غوريتسكا: دورتموند سيكون منافسنا الرئيسي في البوندسليغا

قال لاعب فريق بايرنميونيخ الألماني ليون غوريتسكا (27 عاما) لصحيفة "سبورت بيلد" في عددها الصادر اليوم (الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022) "في رأيي، دورتموند يقوم بعمل جيد لسنوات. دائما يتطورون، يبيعون لاعبين عالميين ويكتشفون لاعبين جدد. بالتأكيد سيكون دورتموند منافسنا الرئيسي على اللقب مرة أخرى".

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الجولة التاسعة من البوندسليغا. وأوضح جوريتسكا أن بايرن ميونخ مازال يهدف للتتويج بلقب الدوري مرة أخرى. وقال "في النهاية، فإن ما نريده هو: الإثارة والتشويق.

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ولكن مع نهاية صحيحة لنا. إذا واجهنا منافسين عنيدين، وكانت هناك مباريات كبيرة، فسنكون سعداء بهذه المنافسة". وأضاف "أيضا أننا نريد أن نصبح أبطال الدوري للمرة الـ11 على التوالي، وأن نفوز بأكثر من لقب في النهاية. لدينا شيئا علينا تعويضه في الكأس، وسننافس بكل قوتنا في دوري أبطال أوروبا".

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ)