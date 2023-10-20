غوتيريش يدعو إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى المدنيين في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إيصال المساعدات "الملحة" إلى المدنيين في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.
وقال غوتيريش في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا: "المدنيون في غزة بحاجة ماسة إلى الخدمات والإمدادات الأساسية". وتابع غوتيريش، الموجود في مصر حالياً لبحث فتح معبر رفح الحدودي:"نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق. ونحتاج إلى إيصال الغذاء والماء والدواء والوقود الآن. نحن بحاجة إليها على نطاق واسع ونحتاج إلى استمرارها".
وأغلقت إسرائيل حدودها مع الأراضي الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ووضعتها تحت حصار كامل بعد أن عبر المئات من مسلحي الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل في هجوم إرهابي مفاجئ واسع النطاق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر استهدف قواعد عسكرية ومجتمعات مدنية واحتفال موسيقي ما تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص. وحركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
ولا يزال معبر رفح، المعبر الوحيد بين غزة ومصر، مغلقا على الرغم من الدعوات المتزايدة لفتحه والسماح بإيصال المساعدات. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح المعبر واتفقا على "السماح في البداية بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة".
وتصطف نحو 165 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من الحدود مع غزة. ووفقا لمصر، فإنه من الضروري أولا إصلاح طرق الوصول في قطاع غزة التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية. ولا يزال من غير المؤكد متى سيجري فتح معبر رفح بالضبط، لكن منظمة الصحة العالمية وبايدن توقعا أن يتم ذلك اليوم الجمعة.
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد وافقت على فتح المعبر لإيصال المياه والغذاء والدواء. لكن لم يتم ذكر الوقود الضروري لتوليد الكهرباء والذي تعتمد عليه مستشفيات غزة المكتظة بشدة.
ع.ح./ع.ش.ا.م (د ب أ)
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وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
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