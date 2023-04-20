غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرفي القتال في السودان، الالتزام بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل خلال عطلة عيد الفطر. وأعلنت عدة دول عربية أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.
طالب أمين عام الأمم المتحدة باستغلال عطلة العيد في السودان من أجل الالتزام بهدنة طوال الأيام الثلاثة للعطلة.
دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس (20 أبريل/نيسان 2023)، طرفي القتال في السودان إلى الالتزام بهدنة "لمدة 3 أيام على الأقلّ" بمناسبة عيد الفطر.
وقال غوتيريش للصحافيين في أعقاب اجتماع افتراضي عقده مع مسؤولين من الاتّحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية أخرى إنّ "هذا وقت مهمّ في التقويم الإسلامي. أعتقد أنّه وقت مناسب ليصمد وقف لإطلاق النار". وأضاف "نحن على اتّصال مع الأطراف، ونعتقد أنّه من الممكن" إرساء هذه الهدنة.
وقال غوتيريش: "أولوية عاجلة، أدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على الأقل، لمناسبة الاحتفال بعيد الفطر، من أجل السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق القتال بالفرار والحصول على المساعدة الطبية والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى".
وأضاف "يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى للسماح بفترة راحة من القتال وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار".
وأكد غوتيريش أنّ "وقف الأعمال العدائية يجب أن يُتبع بحوار جدي للسماح بنجاح عملية انتقالية تبدأ بتعيين حكومة مدنية".
ومساء الخميس أعلن مجمع الفقه السوداني أنّ "يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر".
الجمعة أول أيام العيد في عدة دول عربية
وأعلنت عدة دول عربية عن أول أيام العيد لديها. فقد قالت السلطات السعودية إن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بعدما ثبتت رؤية هلال شوّال مساء الخميس. وقال الديوان الملكي في بيان أودرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إنّ "المحمكة العليا قرّرت أنّ يوم غدٍ الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام".
وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر. وطبقً للحسابات الفلكية الدقيقة وحسابات مركز العجيري العلمي سوف تتم مشاهدة هلال عيد الفطر وأول شوال 2023 في سماء الكويت مساء اليوم الخميس، ليكون عدد أيام شهر رمضان فلكيًا في الكويت 29 يوما.
وأعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1444 هجرية في دولة الإمارات أن غدا الجمعة هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات.
وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية فى مملكة البحرين أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر. وأعلنت سوريا ثبوت رؤية هلال شهر شوال ليصبح يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر.
كما أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية أن يوم الجمعة 21 نيسان/أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.
وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني في العراق اليوم الخميس أن يوم غد الجمعة هو أول أيام العيد. من جانب آخر أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني ان يوم غد الجمعة هو اليوم الاخير لشهر رمضان وأن يوم السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك عند أهل الشيعة في العراق.
أما في سلطنة عُمان فقد أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر شوال أن يوم غدٍ الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون بعد غدٍ السبت أول أيام عيد الفطر.
ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)