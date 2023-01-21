 "غير محترم وغير ملائم" - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.01.2023

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"غير محترم وغير ملائم" - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم

أثار قيام سياسي سويدي متطرف بحرق نسخة من المصحف السبت الماضي غضبا واسعا في الدول الإسلامية، خصوصا في تركيا. والآن انتقدت برلين أيضا ما قام به راسموس بالودان، قائلة إن مثل هذا العمل "يساهم في الانقسام".

السياسي الدنماركي السويدي اليميني المتطرف راسموس بالودان

نفذ اليميني المتطرف راسموس بالودان وعيده وأحرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز للشرطة.

أدانت ألمانيا حرق القرآن خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ووصفته بأنه "غير محترم وغير ملائم للغاية".

مختارات

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2023) في برلين: "أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان"، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحا في المقابل أن الاستفزازات - مثل ذلك العمل الاحتجاجي في ستوكهولم - يساهم في الانقسام.

وأثار السماح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر ظهر السبت الماضي أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة لا سيما لإعلانه أنه سيلجأ إلى إحراق نسخة من المصحف. ونفذ راسموس بالودان وعيده وأحرق نسخة من القرآن أمام السفارة، وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز للشرطة، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقد أثار ذلك انتقادات حادة من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة مثل تركيا ومصر والسعوية. وقامت تركيا بإلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي السبت ليشتد التوتر بين الجانبين فيما تسعى السويد لإقناع تركيا بعدم عرقلة انضمامها لحلف الناتو.

يذكر أنه في نيسان/أبريل 2022، أثار إعلان بالودان قيامه "بجولة" في السويد لزيارة الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها، أعمال شغب في أنحاء السويد. وقال خلال إدلائه بكلمة مطولة السبت أمام السفارة التركية:  "إذا لم تكونوا مقتنعين بأهمية حرية التعبير، فيجدر بكم أن تعيشوا في مكان آخر".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

احتجاجات في السويد بعد حرق مصحف قرآن

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