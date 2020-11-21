 غونتر غراس.. الأديب السياسي وضمير الشعب النابض       | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 22.11.2020

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ثقافة ومجتمع

غونتر غراس.. الأديب السياسي وضمير الشعب النابض      

غونتر غراس، الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1999، أديب كبير ذو موهبة فذة في القصة والدراما والشعر الوجداني. عرف عنه اهتمامه بالسياسة ودفاعه عن قيم المساواة والتسامح والسلام وجمعته صداقة حميمة مع ساسة كبار في ألمانيا.

الأديب الألماني غونتر غراس في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2009

الأديب الألماني غونتر غراس في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2009

ولد الأديب الألماني غونتر غراس في 16 أكتوبر/ تشرين ثاني 1927 في مدينة دانتسيغ التي كانت آنذاك جزءاً من ألمانيا وتقع اليوم في بولندا. اضطر غراس عام 1944 إلى المشاركة في الحرب العالمية الثانية كمساعد في سلاح الطيران الألماني. وبعد انتهاء الحرب وقع في أسر القوات الأمريكية إلى أن أطلق سراحه في عام 1946.

مختارات

شكل الرحيل المفاجئ للكاتب حسين الموزاني صدمة كبيرة، إذ نعاه عدد كبير من المثقفين، الذين اعتبروه فاعلا أساسيا في ربط الجسور الثقافية بين العالم العربي وألمانيا بالإضافة لشخصيته الاستثنائية التي جمعت ألم المنفى وحب الحياة.

عبر المترجم الألماني فِندريش عن اعتقاده أن ترجمة الأدب العربي وتلقيه في الفضاء الألماني أصبح حاليا أمرا صعبا بسبب تحديات سياسية وعدم قيام الطرف العربي بتشجيع هذا القطاع وتمويله، رغم وجود فرص المنافسة على جائزة نوبل.

بعد الحرب درس غونتر غراس فن النحت في كل من دوسلدورف وبرلين. وعاش الأديب الألماني الكبير لغاية عام 1959 في فرنسا وانتقل مجدداً إلى برلين حيث عاش فيها لغاية عام 1972. وبعد ذلك انتقل إلى شمال ألمانيا حتى فارق الحياة عام 2015.

الأديب

"أوسكار"، ذلك الطفل المعاق الذي يرفض النمو طوعاً ليكون شاهداً على تاريخ لن ينسى، هذا الطفل الذي أراد له غراس أن لا يكبر في إدراكه الحسي للأشياء فظلت مداركه مدارك ولد يافع غير مكتمل النضوج، بعدما شاهد وهو داخل مبنى قديم يمارس فيه هواية القرع على الطبلة، من أحد الشقوق، ثلة من الجنود يقتلون بعض الناس. أوسكار، أنه بطل رواية "الطبل والصفيح" (1959). وبهذه الرواية يكون غراس من أوائل من كتبوا عن ذكريات ومخلفات الحرب العالمية الثانية باللغة الألمانية لينال بذلك شهرة عالمية عظيمة. وتدور أحداث هذه الرواية في معظمها في مسقط رأس الكاتب "مدينة دانتسيغ". وترجم هذا العمل الكبير إلى لغات عالمية كثيرة من بينها العربية أيضاً. وهذه الرواية هي جزء من ثلاثيته المعروفة بـ "ثلاثية داينتسيغ" وتضم أيضا الروايتين "القط والفأر" (1963) و "سنوات الكلاب" (1963). وتميز غراس في ثلاثيته هذه بلغة مجازية مليئة بالصور والرمز. ومن رواياته المشهورة "مئويتي" (1999) و"مشية السرطان" (2002).

غونتر غراس مع المستشار الألماني الأسبق فيللي براندت

غونتر غراس مع المستشار الألماني الأسبق فيللي براندت

الاشتراكي الديمقراطي

دخل غونتر غراس ميدان السياسة في بداية الستينات حيث تعرف على المستشار الألماني السابق فيللي براندت عندما كان رئيساً لبلدية برلين. وشارك بشكل فاعل بدعم الحملة الانتخابية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الأعوام 1965، 1969 و1972. ولم يتردد يوماً في إعلان تعاطفه الكامل مع الاشتراكيين الديمقراطيين، لكنه لم يكن عضواً رسمياً في الحزب إلا في عامي 1982/83 فقط.

عرف عنه مواقفه المعارضة جداً للحرب على العراق، الأمر الذي قربه إلى المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر حيث جمعت بين الاثنين صداقه قوية أشارا إليها الطرفان بفخر واعتزاز في كل مقام ومقال. وفي مقالات عدة له وجه انتقادات لاذعة للسياسة الأمريكية في العالم متسائلاً: "هل هذه هي الولايات المتحدة التي نحتفظ لها نحن الألمان بذكري طيبة ولأسباب عديدة؟ البلد الذي مّول بسخاء مشروع مارشال لإعادة بناء ألمانيا الغربية." وأشار غراس دوما الى أن الألمان ليسوا الوحيدين الذين يلاحظون كيف بهتت هذه الصورة للولايات المتحدة عبر السنين حتى غدت حلماً أو صورة مشتهاة، وألان قد تحولت الي صورة مشوهة."

وعن رأيه بالأدب العربي قال غراس يوماً: "لقد تسنى لي أن اقرأ بعض النصوص الأدبية العربية المترجمة إلى الألمانية، فاكتشفت كم نحن في حاجة إلى المزيد: ليس لأنه أدب آخر فحسب، وإنما أيضاً لأنه أدب يحتوي على كثير من الخلق والتنوع والأهمية، ويعالج الموضوعات التي تشغلنا بعين أخرى."

حصل غراس في عام 1999 على جائزة نوبل للآداب عن دوره في إثراء الأدب العالمي وخصوصاً في ثلاثيته الشهيرة "ثلاثية داينتسيغ" بالإضافة إلى جوائز محلية كثيرة. وفي عام 2005 حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة برلين.

  • Deutschland Günther Grass Schriftsteller

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    توفي الكاتب الألماني الشهير غونتر غراس عن عمر يناهز الـ 87عاما. يعد غراس من أبرز الأدباء الألمان بعد الحرب العالمية. خاض غمار الحياة السياسية والاجتماعية العامة وساهم بفعالية في الجدل حول مواضيع إشكالية وسياسة الحكومة.

  • Deutschland Geschichte Film Filmszene Die Blechtrommel

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    روايته الأولى “طبل الصّفيح” الصادرة عام 1959حققت له شهرة عالمية واسعة. وهي جزء من ثلاثيته المعروفة بـ "ثلاثية دانتسيغ" وتضم أيضا "القط والفأر" (1963) و"سنوات الكلاب" (1963).

  • Verleihung des Literatur-Nobelpreises 1999 an Günter Grass

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    حصل غراس على جائزة نوبل للآداب عام 1999 وذلك عن روايته "طبل الصفيح" التي قال عنها نقاد بأنها أظهرت الجانب المخفي من التاريخ، وإنها من الأعمال الأدبية التي ستبقى خالدة.

  • Hitlerjugend

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    ولد غراس في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 1927، لأب ألماني بروتستانتي وأم كاثوليكية ذات أصول بولندية بمدينة دانتسيغ، المعروفة حالياً بغدانسك في بولندا.

  • Bildergalerie Günter Grass Waffen SS US Dokument

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    للهروب من ظروف عائلته الفقيرة، التحق غراس عام 1944 بالجيش النازي وخدم في صفوف القوات الخاصة (إس إس) ليعيش تجربة الحرب وعمره لا يتعدى الـ 17 عاما، إلا أنه وقع في النهاية أسيرا لدى القوات الأمريكية.

  • Günter Grass Schriftsteller Nobelpreisträger Flash-Galerie

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    بعد الحرب، بدأ غراس دراسة الرسم والنحت في جامعة دوسلدورف. ثم انتقل للعيش في برلين وباريس وأقام العديد من المعارض الفنية. بقي مخلصا للفن وكان يصمم بنفسه أغلفة كتبه.

  • Bildergalerie Günter Grass Zeichnung Buchcover

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    في سنوات الخمسينات تحول غراس إلى الأدب أكثر فأكثر. عام 1955 لفتت كتاباته نظر "مجموعة 47"، التي كانت تضم كتابا وأدباء ألمان كبار لهم حضورهم وتأثيرهم في الساحة الأدبية.

  • SPD Wahlkampf 1976

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    انضم غراس إلى جمعية الصداقة الألمانية ـ البولندية، كما شارك بفعالية في دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن عضويته في الحزب لم تتجاوز العشر سنوات بين عامي 1982 و 1992.

  • Literaturnobelpreisträger Günter Grass PEN-Zentrum

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    في عيد ميلاده الثمانين عام 2007، انتقد غراس إسرائيل في قصيدته "ما يجب أن يقال" التي نشرتها صحيفة زود دويتشه تسايتونغ في نيسان/ أبريل 2012. ما أثار جدلا كبيرا ليس من الناحية الأدبية والشكل وفقط، وإنما اتهم بالجهل السياسي ومعاداة السامية أيضا.

  • Neueröffnung Günter Grass-Haus Lübeck

    غونتر غراس- إبداع وسيرة ذاتية مثيرة للجدل

    في ديسمبر 2013، كان غراس أحد الموقعين على نداء "كتَاب ضد مراقبة الجمهور" مع أكثر من 560 كاتبا، انتقدوا مراقبة المخابرات الأمريكية وتجسسها على هواتف ومراسلات الناس حول العالم. وكان غراس طوال حياته مثقفا مشاكسا.

    الكاتب: يوهنا تسان / علاء جمعة


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