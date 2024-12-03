غوتيريش يدعو لوقف فوري للأعمال العدائية في سوريا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه" إزاء تصاعد العنف في شمال سوريا، داعياً إلى وقف فوري للقتال، بحسب ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك الإثنين (الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024). وقال دوجاريك في بيان "على جميع الأطراف بذل ما في وسعها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، خصوصاً من خلال السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يفرون من الأعمال العدائية".

وأضاف أنّ "السوريين يعانون هذا الصراع منذ حوالى 14 عاما، وهم يستحقّون أفقاً سياسياً يقودهم إلى مستقبل سلمي وليس إلى المزيد من إراقة الدماء".

وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أصبحت حلب خارج سيطرة الحكومة السورية، في ظلّ سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كلّ الأحياء التي كانت تنتشر فيها قوات النظام.

ورداً على ذلك، نفّذ الطيران الحربي السوري والروسي عمليات قصف على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وفي حلب المجاورة، ما أسفر عن مقتل 15 مدنياً بينهم أطفال، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

الأمم المتحدة: حوالى 50 ألف نازح في سوريا خلال بضعة أيام

بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان أنّه "حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، نزح أكثر من 48,500 شخص"، مشيراً إلى أنّ "وضع النزوح لا يزال شديد التقلّب، والشركاء يتحققون يومياً من أرقام جديدة". وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في منشور على منصة إكس إنّ "الوضع مثير للقلق: عشرات آلاف الأشخاص ينزحون الآن. هناك خدمات حيوية تعطّلت، ونساء ورجال وأطفال يخشون على سلامتهم".

من ناحيته قال دوجاريك إنّه في ظلّ هذه الظروف من انعدام الأمن، تعيّن على الأمم المتحدة وشركائها أن "تعلّق "العمليات الإنسانية "إلى حد كبير" في مناطق عدة في حلب وإدلب وحماة، مشيراً إلى استحالة الوصول بشكل خاص إلى المستودعات التي تخزّن المساعدات الإنسانية فيها. وأضاف المتحدث الأممي "تسبّب ذلك في اضطرابات خطيرة في حصول السكان على المساعدات الحيوية"، مؤكداً أنّ الأمم المتحدة كانت عازمة على البقاء في المكان لتنفيذ مهمّتها في إطار تأمين المساعدات الإنسانية.

كذلك، أعرب دوجاريك عن قلقه إزاء تدهور الوضع الصحي، خصوصا "بسبب وجود جثث غير مدفونة ونقص مياه الشرب". وأشار إلى أنّ سوريا تشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16,7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يوجد سبعة ملايين نازح.

اندلاع قتال في دير الزور

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بدأ مسلحون أكراد اليوم الثلاثاء هجوماً على سبع قرى ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري بريف دير الزور في شرق سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "بدأ مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومسلحين من المنطقة فجر اليوم هجوماً على القرى السبع ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، حيث بدأ الهجوم من محور قريتي الصالحية وخشام، وتمكنت القوات المهاجمة من السيطرة على قرية الحسينية بعد اشتباكات مسلحة، وتهدف العملية للسيطرة على هذه القرى بعد أن أفرغت القوات الروسية مقراتها منها قبل أيام، حيث دفعت قوات سوريا الديمقراطية تعزيزات عسكرية كبيرة استعدادا للبدء بالعملية".

وأضاف "استهدفت المجموعات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني بالقذائف الصاروخية القاعدة العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، كما قصفت بقذائف المدفعية من جبل المعامل قرى جديدة عكيدات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية".

وطبقا للمرصد، "يهدف هجوم قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مسافة تقدر بنحو 100 كم مربع، وتشمل سبع قرى، لإعادة قرابة 70 ألف نازح إلى المنطقة".

بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن "وحدات من الجيش والقوات الرديفة تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا (قسد) الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويتر، د ب أ)