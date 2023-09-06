 غياب بوتين وجينبينغ يُخيم على قمة العشرين في الهند | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2023

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غياب بوتين وجينبينغ يُخيم على قمة العشرين في الهند

تتواصل الاستعدادات لعقد قمة مجموعة العشرين بغياب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المرجح أن يؤدي غياب شي على وجه الخصوص إلى تقليص أهمية منصة مجموعة العشرين المنقسمة بالفعل.

رئيس الوزراء الهندي الهندي رانيندرا مودي يتوسط نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلادمير بوتين (أوساكا اليابانية، يونيو 2019)

رئيس الوزراء الهندي رانيندرا مودي يتوسط نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلادمير بوتين (أوساكا اليابانية، يونيو 2019)

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بعد أيام في نيودلهي ليس غير عادي ولا علاقة له ببلاده. وأضاف في مقابلة جرى بثها اليوم (الأربعاء السادس من سبتمبر/ أيلول 2023) أن مجموعة من ممثلي ودبلوماسيي دول مجموعة العشرين يتفاوضون للتوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة التي تعقد في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

ولدى سؤاله عما إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قال جايشانكار "لا.. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال... أعتقد أيا كان القرار الذي سيتخذاه فهما يعلمان الأصلح. لكن لا أرى إطلاقا الأمر بالطريقة التي أشرت إليها". وعند سؤاله عما إذا كان غيابهما سيؤثر على التوصل لتوافق والخروج بإعلان ختامي في نهاية القمة، قال الوزير "نتفاوض حاليا... لم يبدأ العمل أمس".

لكنه أشار إلى أن التوقعات من قمة مجموعة العشرين "مرتفعة للغاية" وأن نيودلهي تواجه تحديات فيما يتعلق بالتعامل مع "عالم صعب للغاية" يرزح حاليا تحت وطأة تبعات الجائحة والصراعات وتغير المناخ والديون والسياسة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ لم ينسقا خططهما قبل اتخاذ القرار بعدم حضور قمة مجموعة العشرين.

واشنطن تؤكد أهمية القمة

شددت الإدارة الأمريكية على أهمية اجتماعات مجموعة العشرين كمنتدى لتحقيق النتائج، ووصف جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء قمة نيودلهي بأنها فرصة "لجميع الاقتصادات الكبرى في العالم للعمل معا لحل المشكلات العالمية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الدولي من صدمات تاريخية ومتداخلة".

وأضاف سوليفان "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن لدينا منتدى عمل مع أكبر الاقتصادات في العالم لتحقيق نتائج ذات مغزى". ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن تظهر رئاسته لمجموعة العشرين مدى الأهمية التي باتت تحظى بها بلاده.

لكن الرئيس الأمريكي يريد مواصلة المحادثات مع شي في الأشهر المقبلة، حسبما قال سوليفان. ولم يحدد موعدا لاجتماع محتمل. يشار إلى أن الصين والهند، البلد المضيف لمجموعة العشرين لديهما علاقة متوترة. ويتقاتل البلدان الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم على منطقة جنوب التبت وفي شرق الهند.

ح.ز/ ا.ف (رويترز/ د.ب.أ)

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