غياب العملاق مانويل نوير لأسابيع عقب خضوعه لجراحة مفاجئة

أكد نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الأحد (السادس من فبراير/ شباط 2022) أن حارس مرماه الدولي مانويل نوير سيغيب عن الملاعب في الاسابيع المقبلة عقب خضوعه لعملية جراحية في ركبته.

ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب الحارس البالغ 35 عاماً، ولكن من المتوقع ألا يشارك مع بايرن في دور الـ 16 أمام سالزبورغ النمساوي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 16 الشهر الحالي.

وقال المدير الرياضي في النادي البوسني حسن صالح حميديتش "الجميع في النادي والفريق يأمل بتعافي سريع لمانويل، ونحن على ثقة من انه سيعود إلى مستواه السابق قريباً جداً".

وبدوره بعث نوير برسالة اطمئنان إلى جماهير بايرن في منشور على "إنستغرام" من سريره في المستشفى، معلناً أن العملية الجراحية سارت بشكل جيد وأنه يمكن أن يعود إلى الملعب "في غضون أسبوعين".

ويأتي خضوع نوير لجراحة غير متوقعة غداة مشاركته مع بايرن في الفوز على لايبزيغ 3-2 السبت، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الـ"بوندسليغا" مع 310 فوزاً، والمسجل باسم أوليفر كان حارس بايرن السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي.

وجاءت الانتصارات الـ 77 الاولى في 156 مباراة لنوير بقميص شالكه، قبل انتقاله لبايرن حيث حقق 233 فوزاً في 302 مباراتين في الدوري.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)