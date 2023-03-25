غيرهارد ريشتر: فنان استثنائي

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يعد غيرهارد ريشتر من أهم الفنانين المعاصرين على مستوى العالم. لم يكن متوقعا أن يصل ريشتر لهذه المكانة حين رُفض من قبل معهد دريسدن العالي للفنون عام 1950. فترى ما العوامل التي ساعدت على تحقيقه لهذا النجاح الفائق؟
يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر. حدث أثار اهتمام الإعلام العالمي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
يحتفل الأرجنتيني دييغو سيميوني بالذكرى العاشرة لتوليه إدارة أتلتيكو مدريد الفنية، في مشوار يصفه الكثيرون بالمجنون. ونجح في ترسيخ مكانة الفريق بين الثلاثة الكبار رفقة ريال مدريد وبرشلونة. كما نجح في الفوز بثمانية ألقاب.
أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلين في أوبرا غارنييه في باريس، ليكون بذلك أول فنان عربي يقف على هذه الخشبة التاريخية. عرف الحفلان إقبال جمهور عربي جاء خصيصا من دول عربية وأوروبية. محمد عبده خص DW بتصريحات عن الحفل.
بعد زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجدد الجدل حول الدور الذي يقوم به المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر. آراء المعلقين في الصحافة الألمانية والروسية متباينة جدا حول الموضوع.
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