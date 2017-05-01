غوتيريش يرشح رئيسة تشيلي السابقة باشيليت لمنصب مفوضة حقوق الإنسان

أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ليلة الأربعاء/الخميس ترشيح ميشيل باشيليت، رئيسة تشيلي السابقة، لمنصب مفوضة حقوق الانسان بالمنظمة الدولية. وكانت باشيليت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في شيلي، وشغلت المنصب لفترتين من 2010-2006 و من 2018-2014، وشغلت منصب المدير التنفيذي للجنة المرأة بالمنظمة الدولية في الفترة بين عامي 2010 و2013.

وابلغ غوتيريش ، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وعددهم 193 دولة بقرار اختياره باشيليت لتولى منصب المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة. ويتعين على الجمعية العامة عقد جلسة للموافقة رسميا على تعيين باشيليت، قبل توليها منصبها من الأردني زيد بن رعد الحسين ، المقرر ان يغادر منصبه في 31 من الشهر الجاري. وقد تأكّد رحيل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من منصبه رسميًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017.

وقادت باشيليت خلال رئاستها تشيلي برنامج إصلاح طموح، شمل التعليم العالي المجاني للعديد من الطلبة، والتحرك لدعم معاشات التقاعد. وأصبحت باشيليت، وهي إحدى ضحايا التعذيب إبان حكم الدكتاتور أوغستو بينوشيه، واحدة من أبرز رؤساء تشيلي منذ عودة البلاد للديمقراطية في عام 1990.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)