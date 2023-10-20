 غويتريش يدعو من رفح إلى دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2023

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غويتريش يدعو من رفح إلى دخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدخال المساعدات الإنسانية العالقة في الجانب المصري من معبر رفح إلى قطاع غزة، وأضاف خلال وجوده في رفح المصرية إلى تواصل المنظمة الدولية بدأب مع جميع الأطراف للوفاء بشروط إدخال المساعدات.

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في معبر رفح 20.10.2023

دعا غوتيريش إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الجانب المصري من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر إن شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

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ودعا غوتيريش إلى دخول عدد كبير من الشاحنات إلى غزة كل يوم وإلى التحقق من المساعدات بطريقة عملية وسريعة. وأضاف "نتواصل بدأب مع جميع الأطراف للتأكد من الوفاء بشروط توصيل المساعدات". 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد توجه جواً إلى شبه جزيرة سيناء المصرية اليوم الجمعة (20 أكتوبر/تشرين الأول 2023) في إطار مساع لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة لكن لم يتضح متى سيبدأ تسليم مواد الإغاثة التي تتكدس في مصر.

وقالت الولايات المتحدة إن تفاصيل اتفاق لإرسال المساعدات من خلال معبر رفح بين سيناء وقطاع غزة ما زالت قيد الإعداد. وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إن اتفاقا تم التوصل إليه بشأن مرور أول 20 شاحنة، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن أي توصيل للمساعدات يجب أن يتم على نطاق واسع وبطريقة مستدامة.

وقبل التصعيد الحالي في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس كانت حوالي 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.

ويعتمد معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية. والقطاع يخضع لحصار تفرضه إسرائيل وإجراءات صارمة من مصر منذ سيطرة حماس عليه في 2007. وأدى الحصار والقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، رداً على هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فيه.

وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. 

وتعقدت جهود إدخال المساعدات إلى القطاع بسبب الحاجة إلى الاتفاق على آلية لتفتيش المساعدات ومحاولات لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من هناك. 

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وفق متحدث باسمه في جنيف، "نحن في محادثات معمقة مع كل الأطراف المعنية لتأمين بدء عملية دخول المساعدات الى غزة في أسرع وقت ممكن... يفترض أن تبدأ أول شحنة بالدخول اعتبارا من يوم غد على أقرب تقدير".

ويجري إصلاح الطرق المؤدية إلى قطاع غزة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بعد أن تعرضت للقصف في الأسبوعين الماضيين. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إن أكثر من 200 شاحنة مساعدات جاهزة للانتقال من سيناء إلى القطاع.

وخلال مرات سابقة من تصعيد الصراع، تم تسليم مساعدات إلى قطاع غزة خلال فترات هدنة إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل. لكن إسرائيل قالت إنها لن تسمح بدخول أي مساعدات من جانبها حتى تفرج حماس عمن احتجزتهم خلال هجومها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن غالبية الرهائن ال203 المحتجزين في قطاع غزة "على قيد الحياة"، مشيراً الى أن حماس أخذت معها "جثثا" أيضاً إلى قطاع غزة. وقالت إسرائيل إن المساعدات يمكن أن تدخل عبر مصر ما دامت لن تصل في نهاية المطاف إلى أيدي حماس. وقالت مصر إنها لن تقبل أي تهجير قسري للفلسطينيين. 

ع.ح./ع.ش. (رويترز ، أ ف ب) 

 

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