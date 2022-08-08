 غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا أدى اليمين الدستورية | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا أدى اليمين الدستورية

كولومبيا بدأت حقبة سياسية جديدة بتنصيب أول رئيس يساري في تاريخها

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(210613) -- JERUSALEM, June 13, 2021 (Xinhua) -- Israel's new Prime Minister Naftali Bennett (R) and Yair Lapid, Israel's alternate prime minister and foreign minister, attend the first cabinet meeting of the new coalition government in Jerusalem, on June 13, 2021. Naftali Bennett, leader of the right-wing Yamina (United Right) party, was sworn in as new Israeli prime minister on Sunday night, sending Benjamin Netanyahu to the opposition after a record 12-year rule. This came after the new coalition government, headed by Bennett and Yair Lapid, leader of the centrist Yesh Atid (Future) party, was approved by the parliament, or Knesset, in a vote of confidence. (JINI via Xinhua)

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TOPSHOT - France's President Emmanuel Macron takes part in an expanded videoconference with the Quint group, including the United States, Japan, Canada, Germany, Italy, the United Kingdom and EU leaders, dedicated to the war in Ukraine at the presidential Elysee Palace in Paris, on April 19, 2022, on the 55th day of the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Ludovic MARIN / various sources / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

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