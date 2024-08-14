غوغل تعزز قدرات أجهزتها الجديدة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف لتسريع الخطى لدمج التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها ، كشفت "غوغل" النقاب عن مجموعة من الهواتف والأجهزة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن تسهل الميزات الحديثة حياة المستخدمين بشكل كبير.

كشفت غوغل التابعة "لألفابت"عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي "بيكسل" عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي. فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

وبكشفها عن مجموعة الأجهزة الجديدة في مقر "ألفابت" في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، تكسر غوغل تقليدا حافظت عليه في جميع إصدارات بيكسل، هاتفها الذكي الرائد الذي طرحته للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول 2016، وهو الإعلان عنها في الخريف.

وتبكير الطرح أحدث محاولات غوغل لمواكبة المنافسين في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستهلكين ويأتي قبل إطلاق أبل المزمع لهاتف آيفون جديد في سبتمبر أيلول.

وكانت أبل أعلنت في يونيو حزيران أن ستُدخل تحديثات على أجهزتها، ومنها أحدث إصدار من هواتف آيفون، تشمل "أبل إنتليجنس"، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي داخل التطبيقات الأصلية، فضلا عن تزويدها بتطبيق "تشات جي.بي.تي"، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي طورته "أوبن إيه.آي" المدعومة من "مايكروسوفت".

ميزات خاصة ببيكسل

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي، التي أعلنت عنها غوغل واحدة يختص بها بيكسل فقط، تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضا سحب جيميناي، برنامج الدردشة الآلي من غوغل، فوق تطبيق آخر للإجابة عن أسئلة وإنشاء محتوى.

مجموعة من الهواتف والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. صورة من: Juliana Yamada/AP Photo/picture alliance

وقال ريك أوسترلوه، نائب الرئيس الأول للأجهزة والخدمات في غوغل "كان هناك الكثير من الوعود والكثير من التنويهات عن أمور ستتحقق قريبا، ولكن لم يكن هناك ما يكفي ليدعم ذلك على أرض الواقع فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب فإننا اليوم نحول الوعود إلى واقع. نحن الآن في عصر جيميناي بالكامل".

وقام الموظفون بالعديد من العروض التوضيحية الحية لوظائف جيميناي الجديدة، مثل ميزة المحادثة الصوتية، على الرغم من أن محاولة استخدام البرنامج للمقارنة بين صورة ملصق حفل موسيقي وتطبيق التقويم استغرقت ثلاث محاولات وجهازين لتعمل بنجاح.

وستباع النسخة الأساسية من بيكسل 9 ذات شاشة مقاس 6.3 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولارا، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه النسخة وبيكسل 9 برو إكس.إل بشاشة مقاس 6.8 بوصة سيبدأ طرحهما في وقت لاحق هذا الشهر . أما بيكسل 9 برو، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، وبيكسل 9 برو فولد القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر أيلول.

حصة سوقية ضئيلة

وأفادت "آي.دي.سي" لأبحاث السوق بأن غوغل لا تملك سوى حصة تقل عن واحد في المئة في سوق الهواتف الذكية العالمية حتى الربع الثاني من 2024. وهي تتخلف كثيرا عن حصة سامسونغ البالغة 18.9 بالمئة وحصة أبل التي تبلغ 15.8 بالمئة. ويرجع ذلك لأسباب منها دخول غوغل أسواقا أقل.

وتشير "آي.دي.سي" إلى أن حصة غوغل البالغة 4.5 بالمئة في الولايات المتحدة تجعل الشركة رابع أكبر صانع للهواتف الذكية.

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لكن هواتف بيكسل مكّنت غوغل أيضا من إظهار ما تحرزه من تطور تكنولوجي وتحفيز بيئة المطورين لنظام التشغيل أندرويد، الذي تستخدمه شركات تصنيع أجهزة مثل سامسونج.

ويُمثل "أندرويد" أحد الجبهات العديدة، التي تسابق فيها غوغل منافسيها لدمج الذكاء الاصطناعي بالطرق التي سيستخدمها المستهلكون. ففي مايو/أيار الماضي كشفت الشركة مجموعة من تحديثات للمنتجات الأساسية مثل محرك البحث الخاص بها.

وأعاد مهندسو الشركة تصميم الجزء الخارجي من هاتف بيكسل وحدثوا الكاميرا بالإضافة إلى شريحة غوغل الجديدة تينسور جي4.

وأعلنت غوغل أيضا عن إصدارات جديدة مثل ساعتها الذكية، بيكسل ووتش 3، وسماعة الأذن اللاسلكية بيكسل بودز برو 2.

كما أضافت غوغل ميزة "لوس أوف بالس" أو فقدان النبض إلى ساعة بيسكل ووتش الجديدة. تستخدم الميزة خوارزميات لتحديد ما إذا كان قلب المستخدم قد توقف ويمكنها الاتصال بخدمات الطوارئ. وستتوفرالميزة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت غوغل و"بيلوتون"، شركة اللياقة البدنية المعروفة بدراجتها الثابتة، اليوم أيضا عن شراكة محتوى ستمكن المشتركين في خدمة غوغل "فيبيت بروميوم" من الوصول إلى مكتبة من حصص التدريب الخاصة ببيلوتون.

ر.م (رويترز)