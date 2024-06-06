غوندوغان: شارة القيادة لا تضمن مكاني في التشكيلة الأساسية

يرى إلكاي غوندوغان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يشعر بأنه ليس في أفضل مستوياته مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة أمم أوروبا التي ستنطلق بمباراة الافتتاح أمام المنتخب الأسكتلندي في 14 يونيو/ حزيران الجاري.

قال إلكاي غوندوغان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه يشعر بأنه ليس في أفضل مستوياته مع بدء العد التنازلي لانطلاق بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، مشيرا إلى أن وضعه كقائد للمنتخب لا يجعله يتواجد في التشكيل الأساسي بشكل تلقائي.

ولعب غوندغان لمدة 45 دقيقة في المباراة الودية أمام المنتخب الأوكراني التي أقيمت يوم الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، وأثار أداؤه بالإضافة للخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس مانويل نوير الانتقادات.

وقال غوندغان (33 عاماً) قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض المباراة الافتتاحية ليورو 2024 الأسبوع المقبل أمام المنتخب الأسكتلندي إنه خرج من "واحد من أصعب المواسم" التي خاضها في مسيرته، مشيرا إلى أنه لعب لدقائق كثيرة خلال هذا الموسم.

اقتراب بطولة الأمم الأوروبية بألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأنهى لاعب خط الوسط موسمه الأول مع برشلونة بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي، وتقريبا لعب كل المباريات، لأن فريق برشلونة لا يوجد لديه نفس البدائل التي يتوفر عليها مانشستر سيتي وهذا يقلل من فرص حصوله على راحة.

وقال خلال تواجده بمعسكر المنتخب الألماني في هرتسوغن آوراخ: "من الجيد أن يتم توزيع دقائق اللعب، حيث لم ألعب سوى 45 دقيقة أمام أوكرانيا، الهدف الآن هو أن أكون في أفضل حالة وأن أكون جاهزا لاستثمار كل شيء في البطولة وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية". وأردف: "لدينا أسبوع آخر بعد المباراة الودية. وهذا يساعدني إلى حد كبير".

ورغم أن غوندوغان لديه مكانة مهمة بين اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم المدرب يوليان ناغلسمان بسبب خبرته الكبيرة، لكنه قال إنه يجب أن يقاتل من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي مثل بقية اللاعبين.

وقال قائد المنتخب الألماني: "كرة القدم الحديثة تغيرت. لم تعد الأمور منظمة بالطريقة التي تجعلك تقول إن القائد يجب أن يلعب دائما. مستوى الأداء مرتفع للغاية". وأضاف: "لدينا الكثير من لاعبي كرة القدم الجيدين. يجب أن تثبت نفسك طوال الوقت، بغض النظر عما إذا كنت القائد أم لا".

وأردف: "يجب أن تمنح المدرب الشعور بأنك جاهز. بعدها تقع على المدرب مسؤولية اختيار اللاعبين المناسبين".

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)