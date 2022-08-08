غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا أدى اليمين الدستورية

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كولومبيا بدأت حقبة سياسية جديدة بتنصيب أول رئيس يساري في تاريخها
اختار الفرنسيون معاقبة إيمانويل ماكرون بحرمانه من الغالبية البرلمانية، في مشهد سياسي يَبتر سلطة الرئيس بشكل غير مسبوق، ما سيجبره على تقديم تنازلات مريرة للمعارضة ولربما الدخول في دوامة من عدم الاستقرار السياسي.
في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لمنع بنيامين نتنياهو من العودة للحكم، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد على تقديم مشروع لحل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة. وسيتولى لابيد رئاسة حكومة انتقالية.
رغم أنه احتفظ بالمركز الأول وفق نتائج أولية، فقد خسر حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي. وفيما حل تحالف اليسار في المركز الثاني، حقق اليمين المتطرف اختراقا كبيرا متحدثا عن "تسونامي" سياسي.
لم يكن أطول رئيس وزراء ياباني بقاء في سدة الحكم فحسب، بل كان ربما "الأكثر استقطابًا في تاريخ اليابان الحديث"! اتبع شينزو آبي دبلوماسية حازمة وسياسية اقتصادية جريئة، لكنه رحل قبل أن يحقق بعض أهدافه، تاركًا إرثًا منقسمًا.
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