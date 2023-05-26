 غوندوغان يمنح مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا على حساب مان يونايتد | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.06.2023

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رياضة

غوندوغان يمنح مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا على حساب مان يونايتد

سجل الألماني إلكاي غوندوغان رقما قياسيا في نهائي بطولة كأس إنجلترا، فمنح فريقه اللقب ليواصل أشبال المدرب غواريولا الحلم بتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

صورة من الأرشيف للألماني إلكاي غوندوغان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي

إلكاي غوندوغان: "لدينا فرصة للقيام بشيء مميز والفوز بالثلاثية ولا نريد ترك هذه الفرصة تفوتنا". (صورة من الأرشيف)

 ظفر مانشستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم على حساب غريمه جاره اللدود مانشستر يونايتد 2-1 السبت (الثالث من يونيو/ حزيران 2023) بفضل ثنائية الألماني إيلكاي غوندوغان، ليواصل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا مسار حلم ثلاثية تاريخية.

 

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ويُدين سيتي بالفوز باللقب السابع له إلى هدفي لاعب وسطه الألماني غوندوغان (1 و51)، فيما أحرز البرتغالي برونو فرنانديش هدف "الشياطين الحمر" الوحيد (33 من ركلة جزاء).

 وخاض سيتي غمار المباراة النهائية آملاً في إحراز لقبه الثاني هذا الموسم بعدما تُوّج بطلاً للدوري الإنكليزي الممتاز للموسم الثالث توالياً والخامس في آخر ستة أعوام، تمهيداً لإمكانية إحراز الثلاثية عندما يخوضنهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي في العاشر من يونيو/ حزيران على ملعب أتاتورك في إسطنبول.

 ويُعتبر مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي أحرز الثلاثية في إنكلترا وذلك عام 1999، عندما توّج بطلا للدوري في الجولة الأخيرة ضد توتنهام، ثم أحرز كأس إنكلترا بفوزه على نيوكاسل 2-0، وانتصاره التاريخي على بايرن ميونيخ الألماني 2-1 في الرمق الأخير في نهائي دوري الأبطال، وكل ذلك في مدى 11 يوماً.

أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس إنجلترا

 وصدم مانشستر سيتي غريمه بهدف في الدقيقة الأولى من المباراة، وتحديداً بعد 12 ثانية من انطلاقها، حين لعب غوندوغان ركلة البداية وأرسل الكرة من منتصف الملعب إلى الحارس الألماني ستيفان أورتيغا الذي حوّلها طويلة مرّت على رأس النروجي إرلينغ هالاند والبلجيكي كيفن دي بروين لتتهيّأ أمام الدولي الألماني على مشارف منطقة الجزاء، فسددها "على الطاير" في المرمى وسط دهشة حارس "الشياطين الحمر" الإسباني دافيد دي خيا.

 وبالتالي، وعلى مرأى المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون واللاعب السابق ديفيد بيكهام، كان هذا الهدف الأسرع في تاريخ نهائي كأس إنكلترا.

 وحطّم هذا الهدف الرقم القياسي السابق (25 ثانية) الذي سجّله الفرنسي لويس ساها لاعب إيفرتون في نهائي 2009 ضد تشلسي.

 وقال غوندوغان قائد الـ"سيتيزنس" الذي قد تكون هذه آخر مباراة له على الأراضي الإنكليزية إذ ينتهي عقده نهاية الموسم، إن "الجميع يعرفون أن الكأس هي أجمل مسابقة محلية للأندية في العالم، لذا فإن الفوز بهذه الكأس مرة أخرى وإكمال الثنائية أمر مذهل بالنسبة لنا". وأضاف "لدينا فرصة للقيام بشيء مميز والفوز بالثلاثية ولا نريد ترك هذه الفرصة تفوتنا".

 لكن المباراة عادت إلى المربع الأول، عندما منح حكم المباراة ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) الذي أظهرت لمسة يد على جاك غريليش خلال محاولته تغطية رأسية من آرون وان-بيساكا، فترجمها فرنانديش في الشباك (33).

 وفي الشوط الثاني، أعاد غوندوغان الكرّة، عندما حوّل له دي بروين كرة من ركلة حرة متقنة على مشارف منطقة الجزاء، ليعيد الألماني السيناريو "على الطاير" مجدداً ولكن هذه المرة بيسراه، فأسكنها إلى يمين دي خيا (51).

وكاد يونايتد يدرك تعادلاً قاتلاً في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن الضائع، بتسديدة من الفرنسي رافايل فاران تصدى لها حارس السيتي أورتيغا واصطدمت بالعارضة، فتابعها الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي برأسية تصدى لها أورتيغا مجدداً، لتنتهي المباراة بتتويج سيتي.

ع.أ.ج/ ص.ش (أ ف ب)

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    الإشادة بجهود اللاعبين والجهاز الفني

    هنأ رئيس نادي مانشستر اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيلي مانويل بلغريني على تتويجهم باللقب، وأشاد بالجهود التي بذلها اللاعبون على مدى العام "فاستحقوا اللقب بجدارة"، كما أثنى على الجهازين الفني والإداري وعلى جهودهم في "تنفيذ رؤية مجلس إدارة النادي والخطط التي وضعها والتي ساهمت في تحقيق اللقب".

  • آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر

    حسم اللقب في آخر مرحلة

    مانشستر سيتي حسم في أمر اللقب الأحد الماضي بالفوز (2/0) على ويستهام في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة لينهي موسماً صعباً وشاقاً في الصدارة بفارق نقطتين أمام ليفربول صاحب المركز الثاني.

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    التطلع إلى إحراز مزيد من الألقاب

    رئيس النادي الشيخ منصور بن زايد يطلب من اللاعبين "الاستمرار في تقديم المستوى الراقي والتطلع إلى إحراز المزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم المقبل". كما هنأ جميع محبي ومشجعي مانشستر سيتي في العالم بهذا اللقب، معبرا عن سعادته لارتفاع شعبية النادي في المنطقة العربية على وجه الخصوص.

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    آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر

    التعهد ببذل مزيد من الجهود

    اللاعبون أيضا وأعضاء الفريقين الفني والإداري تعهدوا بتقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات والألقاب ومضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم بما يحقق طموحات قيادة النادي وجماهيره العريضة.

  • آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر

    اللقب بداية لفترة من النجاح المستمر

    بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في أول موسم له مع الفريق، يرى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي أن فريقه يستطيع حصد المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة. وتعهد بيليغريني أن يكون الفوز بهذا اللقب في أول موسم له مع الفريق مجرد بداية لفترة من النجاح المستمر للفريق.

  • آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر

    رقم قياسي جديد

    تمكن فريق مانشستر سيتي من تسجيل 102 من الأهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما حقق رقما قياسيا محليا جديدا بتسجيل 156 هدفا في مختلف المسابقات التي خاضها هذا الموسم. ويعتبر مانشستر سيتي أول فريق إنكليزي يحقق هذا الإنجاز.

  • آل نهيان يطالب فريقه مانشستر سيتي بألقاب أكثر

    مواصلة تطوير البنيات التحتية للنادي

    في إطار سياستها العامة، تسعى رئاسة نادي مانشستر سيتي إلى تطوير النادي، بحيث يصبح من أقوى الفرق في عالم كرة القدم وعلى كافة المستويات المتمثلة في أكاديمية تطوير وتدريب الناشئين على مستوى عالمي وإنشاء المرافق الرياضية خدمةً لمدينة مانشستر.

    الكاتب: عادل الشروعات


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