وفق ما أعلنت المستشارية، الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021).

وقال متحدث باسم المستشارية لفرانس برس "نعم، نؤكد" أن ميركل تلقت أخيرا جرعة ثانية من لقاح موديرنا الأميركي الصنع.

وقد منحت منظمة الصحة العالمية نهاية أبريل/ نيسان الترخيص للقاح موديرنا، للاستخدام الطارئ، وقالت حينها في بيان إنّ فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ لقاح موديرنا فعّال بنسبة 94,1%.

وكانت ميركل (66 عاما) قد تلقت في 16 أبريل/ نيسان جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا الذي علق استخدامه لفترة في ألمانيا بعد تسجيل العديد من حالات التجلط الدموي التي تسبب بها في أوروبا.

ونشر المتحدث باسمها على تويتر يومها صورة من شهادة التلقيح لإثبات تلقيها الحقنة.

وينحصر استخدام أسترازينيكا في ألمانيا بمن تجاوزوا ستين عاما، وقد تلقاه العديد من القادة الألمان، ومن بينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

واختارت دول عدة بينها ألمانيا إعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر-بايونتيك أو موديرنا بعد جرعة أولى من أسترازينيكا.

وتلقى أكثر من نصف سكان ألمانيا، أي 42,5 مليون شخص، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فيما بات 23,6 مليونا (31,6 في المئة من التعداد السكاني) ملقحين تماما، بحسب أرقام نشرها معهد روبرت كوخ الثلاثاء.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)