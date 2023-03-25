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غيرهارد ريشتر: فنان استثنائي

يعد غيرهارد ريشتر من أهم الفنانين المعاصرين على مستوى العالم. لم يكن متوقعا أن يصل ريشتر لهذه المكانة حين رُفض من قبل معهد دريسدن العالي للفنون عام 1950. فترى ما العوامل التي ساعدت على تحقيقه لهذا النجاح الفائق؟