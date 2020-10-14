 غوغل تكشف عن هاتفها الجديد بخاصية الذكاء الاصطناعي | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 03.08.2021

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علوم وتكنولوجيا

غوغل تكشف عن هاتفها الجديد بخاصية الذكاء الاصطناعي

منافسة جديدة تخوضها شركة غوغل العملاقة بإعلانها عن هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 6". فما هي أهم مميزات هذا الهاتف الذي يتمتع بخصائص الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيتمكن من المنافسة في سوق الهواتف الذكية حول العالم؟

صورة رمزية

لم تكشف غوغل عن سعر هاتفها الجديد واكتفت بالكشف عن بعض خصائصه

كشفت شركة "غوغل" عن النموذج الجديد من هاتفها الذكي "بيكسل 6"، والمزود بشريحة تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعيمصنوعة على نسق معالجات مراكز البيانات.

ويعمل الهاتف الجديد، المزمع طرحه في السوق في فترة لاحقة من هذه السنة، بتقنية الجيل الخامس (5 جي)، ويحتوي على مجموعة من اللواقط الاستشعارية للتصوير على الناحية الخلفية للهاتف. ويصل مساحة شاشته إلى 16,2 سنتيمترا، كما سيتوفر أيضا بنموذج "برو" المتخصص بحجم أكبر بقليل.

وصرح نائب رئيس "غوغل ديفايسز" ريك أوسترلو، خلال مؤتمى إعلامي في مقر الشركة في سيليكون فالي بالولايات المتحدة، أن الهاتف يعتمد على نظام محمول قائم على شريحة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي".

وأعرب أوسترلو عن حماس الشركة للهاتف وعملها على "التمهيد لنمو المشروع"، دون الكشف عن الموعد المحدد لتسويق الجهاز وعن سعره.

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ولم تستحوذ هواتف "بيكسل" التي تصنعها شركة "غوغل" سوى على حصة محدودة منالسوق العالمية للهواتف الذكية، والتي تسيطر عليها شركتا "سامسونغ" و"آبل"، إلى جانب عدد من المنتجين الصينيين. إلا أن هواتف "بيكسل" تعد وسيلة تسمح شركة "غوغل" من خلالها باستعراض قدرات نظام أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة الذي تطوره الشركة، وهو نظام مجاني يشكل مصدرا مرجعيا يعود له مصنعو الهواتف الآخرين.

 ويؤكد المدير العام لغوغل سوندار بيشاي على أنه "لطالما صممت الشركة منتجاتها بحيث ترتقي بالتكنولوجيا"، مشيرا إلى أن الشريحة المستخدمة في الهاتف الجديد "استغرقت أربع سنوات من العمل وارتكزت على خبرة غوغل في مجال المعلوماتية الممتدّة لنحو عقدين"، على حد تعبيره.

وتكشف شركة "غوغل" عن منتجها هذا القائم على شريحة ذكية في وقت يواجه العالم نقصا في إنتاج الشرائح انعكس على عدّة قطاعات، من بينها صناعة السيارات وأجهزة الكمبيوتر.

د.ب. (أ ف ب)

  

  • Ein Fahrer lässt das Lenkrad los (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يعمل صانعو السيارات على إدخال تقنية جديدة لمنع الحوادث المرورية نتيجة استخدام الهاتف المحمول أو غفوة سريعة، بداية عبر أنظمة مساعدة في السيارات الذكية بإمكانها الالتزام بالمسار أو التوقف عند الحاجة. تتنبه السيارات الذكية لما حولها عبر الكاميرات والماسحات الضوئية، وتضيف إلى خوارزميتها بعد التعلم من مواقف حقيقية.

  • Frau mit Pflegeroboter (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    يستفيد الأشخاص الذين لا يستطيعون إدارة حياتهم اليومية لوحدهم من تكنولوجيا "يد المساعدة" إلى حد بعيد. يوجد في اليابان العديد من المشاريع التجريبية في دور المسنين. وفي بافاريا بألمانيا أيضاً، يقوم مركز الفضاء الألماني (DLR) بالبحث عن روبوتات مساعدة - كما (في الصورة) - بإمكانها الضغط على أزرار المصعد أو وضع الأغطية. كما بوسع هذه الروبوتات طلب المساعدة في حالات الطوارئ أيضاً.

  • Frau schaut am Computer CT-Bild an (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    حتى اللحظة، لم يتمكن الذكاء الاصطناعي من استبدال الأطباء بشكل تام. غير أنه يساعد في التشخيصات السريعة وترتيب العلاج اللازم، على سبيل المثال عندما يكون المريض مصاباً بسكتة دماغية، قد تكون المساعدات الرقمية مفيدة حينها، كتحليل حالات سابقة والبحث في العلاجات التي ساعدت على الشفاء.

  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

  • Screenshot Public Safety Assessment PSA (Foto: psapretrial.org)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    هل يجب إطلاق سراح المتهم بكفالة قبل محاكمته أم لا؟ وفقاً للإحصاءات، فإن هذا القرار غالباً ما يحدده شعور القاضي فقط. لذلك تساعد خوارزمية "تقييم السلامة العامة" في اتخاذ القرارات المشابهة منذ عام 2017، حيث تتضمن بيانات ومعلومات عن ملايين الحالات الأمريكية مع تقييم المخاطر التي تنطوي عليها.

  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    في أحد مطاعم بكين في الصين، بإمكان ضيوف المطعم طلب قائمة الطعام المفضلة لديهم من الروبوتات، ومن ثم يقوم المساعدون الرقميون بالبحث عن الطعام المطلوب في المطبخ (في الصورة) وتسليمه إلى النادل الروبوت، الذي يوصله إلى طاولة الزبون. نظام مؤتمت تماماً، كما يحفظ طلبات الزبائن من أجل الزيارة القادمة.

  • Ein Butler-Roboter geht die Treppe hinunter (Foto: Getty Images)

    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

    من لا يحلم بالحصول على خادم شخصي في منزله؟ هناك بالفعل بديل لذلك "الخادم الروبوت" مثل "ووكر" (في الصورة)، الذي يعمل كمساعد وينظم التقويم وحساب البريد الإلكتروني. كما يمكنه أيضاً اللعب مع الأطفال. وهناك أنواع أخرى للخادم الروبوت، حيث يحل محل ساعي البريد ويقوم بتسليم الطرود إلى المنازل. كل شيء ممكن! جينفر فاغنر/ ريم ضوا.


   

     

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