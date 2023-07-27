غوتيريش يدق ناقوس الخطر: وصلنا "عصر الغليان العالمي"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس (27 يوليو/ تموز 2023) من أن عصر الاحتباس الحراري انتهى وأن "عصر الغليان العالمي قد حل" بعد أن قال علماء إن شهر يوليو/ تموز هو أكثر الشهور المسجلة حرارة في العالم.

وقال غوتيريش للصحفيين "تغير المناخ هنا. إنه لمروع. وما هي إلا البداية... ما زال من الممكن الحد من ارتفاع حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وتفادي أسوأ التغيرات المناخية. لكن ذلك يتطلب تحركا مناخيا كبيرا وعلى الفور".

وأضاف غوتيريش في نيويورك إن موجات الحر في نصف الكرة الأرضية الشمالية "مرعبة" مضيفا "التغير الحراري هنا مرعب وهذه مجرد البداية. انتهى عصرالاحتباس الحراري. حل عصر الغليان العالمي".

وتابع "بالنسبة للكوكب بأكمله، فإنها كارثة" مشيرا الى أنه" باستثناء العصر الجليدي المصغر خلال الأيام المقبلة فإن تموز/ يوليو 2023 سيحطم الأرقام القياسية في جميع المجالات".

ووصف غوتيريش الحرارة المرتفعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي بأنها "صيف قاس". ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن التأثيرات الشديدة للتغير المناخي تتماشى مع "التوقعات والتحذيرات المتكررة" من قبل العلماء، مضيفا أن "المفاجأة الوحيدة هي سرعة التغيير".

ودعا غوتيريش مرة أخرى لاتخاذ إجراءات سريعة في مواجهة العواقب "المأسوية"، مشيرا مرة أخرى إلى قطاع الوقود الأحفوري. وأضاف "الهواء غير قابل للتنفس والحرارة لا تطاق. ومستوى أرباح الوقود الأحفوري وتدهور المناخ غير مقبول".

وحث "القادة على القيادة" مردفا "لا مزيد من التردد. لا مزيد من الأعذار. لا مزيد من انتظار أن يتحرك الآخرون أولا".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جذرية فورية تتعلق بالتغير المناخي.

كما دعا المسؤول الأممي قبيل قمة الطموح المناخي التي سيستضيفها في أيلول/ سبتمبر المقبل، الدول المتقدمة إلى الالتزام بتحقيق حيادية الكربون في أقرب وقت من عام 2040 وللاقتصادات الناشئة في أقرب وقت من عام 2050.

ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أن "الدمار" الذي بدأته الإنسانية "يجب ألا يبعث على اليأس بل العمل"، محذرا من أنه من أجل منع أسوأ النتائج على الإنسانية "تحويل عام من الحرارة الملتهبة إلى عام من الطموح الملتهب".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)