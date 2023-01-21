"غير محترم وغير ملائم" - برلين تدين حرق القرآن في ستوكهولم

أدانت ألمانيا حرق القرآن خلال احتجاج قرب السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم، ووصفته بأنه "غير محترم وغير ملائم للغاية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2023) في برلين: "أوروبا تؤيد التعايش السلمي بين جميع الأديان"، مضيفا أن حق الإنسان في الحرية الدينية ذو قيمة عليا مثل حرية التظاهر وحرية الرأي، موضحا في المقابل أن الاستفزازات - مثل ذلك العمل الاحتجاجي في ستوكهولم - يساهم في الانقسام.

وأثار السماح لليميني المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان بالتظاهر ظهر السبت الماضي أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، غضب أنقرة لا سيما لإعلانه أنه سيلجأ إلى إحراق نسخة من المصحف. ونفذ راسموس بالودان وعيده وأحرق نسخة من القرآن أمام السفارة، وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز للشرطة، حسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقد أثار ذلك انتقادات حادة من العديد من البلدان ذات الغالبية المسلمة مثل تركيا ومصر والسعوية. وقامت تركيا بإلغاء زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي السبت ليشتد التوتر بين الجانبين فيما تسعى السويد لإقناع تركيا بعدم عرقلة انضمامها لحلف الناتو.

يذكر أنه في نيسان/أبريل 2022، أثار إعلان بالودان قيامه "بجولة" في السويد لزيارة الأحياء التي تقطنها نسبة عالية من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف فيها، أعمال شغب في أنحاء السويد. وقال خلال إدلائه بكلمة مطولة السبت أمام السفارة التركية: "إذا لم تكونوا مقتنعين بأهمية حرية التعبير، فيجدر بكم أن تعيشوا في مكان آخر".

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)