 غوريتسكا يخطف فوزا متأخرا لبايرن ويضعه على مشارف اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.06.2020

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رياضة

غوريتسكا يخطف فوزا متأخرا لبايرن ويضعه على مشارف اللقب

حقق لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا العلامة الكاملة لبايرن ميونيخ وقربه خطوة أخرى من لقب الدوري الألماني. وكان الفريق في طريقه للتعادل مع مونشنغلادباخ غير أن غوريتسكا سجل هدفا مع نهاية المباراة محققا الفوز لفريقه.

ليون غوريتسكا سعيد بعد تسجيل الهدف الثاني لبايرن في مرمى غلادباخ (13/6/202)

ليون غوريتسكا سعيد ويتلقى التهاني من سيرغي غنابري وبنجامان بافار بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى مونشنغلادباخ

أمسى بايرن ميونيخ على مشارف اللقب الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه، بعدما سجل لاعبه ليون غوريتسكا هدف الفوز في مرمى ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 مساء السبت (13 يونيو/ حزيران 2020) في قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

مختارات

من تابع أحوال بايرن ميونيخ بداية الموسم، لم يكن يتوقع أن النادي الألماني لكرة القدم سينجح مرة أخرى في تحويل تأخره إلى تقدم، حتى بات الآن يقترب من الثلاثية التاريخية. (11.06.2020)

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ في طريقه إلى فرملة النادي البافاري وإرغامه على التعادل، لكن غوريتسكا سجل هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

 وافتتح النادي البافاري التسجيل عبر لاعب وسطه الهولندي يوشوا زيركزي مستغلا خطأ فادحا لحارس بوروسيا مونشنغلادباخ السويسري يان سوسور (26)، ورد الضيوف بعد 11 دقيقة عبر النيران الصديقة عندما هز المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار شباك العملاق مانويل نوير بالخطأ (37). ونجح غوريتساكا في تسجيل هدف الفوز مستغلا تمريرة عرضية من بافار تابعها بيمناه داخل المرمى.

لاعبان من غلادباخ يحتفلون بتسجيل بافار بالخطأ في مرمى بايرن والحارس مانويل نوير يندب حظه

بنجامان بافار على الأرض بعدما سجل بالخطأ في مرمى بايرن والحارس مانويل نوير يندب حظه

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 73 نقطة بفوزه السادس على التوالي منذ استئناف الدوري بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، محافظا على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده المباشربوروسيا دورتموند الفائز بصعوبة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1- صفر اليوم أيضا، وبات على بعد نقطتين فقط من الظفر باللقب.

ويملك بايرن فرصة التتويج باللقب الثلاثاء المقبل في حال فوزه على مضيفه فيردر بريمن. كما أن التعادل أو الخسارة قد يضمنان له اللقب في حال تعادل أو خسارة بوروسيا دورتموند أمام ماينز الأربعاء في ختام الجولة الثانية والثلاثين.

 في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع إلى الخامس في حال فوز شريكه باير ليفركوزن على مضيفه شالكه غدا الأحد في ختام الجولة.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Meisterschaftsfeier Bayern (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    كتابة التاريخ

    دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

  • Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Trainer Nico Kovac (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    ضربة مبكرة

    في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

  • Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    انفراد بالصدارة

    في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

  • Fußball Thomas Müller Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - Bundesliga (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خسارة القمة أمام دورتموند

    في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

  • 1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    دوامة الشك

    على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Reuters/A. Gebert)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بداية التألق

    في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة

    رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

  • Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München Tor zum 1:3 (picture alliance/dpa/I.Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    اشتراك في الصدارة

    في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

  • Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"

    سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

  • Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خماسية في شباك دورتموند

    في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    إثارة متواصلة

    في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | 5. TOR Bayern (Reuters/M. Dalder)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    مسك الختام

    قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


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