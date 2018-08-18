 غوتيريش يقدم مقترحات لتأمين حماية أفضل للفلسطينيين | أخبار | DW | 18.08.2018

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أخبار

غوتيريش يقدم مقترحات لتأمين حماية أفضل للفلسطينيين

تقرير من 14 صحفة أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتضمن مقترحات ترمي إلى تعزيز حماية الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لهم من أجل تحسين مستوى عيشهم. فما هي هذه المقترحات إذن؟

Schweiz - UN-Generalsekretär in Genf (picture-alliance/Keystone/C. Zingaro)

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة (17 أغسطس/ آب) أربعة مقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد موجة عنف حصدت أرواح 171 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة برصاص القوات الاسرائيلية منذ آذار/ مارس. وفي تقريره شدّد غوتيريش على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

مختارات

بعد ليلة شهدت موجة من إطلاق الصواريخ من غزة على مناطق إسرائيلية، شن سلاح الجو الإسرائيلي قصفا عنيفا واسعا على مناطق في غزة أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بينهم طفل، حسب بيانات الجانب الفلسطيني. (09.08.2018)

يبدو أن اتفاق التهدئة المعلن مساء الجمعة بين حماس وإسرائيل صامد لحد الآن حسب ما أكدت ذلك متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي السبت والتي اضافت أنه منذ مساء أمس لم يتم إطلاق صواريخ وقذائف الهاون من غزة على المناطق الإسرائيلية. (21.07.2018)

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام هي:

 - "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك مراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة.

  - زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان".

  - تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الاسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية.

  - نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.

ولكن تشكيل قوة حماية أممية يحتاج إلى قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستخدام الفيتو لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها إسرائيل. وفي 1994 انتشرت في مدينة الخليل بالضفة الغربية بعثة صغيرة تضم مراقبين أوروبيين، لكن إسرائيل رفضت  آنذاك كل الدعوات للسماح بوجود دولي في المناطق الحساسة.

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طفلة وأمها من ضحايا التصعيد في غزة

وقال غوتيريش في تقريره إن الأمم المتحدة قامت بعدد من مبادرات الحماية، لكن "هذه الإجراءات لم تستجب" للمخاوف التي وردت في قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو. وكانت الجمعية العامة أدانت إسرائيل بسبب قتلها فلسطينيين في قطاع غزة وطلبت من غوتيريش وضع مقترحات "لآلية حماية دولية" للفلسطينيين.

قال غوتيريش إن النزاع يحتاج إلى حل سياسي لمعالجة أمن الفلسطينيين، لكن "إلى أن يتحقق ذلك، يمكن للدول الأعضاء سبر كل الاجراءات العملية والقابلة للتحقيق التي يمكن أن تحسن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين". وأكد أن "اجراءات من هذا النوع ستؤدي إلى تحسين أمن المدنيين الإسرائيليين أيضا".

وقتل 171 فلسطينياً في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بدء "مسيرات العودة" في 30 آذار/ مارس للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وتتخلل هذه الفعاليات مسيرات احتجاج وصدامات مع الجنود الإسرائيليين.

وقال غوتيريش في تقريره إن "استهدف المدنيين وخصوصا الأطفال غير مقبول". وأضاف أن "المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسبوا".

وتابع أن جهود الأمم المتحدة لضمان الرفاهية للفلسطينيين يجب أن تتعزز، مشيرا إلى أن أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) تشكل "مصدرا للقلق".

هـ.د/ ع.ج (أ ف ب)

  • West Bank - Proteste gegen Jerusalem-Status in Ramallah (picture-alliance/AA/I. Rimawi)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    "يوم الغضب"

    شهدت الأراضي الفلسطينية عقب صلاة يوم الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) مظاهرات عارمة في مدن فلسطينية مختلفة. كما شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحول العالم في الاحتجاج على قرار الرئيس ترامب بالاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل.

  • Jerusalem Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    مظاهرات أمام المسجد الاقصى

    ومع انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى شق المصلون طريقهم صوب أبواب البلدة القديمة مرددين هتافات مثل "القدس لنا.. القدس عاصمتنا". وكانت إسرائيل قد نشرت المئات من ضباط الشرطة عقب الدعوات الفلسطينية إلى الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة.

  • West Bank - Proteste gegen Jerusalem-Status in Bethlehem (Getty Images/AFP/T. Coex)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    قنابل الغاز في مواجهة المتظاهرين

    ‬‬‬‬وفي الخليل وبيت لحم ونابلس ألقى عشرات من الفلسطينيين الحجارة على الجنود الإسرائيليين، الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

  • Israel Tote nach Unruhen Jerusalem Entscheidung der USA (Reuters/I. A. Mustafa)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    جرحى بالمئات

    وأسفرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين عن مقتل فلسطينيين وإصابة نحو 700 آخرين الجمعة في مواجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن "جمعة الغضب" نصرة للقدس. وقالت مصادر فلسطينية إن شابا (30 عاما) قتل جراء إصابته بعيار ناري من قوات إسرائيلية المتمركزة خلف السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

  • Jordanien palästinensische Flüchtlinge | TV Donald Trump, US-Präsident - Anerkennung Jerusalem als Hauptstadt (Reuters/M. Hamed)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    الأردن

    وتابع اللاجئون الفلسطنيون في المخيمات بالأردن الأربعاء الماضي خطاب الرئيس الأمريكى، الذي أعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل. وشارك اليوم الجمعة أكثر من 20 ألف شخص في مظاهرة عقب الصلاة، من أمام المسجد الحسني الكبير وسط عمان. كما نفذ العشرات وقفة احتجاجية عصر الجمعة قرب السفارة الأمريكية وسط اجراءات أمنية مشددة.

  • Irak Proteste Trump Israel Palästina Jerusalem (Reuters/E. al-Sudani)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    العراق

    في بغداد، تظاهر مئات العراقيين في مدينة الصدر شرق العاصمة، بعدما أقاموا صلاة الجمعة في الشارع. كما شهدت العديد من المناطق العراقية مظاهرات نددت بقرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب ترامب بسحب قراره، معتبرينه أمراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة كلها.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    لبنان

    وشهد المسجد الأموي في بعلبك اعتصاما بعد صلاة الجمعة، تلبية لدعوة مشتركة من مفتي بعلبك الهرمل و"تيار المستقبل"، بمشاركة فاعليات دينية وهيئات من المجتمع المدني. كما نفذ شباب طرابلس اعتصاماً. وخرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من مخيمات مدينة صور في مسيرات غضب، ورددوا شعارات وهتافات شجب للقرار الامريكي وما أسموه "الصمت العربي". يذكر أن نحو400 ألف لاجئ فلسطيني متواجدون في 12 مخيماً في أنحاء لبنان.

  • Ägypten Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem (Reuters/M. A. E. Ghany)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    مصر

    في مصر تظاهر المئات في ساحة الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، وردد المتظاهرون الهتافات المناهضة للقرار الأمريكي، وأكدوا على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية ضد العدوان الإسرائيلي وضد القرار الأمريكي وتنفيذ مقاطعة تجارية واقتصادية للولايات المتحدة.

  • Tunesien Proteste gegen Anerkennung USA Jerusalem (Reuters/Z. Souissi)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    تونس

    وفي تونس استمرت المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي تنديدا بقرار الرئيس الأمريكي. وانطلقت مسيرة حاشدة ضمت الآلاف من أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، في وسط العاصمة تونس شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومحامون وقضاة وطلاب مدارس وجامعات وجابت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس أكبر شوارع العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Türkei Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem in Istanbul (Reuters/O. Orsal)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    تركيا

    وخرج آلاف الأشخاص عقب صلاة الجمعة في إسطنبول في مسيرة من مسجد الفاتح وسط المدينة التركية حيث هتفوا "القدس لنا وستبقى كذلك". ويُذكر أن تركيا وإسرائيل قد أعلنتا العام الماضي انتهاء أزمة بينهما تسبب فيها اقتحام وحدة من القوات الإسرائيلية سفينة مساعدات كانت متوجهة نحو غزة في 2010، ما أسفر عن مقتل عشرة نشطاء أتراك.

  • Iran Proteste in Teheran gegen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt (picture-alliance/AA/Stringer)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    إيران

    كما تظاهر إيرانيون في أنحاء مختلفة من البلاد، وأذاع التلفزيون الرسمي في إيران لقطات لمتظاهرين يتحركون في مسيرة ويهتفون "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل" ويرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "القدس للمسلمين". وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين في عدة مدن أحرقوا دمى تمثل ترامب.

  • Deutschland Proteste in Berlin gegen Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt (Getty Images/S. Gallup)

    بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

    برلين

    وشهدت برلين مظاهرة احتجاجاً على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتجمع الجمعة حوالي 1200 شخص أمام بوابة براندنبورغ بالعاصمة الألمانية. ولوح المحتجون، الذين احتشدوا قرب السفارة الأمريكية ببرلين بالعديد من الأعلام الفلسطينية. وقالت الشرطة إن المسيرة مرت دون إزعاج كبير. وأمنت مكان المسيرة بـ 450 من رجالها. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

بالصور.. "جمعة غضب" ضد قرار ترامب حول القدس

اعتبر اليوم "يوم غضب" ليس فقط في الأراضي الفلسطينية وإنما أيضا في دول عربية وإسلامية وحول العالم، مثل ألمانيا. حيث خرج المحتجون بالآلاف للتنديد بقرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. يوم الغضب الفلسطيني في صور. (08.12.2017)  

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طفلة وأمها من ضحايا التصعيد في غزة  

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