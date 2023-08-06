غوندوغان "أفضل" لاعب في ألمانيا لهذا الموسم

حصل إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط فريقمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، السابق، وبرشلونة الحالي، على جائزة أفضل لاعب محلي في موسم 2022 / 2023 للمرة الأولى، خلال الاستفتاء الذي أجرته مجلة "كيكر" في ألمانيا، اليوم الأحد (السادس من آب/ أغسطس 2023).

وفاز الدولي الألماني (32 عاما) بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، قبل الانتقال لبرشلونة الإسباني.

وفي التصويت الذي جرى بين الصحفيين، حصل غوندوغان على 198 صوتا، وجاء نيكلاس فولكروغ، لاعب فيردر بريمن والمنتخب الألماني، في المركز الثاني بعدما حصل على 88 صوتا، فيما حصل راندل كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، على 69 صوتا.

وأعرب غوندوغان عن سعادته بهذا "التقدير" و"المكافأة" على العمل الشاق الذي قام به، وأضاف :"من الرائع للغاية أن أحصل على هذا التقدير".

وحصل أورس فيشر، مدرب يونيون برلين، على جائزة أفضل مدرب في موسم 2022 / 2023 بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. وتم تأجيل التصويت على أفضل لاعبة في الموسم في منافسات السيدات حتى نهاية بطولة كأس العالم الحالية، علما بأن المنتخب الألماني ودع البطولة من دور المجموعات.

و.ب/م.س (د ب أ، كيكر)