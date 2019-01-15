غيرد مولر.. أسطورة كروية ألمانية تحت رحمة الزهايمر

حين يقلب المرء صفحات تاريخ كرة القدم الألمانية، لا بد له من الوقوف عند محطة شديدة الأهمية، اسمها غيرد مولر، هداف كأس العالم بالمكسيك 1970 برصيد عشرة أهداف. كما لا ينسى الألمان هدفه في المباراة النهائية من مونديال 1974 ضد هولندا، والذي منح ألمانيا اللقب العالمي. ناهيك عن الأهداف التي حققها بقميص النادي البافاري، حيث إنه للآن الهداف التاريخي للدوري الألماني "بوندسليغا" برصيد 365 هدفاً.
تكاد حياة هذا اللاعب الألماني، بقامته القصيرة، الذي لعب في مركز قلب الهجوم، تقتصر على قنص الأهداف، ففي 62 مباراة دولية خاضها مع المنتخب الألماني تمكن من تسجيل 68 هدفاً. وبات هذا الإنجاز رقماً قياسياً لعشرات السنين قبل أن يحطمه مواطنه كلوزه من خلال أهدافه في مونديال البرازيل 2014.
هذا بعض من تاريخ إنجازات غيرد مولر، التي يصعب اختصارها بسطور، فأين انتهى المقام بهذه الأسطورة الكروية الألمانية؟ من المعروف أن مولر يعاني من الزهايمر منذ تسعة أعوام. وكان آخر ظهور إعلامي له على هامش توزيع جوائز مجلة "شبورت بيلد" الألمانية عام 2013، حيث كُرم بجائزة عن مجمل إنجازاته. وحينها قال عنه رفيق دربه فرانز بكنباور "لولا أهداف غيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ في المكان، الذي يقف فيه الآن".
هدف الفوز على هولندا عام 1974
ويبدو أن مخالب الزهايمر قد تمكنت منه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تكشف صحيفة "بيلد" الألمانية، وبات مولر (73 عاماً) حبيس إحدى دور الرعاية بالقرب من مدينة ميونيخ الألمانية. والتقت الصحيفة الألمانية مع أوشي مولر، زوجة اللاعب، التي تعيش معه منذ 50 عاماً.
وتقول أوشي مولر: "قياساً للمرض، الذي يعاني منه فإنه يمكن وصف حالته بالجيدة إلى حدٍ ما". وتضيف بالقول: "يلقى في تلك الدار الاهتمام والرعاية على الوجه الأمثل. ويشعر بأنه في منزله".
وتوضح زوجة اللاعب أن علاجه منذ نحو 8 أشهر بما يُسمى بـ"طريقة بوباث" ساهمت كثيراً في استقرار حالته. والهدف من تطبيق "طريقة بوباث" هو تعزيز القدرات والمهارات الحركية الفعالة للمريض في جميع البيئات، وذلك من أجل منحه درجة من السيطرة والتحكم بحركة جسده.
وتطبق هذه الطريقة من خلال إعطاء المريض وتعليمه بعض المهارات الحركية الطبيعة والخبرات ليحصل على الاستقلال التام في البدء بالمهمات اليومية المطلوبة منه وإنجازها. وتقول أوشي مولر، التي تزور زوجها في دار الرعاية كل يوم: "أعتقد أن وضعه جيد للغاية".
وتضيف أنها تستطيع أحياناً التواصل معه، "حيث يشعر بسعادة كبيرة بزيارتي. كما أنني سعيدة بقضاء الوقت معه. ولا يشعر بالحزن أيضاً حين أتركه وحيداً خلفي في دار الرعاية حين أعود للمنزل".
كما تقوم ابنة اللاعب نيكول وزوجها وابنهما ميك (15 عاماً) بزيارة الجد المريض بانتظام، رغم بعد المسافة بين منزلهما وبين دار الرعاية في مينويخ.
وتوضح أوشي مولر أن يوب هاينكس (72 عاماً)، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني، قام بزيارة زوجها بصحبة مساعده هيرمان غيرلاند (63 عاماً). وقالت زوجة اللاعب عن هذه الزيارة: "لاحظت أنه تعرف على الاثنين، وراح يضحك كثيراً".
ويعود لغيرد مولر الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب في ألمانيا ودعمها خلال السنوات الطويلة الماضية بعد اعتزاله اللعب عام 1981.
ع.غ/ ص.ش
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
حتى الآن حقق بايرن ميونيخ الفوز 8 مرات في الدوري الألماني بنتيجة 7- صفر. وكانت أول مرة يحقق فيها تلك النتيجة عندما فاز على كولونيا في 15 مايو/ أيار 1971 في المرحلة الـ 31 من منافسات الدوري الألماني. وفي ذلك الموسم تساوى بايرن في النقاط مع بوروسيا مونشغلادباخ، الذي حصل على لقب البطولة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
الفوز بنتيجة سبعة أهداف نظيفة حققها بايرن للمرة الثانية أمام فريق "روت-فايس أوبرهاوزن" وكان ذلك في 19 فبراير/ شباط 1972. وللأسطورة غيرد مولر فضل كبير في هذا الفوز، إذ سجل 5 أهداف من السبعة. وساهم القيصر بيكنباور بصنع خمسة منها. وآنذاك كان الراحل أودو لاتيك مدربا لبايرن ميونخ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
فوز آخر لبايرن على أرضه بنتيجة سبعة أهداف نظيفة جاء في 6 فبراير/ شباط 1982. مهرجان الأهداف، الذي أقامه بايرن آنذاك كان أمام فريق فورتونا دوسلدورف. ثلاثة من هذه الأهداف كانت من توقيع اللاعب كورت نيدرماير. ومع ذلك لم يتمكن بايرن من الحصول على اللقب، الذي كان من نصيب هامبورغ.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في المرحلة الـ 15 من منافسات الدوري الألماني لموسم 1990/ 1991 فاز بايرن ميونيخ على أرضه بسبعة أهداف نظيفة، وكان ذلك الفوز على فريق فاتنشايد. ويرجع الفضل في هذه النتيجة إلى الدنماركي بريان لاودروب، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة. أما الانتصارات الأخرى لبايرن بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، فكانت أمام بريمن مرتين عام 1980 و2013. وأمام هانوفر عام 2010 وفرايبورغ عام 2011.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما الفوز بثمانية أهداف فقد احتفل به بايرن على أرضه أمام فريق شالكه. حيث فاز الفريق البافاري بنتيجة 1/8، وكان ذلك في 9 أبريل/ نيسان 1988. الأسطورة لوتار ماتيوس سجل ثلاثة من أهداف بايرن الثمانية، علما بأن شالكه كان متقدما في البداية بهدف سجله ماتياس شيبر.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في الموسم الماضي من الدوري الألماني فاز بايرن بنتيجة تاريخية على فريق هامبورغ. كان ذلك في 14 فبراير/ شباط 2015. وكانت نتيجة الفوز الساحق هي 8/ صفر. ستة من هذه الأهداف سجلها كلا من آريين روبين وتوماس مولر وماريو غوتزه، إذ سجل كل واحد منهم هدفين. وكان هذا الفوز هو الأعلى في موسم 2014/ 2015.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
لم يكن الموسم الكروي الماضي (2014 /2015 ) هو الوحيد الذي اكتسح فيه بايرن ضيفه هامبورغ، ففي 30 مارس/ آذار 2013، فاز بايرن بنتيجة 2/9. أربعة من أهداف بايرن كانت بتوقيع كلاوديو بيزارو، أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. أما هدفا هامبورغ، فحققهما جيفري بروما وهايكو فيسترمان.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
في 10 سبتمبر/ أيلول 1976 لم يكن بايرن ميونخ من أفضل الفرق المنافسة في البوندسليغا، رغم ذلك تمكن من تحقيق نصر ساحق على فريق تنس بروسيا برلين، إذ هزمه بنتيجة 9/ صفر. خمسة من هذه الأهداف كانت من توقيع الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 28 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها في ذلك الموسم.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
ويتقاسم فريق "أوفنباخ كيكرز" مع فريق "تنس بوروسيا برلين" المرتبة الثانية في قائمة أعلى فوز حققه بايرن في مسيرته الكروية. ففي 13 مارس/ آذار1984، فاز بايرن ميونخ على ضيفه "أوفنباخ كيكرز" بتسعة أهداف نظيفة.
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في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني
أما المرتبة الأولى في قائمة أعلى فوز حققه البايرن في مسيرته الكروية، فتعود إلى فريق بوروسيا دورتموند. ففي موسم 1971/ 1972 وتحديدا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، فاز بايرن ميونيخ على ضيفه دورتموند بنتيجة ساحقة (1/11)، علما بأن دورتموند هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.
الكاتب: دالين صلاحية