غوندوغان وأوزيل يتصدران مبادرة لمساعدة متضرري الزلزال

تبرع لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم إيلكاي غوندوغان وزوجته سارة بشاحنتين من الخبز لمناطق الأزمات نتيجة كارثة الزلزال في تركيا وسوريا، حسب ما ذكر موقع "تي أونلاين" الألماني.

ونظم الزوجان عملية النقل مع شركة خاصة من مدينة باليكسير في تركيا، وهي المدينة التي ينحدر منها والدا غوندوغان وتقع في الجنوب الشرقي من البلاد.

وقال غوندوغان: "أنا وكل أفراد عائلتي مشغولون جدًا بالأحداث. أفكارنا الآن مع الأشخاص في مناطق الأزمات. من الضروري أن نقف جميعًا معًا الآن". وشارك والد غوندوغان في المدينة في تنظيم نقل التبرعات.

وأضاف النجم الألماني من الأصول التركية غوندوغان والذي يلعب حاليا لصالح فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، "كان التشجيع والدعم الذي تلقيناه حتى الآن رائعين!. نحاول حاليًا جمع المزيد من التبرعات الغذائية والمادية على شكل أغذية أطفال وبطانيات ومنتجات صحية وملابس دافئة. سنقوم بعد ذلك بالتنسيق مع السفارة التركية في لندن لتنظيم النقل إلى تركيا".

على صعيد متصل، نشر لاعب المنتخب الألماني السابق مسعود أوزيل تغريدة في تويتر وهو يقوم بتعبئة التبرعات لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا. وقال لاعب فريق باشاك شهير بالتركي لكرة القدم: "معا يمكننا تحقيق أي شيء في الأوقات الصعبة".

ومازالت حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود التركية السورية مستمرة في الارتفاع بشكل متسارع، حيث يتم العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض. وتجاوزت حصيلة القتلى 19 ألفا، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البلدين.

من جانب آخر، عبرت ست شاحنات محملة بمساعدات من الأمم المتحدة شمال غرب سوريا الخميس (التاسع من فبراير/شباط 2023)، في أول شحنة من نوعها منذ الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين.

وأكدت مصادر من مجلس اللاجئين النرويجي والأمم المتحدة النبأ. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ست شاحنات تحمل بطانيات في الأساس وغيرها من المساعدات عبرت معبر باب الهوى.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)