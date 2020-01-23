غياب سواريز يضع ميسي في عزلة

كشفت صحيفة "ماركا" أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي حزين ويعاني من الوحدة، بسبب غياب زميله في الفريق لويس سواريز عن المستطيل الأخضر. وكان سواريز قد تعرض قبل أسابيع إلى إصابة قوية ربما تبعده عن الملاعب حتى شهر مايو /أيار.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يستمتع كثيراً باللعب بجوار لويس سواريز، وأضافت أن هذا الثنائي ساهم بحوالي 70 في المائة من أهداف برشلونة، وذلك منذ انضمام المهاجم الأورغواياني إلى "البلوغرانا" سنة 2014، وأردفت أن درجة الانسجام بين هذا الثنائي كبيرة للغاية.
في المقابل، تابع نفس المصدر أن وضع أحسن لاعب في العالم ست مرات مختلف مع بعض لاعبي النادي الكتالوني، فلم يتوصل ميسي بتمريرات حاسمة من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي. كما أن ميسي بدوره لم يقدم تمريرات حاسمة لهولاء اللاعبين حتى الآن.
ولفت المصدر أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ساعد ميسي في مرتين على هز الشباك، فيما قدم لويس سواريز لوحده أربع تمريرات، نجح من خلالها النجم الأرجنتيني بالتسجيل في مرمى الفرق المنافسة في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأشارت صحيفة "ماركا" أن عزلة ليونيل ميسي حالياً أعمق بكثير لتمتد خارج المستطيل الأخضر، فسواريز هو صديق ميسي المقرب ويعيش بالقرب من النجم الأرجنتيني. كما أن هذا الثنائي يذهب معاً للتدريبات وخوض المباريات.
وأفادت "ماركا" أن عائلة ميسي وسواريز تقضيان الكثير من الوقت سوياً، وأضافت أنه لايمكن التقليل من غياب سواريز على ليونيل ميسي في الأشهر القادمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
كريستيانو رونالدو الأفضل
اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
الساحر ميسي
وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
فرانك ريبيري
احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
زلاتان إبراهيموفيتش
مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
أندريس إنييستا
فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
غاريث بيل
لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
لويس سواريز
لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
إدينسون كافاني
وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
تشافي هيرنانديز
نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.
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أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013
سيرخيو أغويرو
لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.
الكاتب: زمن البدري