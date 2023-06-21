غوندوغان يقترب من الانتقال إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة

اقترب الألماني إلكاي غوندوغان، قائد مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال إلى برشلونة الإسباني، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الأربعاء (21 يونيو/ حزيران 2023).

وينتهي عقد غوندوغان (32 عاما) مع مانشستر سيتي صاحب الثلاثية هذا الموسم (الدوري المحلي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، في 30 حزيران/يونيو الحالي، وقد عرض عليه سيتي التجديد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لسنة إضافية أيضا، لكن برشلونة عرض عليه عقدا لثلاثة مواسم.

وخاض غوندوغان 51 مباراة في صفوف مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل 11 هدفا بينها هدفان في نهائي كأس انكلترا في مرمى مانشستر يونايتد ليخرج فريقه فائزا 2-1.

ويملك غوندوغان سجلا ذهبيا منذ انتقاله إلى سيتي قادما من بوروسيا دروتموند الألماني قبل 7 أعوام اذ توج في صفوفه بطلا للدوري المحلي 5 مرات، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

غوندوغان قاد مانشستر سيتي للقب دوري أبطال أوروبا.

وأغلب الظن بأن مدرب برشلونة تشافي يرى في غوندوغان خير بديل لسيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن النادي الكاتالوني في نهاية الموسم الحالي.

ويأتي اقتراب غوندوغان من برشلونة، في اليوم ذاته الذي وافق فيه سيتي على ضم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب الوسط، من صفوف تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وسيدفع بطل الثلاثية مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، مع مبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني كإضافات. وكان كوفاسيتش، الذي انضم إلى تشيلسي قادما من ريال مدريد في عام 2018، قد دخل عامه الأخير في عقده مع تشيلسي.

ف.ي/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)