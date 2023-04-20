غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس (20 أبريل/نيسان 2023)، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ" بمناسبة عيد الفطر.

وقال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى إنّ "هذا وقت مهمّ في التقويم الإسلامي. أعتقد أنّه وقت مناسب ليصمد وقف لإطلاق النار". وأضاف "نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّه من الممكن" إرساء هذه الهدنة.

وقال غوتيريش: "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".

وأضاف "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار".

وأكد غوتيريش أنّ "وقف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع بحوار جدي للسماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ بتعيين حكومة مدنية".

ومساء الخميس أعلن مجمع الفقه السوداني أنّ "يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".

الجمعة أول أيام العيد في عدة دول عربية

وأعلنت عدة دول عربية عن أول أيام العيد لديها. فقد قالت السلطات السعودية إن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس. وقال الديوان الملكي في بيان أودرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ "المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أعلنت مصر ودول عربية أخرى أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر. وطبقً للحسابات الفلكية الدقيقة وحسابات مركز العجيري العلمي سوف تتم مشاهدة هلال عيد الفطر وأول شوال 2023 في سماء الكويت مساء اليوم الخميس، ليكون عدد أيام شهر رمضان فلكيًا في الكويت 29 يوما.

وأعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية فى مملكة البحرين أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر. وأعلنت سوريا ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أول أيام العيد. من جانب آخر أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني ان يوم غد الجمعة هو اليوم الاخير لشهر رمضان وأن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.

أما في سلطنة عُمان فقد أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون بعد غدٍ السبت أول أيام عيد الفطر.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية الحريرة يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية طبق التمر يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية البوراك أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية القطايف القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية الزلابيا تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية شراب التمر الهندي لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية فتوش تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية الخشاف مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية الهريس أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.

بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية الكنافة مسك الختام مع طبق الكنافة الذي يعقب الإفطار ويكون حاضراً في ليالي رمضان. وقد انتشر في الأردن ومصر والعديد من الدول العربية لكن اسمها ظل مرتبطا باسم مدينة نابلس. تُحضر الكنافة مما يعرف بعجينة الكنافة التي تباع على شكل خيوط بعد فرمها وخلطها بالسمن والجبنة المحلاة (الخالية من الملح) وماء السكر المعروف في بلاد الشام بالقطر وكمية من الفستق الحلبي المفروم التي ترش فوق الكنافة قبل تناولها ساخنة.



ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)