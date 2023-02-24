غوتيريش يتحدث عن "جحيم حقيقي" في أوكرانيا.. والأسلحة تتدفق على كييف

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة (24 فبراير/شباط 2023) أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفه للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري، ولخصها في بضع كلمات: "حياتهم جحيم حقيقي".

الوقوف حداداً على أرواح الضحايا

وقبيل الجلسة، التزم أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت الجمعة، بمن فيهم ممثل روسيا، تكريماً لجميع ضحايا الحرب في أوكرانيا في الذكرى الاولى للغزو الروسي.

وبادر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في نهاية خطابه الى الوقوف طالبا التزام دقيقة صمت "في ذكرى ضحايا العدوان" الروسي، قبل أن يقف السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا بدوره من أجل "جميع ضحايا ما حصل في اوكرانيا منذ 2014".

"معاناة لا توصف"

وقال غوتيريش لمجلس الأمن المجتمع بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إن النزاع "تسبب في قتل ودمار وتشريد على نطاق واسع"، وأدى إلى "معاناة لا توصف".

وشدد على أن "الحياة جحيم حقيقي للشعب الأوكراني" قبل أن يصف بالتفصيل المعاناة التي تثقل كاهل الأوكرانيين. وأوضح أن نحو 17,6 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان "بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية"، مشيرا إلى أن 40% أيضاً من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

وأضاف غوتيريش "تسببت الحرب في أزمة هجرة في أوروبا غير مسبوقة منذ عقود"، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين لاجئ في أنحاء أوروبا ونزوح أكثر من خمسة ملايين داخل البلاد.

عنف جنسي واختفاء قسري

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن "أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين أجبروا على ترك منازلهم"، مشدداً على مخاطر "العنف والإيذاء والاستغلال" على بعض هؤلاء الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم. كما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "عشرات حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد رجال ونساء وفتيات"، ناهيك عن "مئات حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين".

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن "البنية التحتية تضررت: فقد دمرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة وسط شتاء قارس". وأردف "لذلك نحن بحاجة إلى السلام، سلام وفق ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً على أن هذا الميثاق ليس "حبراً على ورق" بل "جوهر ماهيتنا". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "الأسلحة هي التي تتحدث اليوم، لكن في النهاية نعلم جميعًا أن الدبلوماسية والمساءلة هما الطريق إلى سلام عادل ودائم".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت في قرار حظي بغالبية واسعة الخميس بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو. لكن من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبع دول (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا)، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

"سننتصر على الجميع لأننا أوكرانيا"

وبمناسبة دخول الحرب عامها الأول، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ختام كلمة إلى الأمة في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة". وأضاف: "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!"، وقال: "أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. أوكرانيا وحدت العالم".

قال الرئيس الأوكراني إن بلاده قوية وإنها ستنتصر

وظهر زيلينسكي في الفيديو جالساً خلف مكتب يرتدي قميصاً قاتماً وقال "رأى العالم ما بإمكان أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال الجدد. المدافعون عن كييف، المدافعون عن أزوفستال. مآثر جديدة حققتها مدن كاملة. خاركيف، تشيرنيغيف، ماريوبول، خيرسون، ميكولاييف، غوستوميل، فولنوفاخا، بوتشا، إربين، أوختيركا. مدن بطلة. عواصم الصمود".

وأضاف في الكلمة التي استغرقت ربع ساعة "لن نغفر أبداً لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة الروس... من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".

كما نشر الرئيس الأوكراني على حسابه فيديو آخر حول الدمار الذي حاق ببلاده نتيجة الغزو الروسي ومعاناة الأسر الأوكرانية

دبابات ألمانية من بولندا والسويد

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من كييف اليوم عن وصول أول أربع دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مضيفاً أن بلاده سترسل مزيدًا من الدبابات إلى أوكرانيا "في غضون أيام قليلة". وقال لصحافيين "تمكنا من نقل دباباتنا بفترة وجيزة... وأيضاً في غضون أيام قليلة سنسلّم دبابات من طراز بي تي-91 جيدة جداً... وستصل 60 دبابة إلى أوكرانيا".

وتحدث رئيس الوزراء البولندي بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي. وقال لصحافيين "جئت إلى هنا اليوم ليس فقط لتقديم كلمات الدعم ولكن أيضًا مع العلم بأن علينا الرد بقوة على العدوان الهمجي".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق الجمعة "اليوم، دبابات ليوبارد البولندية باتت موجودة في أوكرانيا".

بدورها، تعتزم السويد تسليم ما يصل إلى عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم في بودن السويدية إن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع ألمانيا.

ويسعى السويديون أيضاً إلى تزويد أوكرانيا بأجزاء من أنظمة الدفاع الجوي هوك، وإيريس - تي. وبحسب وزارة الدفاع السويدية فإن الدبابات المقصودة هي من نوع "بانزر 122" وهي النسخة السويدية من دبابات ليوبارد 2. وهي مزودة بمدفع ورشاشين وقاذفة قنابل يدوية. وتمتلك السويد 120 دبابة ليوبارد 2.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم أن برلين سترسل أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد - 2إيه 6 من مخزونها الخاص بالجيش الألمانى إلى أوكرانيا.

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين سترسل أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد - 2إيه 6

أمريكا تؤكد استمرار دعمها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، احترامه لشعب أوكرانيا وأكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لها. وقال بلينكن إن :"معركة أوكرانيا وعزم شعبها ومرونته برزت كمصدر إلهام للعالم، وكشفت أنه ليس من الممكن ترويعهم".

وأضاف إن الولايات المتحدة تقف بقوة مع أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها وستواصل القيام بذلك حتى يتم احترام سيادة أوكرانيا ويتمكن شعب أوكرانيا من تشكيل مستقبله الديمقراطي المختار بحرية وسلام. وقال بلينكن: "بدأ الرئيس بوتين هذه الحرب غير القانونية، ولديه القدرة على إنهائها".

يذكر أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات ولوائح تصدير أكثر صرامة وزيادات في الرسوم الجمركية في محاولة لقطع تمويل روسيا للحرب. وتشمل الإجراءات فرض عقوبات على أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا أو دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم جهود روسيا الحربية.

ع.ح./ع.أ.ج. (أ ف ب، د ب ا)