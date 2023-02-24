 غوتيريش يتحدث عن "جحيم حقيقي" في أوكرانيا.. والأسلحة تتدفق على كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.02.2023

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أخبار

غوتيريش يتحدث عن "جحيم حقيقي" في أوكرانيا.. والأسلحة تتدفق على كييف

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحياة أصبحت جحيم حقيقي للشعب الأوكراني متحدثاً عن عمليات قتل وعنف جنسي وانتهاكات واسعة يتعرض لها المدنيون بسبب الغزو الروسي. يأتي ذلك فيما تنتظر أوكرانيا دبابات جديدة من بولندا والسويد.

أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال غوتيريش إن النزاع "تسبب في قتل ودمار وتشريد على نطاق واسع"، وأدى إلى "معاناة لا توصف".

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة (24 فبراير/شباط 2023) أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفه للمعاناة التي شهدها الأوكرانيون طوال عام وشملت القتل والدمار والعنف الجنسي والتهجير والاختفاء القسري، ولخصها في بضع كلمات: "حياتهم جحيم حقيقي".

مختارات

الوقوف حداداً على أرواح الضحايا

وقبيل الجلسة، التزم أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت الجمعة، بمن فيهم ممثل روسيا، تكريماً لجميع ضحايا الحرب في أوكرانيا في الذكرى الاولى للغزو الروسي.

وبادر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في نهاية خطابه الى الوقوف طالبا التزام دقيقة صمت "في ذكرى ضحايا العدوان" الروسي، قبل أن يقف السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا بدوره من أجل "جميع ضحايا ما حصل في اوكرانيا منذ 2014".

"معاناة لا توصف"

وقال غوتيريش لمجلس الأمن المجتمع بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إن النزاع "تسبب في قتل ودمار وتشريد على نطاق واسع"، وأدى إلى "معاناة لا توصف".

وشدد على أن "الحياة جحيم حقيقي للشعب الأوكراني" قبل أن يصف بالتفصيل المعاناة التي تثقل كاهل الأوكرانيين. وأوضح أن نحو 17,6 مليون شخص، أي نحو 40% من السكان "بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية"، مشيرا إلى أن 40% أيضاً من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام.

وأضاف غوتيريش "تسببت الحرب في أزمة هجرة في أوروبا غير مسبوقة منذ عقود"، مع وجود أكثر من ثمانية ملايين لاجئ في أنحاء أوروبا ونزوح أكثر من خمسة ملايين داخل البلاد.

 

عنف جنسي واختفاء قسري

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة أن "أكثر من نصف الأطفال الأوكرانيين أجبروا على ترك منازلهم"، مشدداً على مخاطر "العنف والإيذاء والاستغلال" على بعض هؤلاء الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم. كما وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "عشرات حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد رجال ونساء وفتيات"، ناهيك عن "مئات حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين".

وأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن "البنية التحتية تضررت: فقد دمرت أنظمة المياه والطاقة والتدفئة وسط شتاء قارس". وأردف "لذلك نحن بحاجة إلى السلام، سلام وفق ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً على أن هذا الميثاق ليس "حبراً على ورق" بل "جوهر ماهيتنا". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "الأسلحة هي التي تتحدث اليوم، لكن في النهاية نعلم جميعًا أن الدبلوماسية والمساءلة هما الطريق إلى سلام عادل ودائم".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طالبت في قرار حظي بغالبية واسعة الخميس بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو. لكن من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبع دول (روسيا وبيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا)، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

"سننتصر على الجميع لأننا أوكرانيا"

وبمناسبة دخول الحرب عامها الأول، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ختام كلمة إلى الأمة في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة". وأضاف: "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا!"، وقال: "أوكرانيا فاجأت العالم. أوكرانيا ألهمت العالم. أوكرانيا وحدت العالم".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني إن بلاده قوية وإنها ستنتصر

وظهر زيلينسكي في الفيديو جالساً خلف مكتب يرتدي قميصاً قاتماً وقال "رأى العالم ما بإمكان أوكرانيا القيام به. هؤلاء هم الأبطال الجدد. المدافعون عن كييف، المدافعون عن أزوفستال. مآثر جديدة حققتها مدن كاملة. خاركيف، تشيرنيغيف، ماريوبول، خيرسون، ميكولاييف، غوستوميل، فولنوفاخا، بوتشا، إربين، أوختيركا. مدن بطلة. عواصم الصمود".

وأضاف في الكلمة التي استغرقت ربع ساعة "لن نغفر أبداً لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة الروس... من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".

كما نشر الرئيس الأوكراني على حسابه فيديو آخر حول الدمار الذي حاق ببلاده نتيجة الغزو الروسي ومعاناة الأسر الأوكرانية

دبابات ألمانية من بولندا والسويد

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من كييف اليوم عن وصول أول أربع دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مضيفاً أن بلاده سترسل مزيدًا من الدبابات إلى أوكرانيا "في غضون أيام قليلة". وقال لصحافيين "تمكنا من نقل دباباتنا بفترة وجيزة... وأيضاً في غضون أيام قليلة سنسلّم دبابات من طراز بي تي-91 جيدة جداً... وستصل 60 دبابة إلى أوكرانيا".

وتحدث رئيس الوزراء البولندي بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، تزامناً مع مرور عام على بدء الغزو الروسي. وقال لصحافيين "جئت إلى هنا اليوم ليس فقط لتقديم كلمات الدعم ولكن أيضًا مع العلم بأن علينا الرد بقوة على العدوان الهمجي".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت سابق الجمعة "اليوم، دبابات ليوبارد البولندية باتت موجودة في أوكرانيا".

بدورها، تعتزم السويد تسليم ما يصل إلى عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم في بودن السويدية إن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع ألمانيا.

ويسعى السويديون أيضاً إلى تزويد أوكرانيا بأجزاء من أنظمة الدفاع الجوي هوك، وإيريس - تي. وبحسب وزارة الدفاع السويدية فإن الدبابات المقصودة هي من نوع "بانزر 122" وهي النسخة السويدية من دبابات ليوبارد 2. وهي مزودة بمدفع ورشاشين وقاذفة قنابل يدوية. وتمتلك السويد 120 دبابة ليوبارد 2.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم أن برلين سترسل أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد - 2إيه 6 من مخزونها الخاص بالجيش الألمانى إلى أوكرانيا.

وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يقود دبابة ليوبارد 2 خلال زيارة لكتيبة دبابات 203 في ثكنات روميل بأوغستدورف، ألمانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن برلين سترسل أربع دبابات أخرى من طراز ليوبارد - 2إيه 6

أمريكا تؤكد استمرار دعمها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، احترامه لشعب أوكرانيا وأكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لها. وقال بلينكن إن :"معركة أوكرانيا وعزم شعبها ومرونته برزت كمصدر إلهام للعالم، وكشفت أنه ليس من الممكن ترويعهم".

وأضاف إن الولايات المتحدة تقف بقوة مع أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها وستواصل القيام بذلك حتى يتم احترام سيادة أوكرانيا ويتمكن شعب أوكرانيا من تشكيل مستقبله الديمقراطي المختار بحرية وسلام. وقال بلينكن: "بدأ الرئيس بوتين هذه الحرب غير القانونية، ولديه القدرة على إنهائها".

يذكر أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات ولوائح تصدير أكثر صرامة وزيادات في الرسوم الجمركية في محاولة لقطع  تمويل  روسيا للحرب. وتشمل الإجراءات فرض عقوبات على أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا أو دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم جهود روسيا الحربية.

ع.ح./ع.أ.ج. (أ ف ب، د ب ا)

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    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    منشآت الطاقة

    في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن الضربات الروسية التي "تدمر بشكل منهجي امدادات الكهرباء والتدفئة" قبل أبرد أشهر الشتاء تشكل "جريمة حرب رهيبة". وأشار بوشمان إلى أن السلطات الأوكرانية سجلت حتى الآن نحو 50 ألف حالة جرائم حرب مفترضة. كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "أي ضربة ضد المنشآت المدنية تشكل جريمة حرب ولا يمكن أن تبقى بدون عقاب".

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    تهجير وفصل أطفال عن أسرهم

    في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

  • Symbolbild Ukraine-Krieg: Protest gegen Vergewaltigung

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    اغتصابات

    في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

  • Ukraine Russia Mariupol

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إعدام أسرى

    في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

  • Ukraine, Kiew | Russischer Drohnen Angriff

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    أربع مناطق

    وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

  • Ukraine-Krieg Cherson | nach der Befreiung

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خيرسون

    في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

  • Ukraine Krieg | Rückeroberung Region Charkiw

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خاركيف

    في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

  • Ukraine Izium Untersuchung Kriegsverbrechen

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    إيزيوم

    في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

  • Ukraine | Massengräber in Butscha

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    بوتشا

    أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة