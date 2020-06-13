غوريتسكا يخطف فوزا متأخرا لبايرن ويضعه على مشارف اللقب

أمسى بايرن ميونيخ على مشارف اللقب الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه، بعدما سجل لاعبه ليون غوريتسكا هدف الفوز في مرمى ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-1 مساء السبت (13 يونيو/ حزيران 2020) في قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكان بوروسيا مونشنغلادباخ في طريقه إلى فرملة النادي البافاري وإرغامه على التعادل، لكن غوريتسكا سجل هدف الفوز قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وافتتح النادي البافاري التسجيل عبر لاعب وسطه الهولندي يوشوا زيركزي مستغلا خطأ فادحا لحارس بوروسيا مونشنغلادباخ السويسري يان سوسور (26)، ورد الضيوف بعد 11 دقيقة عبر النيران الصديقة عندما هز المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار شباك العملاق مانويل نوير بالخطأ (37). ونجح غوريتساكا في تسجيل هدف الفوز مستغلا تمريرة عرضية من بافار تابعها بيمناه داخل المرمى.

بنجامان بافار على الأرض بعدما سجل بالخطأ في مرمى بايرن والحارس مانويل نوير يندب حظه

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في الصدارة برصيد 73 نقطة بفوزه السادس على التوالي منذ استئناف الدوري بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد، محافظا على فارق النقاط السبع التي تفصله عن مطارده المباشربوروسيا دورتموند الفائز بصعوبة على مضيفه فورتونا دوسلدورف 1- صفر اليوم أيضا، وبات على بعد نقطتين فقط من الظفر باللقب.

ويملك بايرن فرصة التتويج باللقب الثلاثاء المقبل في حال فوزه على مضيفه فيردر بريمن. كما أن التعادل أو الخسارة قد يضمنان له اللقب في حال تعادل أو خسارة بوروسيا دورتموند أمام ماينز الأربعاء في ختام الجولة الثانية والثلاثين.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 56 نقطة في المركز الرابع وبات مهددا بالتراجع إلى الخامس في حال فوز شريكه باير ليفركوزن على مضيفه شالكه غدا الأحد في ختام الجولة.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)