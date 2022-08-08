غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا أدى اليمين الدستورية

محافظ جريء... من هو رئيس الوزراء الياباني المقتول شينزو آبي؟

لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.