 غوتيريش يأمر بإجراء تحقيق ودمشق توافق على هدنة في إدلب | أخبار | DW | 01.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

غوتيريش يأمر بإجراء تحقيق ودمشق توافق على هدنة في إدلب

تزامنا مع انعقاد جولة جديدة من مفاوضات أستانا حول سوريا، أعلنت دمشق موافقتها على هدنة مشروطة في إدلب وهو ما رحبت به حليفتها موسكو. من جانبه أمر الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق في تدمير المنشآت المدنية هناك.

Syrien | Zerstörung in Idlib | Krankenhaus (Getty Images/AFP/O. H. Kadour)

أصدر  أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس (الأول من آب/ أغسطس 2019) أوامره بإجراء تحقيق في تدمير المستشفيات، والمدارس والمنشآت الأخرى في محافظة إدلب، التي تعد آخر منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة والجهادية في سوريا.

وجاء في بيان صدر عن مكتب غوتيريش، أن فريق تحقيق داخلي موسع سوف يقوم بالتحقيق في" تدمير أو إلحاق أضرار بالمنشآت المدرجة على القائمة الخاصة بتجنب الصراعات والمنشآت التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي طلب في وقت سابق بإجراء مثل هذا التحقيق.

UN-Generalsekretär Guterres (picture-alliance/dpa/Bildfunk/Keystone/C. Zingaro)

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش.

وحث البيان أيضا كل الأطراف على التعاون مع فريق التحقيق بمجرد تشكيله. وأشار البيان الصادر عن مكتب غوتيريش إلى سلسلة من الحوادث في شمال غرب سوريا منذ توقيع روسيا وتركيا مذكرة في أيلول/ سبتمبر الماضي بشأن تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

في غضون ذلك أعلنت دمشق موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، تزامناً مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية.

مختارات

وعلى الفور رحبت روسيا بإعلان دمشق موافقتها على وقف لإطلاق النار. وقال الموفد الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف من عاصمة كازاخستان نور سلطان كما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء "بالتأكيد، نرحب بقرار الحكومة السورية إرساء وقف لإطلاق النار".

ويأتي التصعيد في إدلب رغم أنّ المنطقة مشمولة باتفاق روسي- تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في أيلول/سبتمبر 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.

وتزامنا مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا شكك الموفد الروسي في التزام الجهاديين (هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا) بوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن عددهم في إدلب "غير مسبوق". وأضاف بحسب وكالات الأنباء الروسية "من غير المرجح أن يكفوا عن استفزازاتهم للقوات الحكومية. ولكن إذا حصل ذلك، سنرى تطور الوضع" على الأرض.

أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 03:00

قصة صورة الأطفال بين الأنقاض في بلدة أريحا السورية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قصة صورة الأطفال بين الأنقاض في بلدة أريحا السورية  

مواضيع ذات صلة

Syrien Luftangriffe in Idlib

خبير ألماني لـ DW: إيران لا تقاتل إلى جانب الأسد في إدلب 01.08.2019

لم تنته الحرب في سوريا بعد، والأسد وروسيا يواصلان قصف إدلب منذ شهور بينما إيران تنأى بنفسها عن المنطقة. هذا ما يقوله الخبير الألماني أندري بانك، الذي يوضح لـ DW لماذا لا تشارك إيران والميلشيات الحليفة لها في معركة إدلب.

Syrien Russische Jets trafen auf den Marktplatz in der Provinz Idlib

الأمم المتحدة: حكومة دمشق تقصف المدنيين وسط لامبالاة دولية 26.07.2019

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الأممية باشليه أن ضربات جوية قامت بها حكومة دمشق وحلفاؤها أسفرت عن مقتل 103أشحاص على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة، فيما أشار مسؤول آخر إلى نزوح نحو 400 ألف شخص من شمال غرب سوريا في ثلاثة أشهر.

استمرار التصعيد والعنف في إدلب 13.07.2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة عشر مدنيا من بينهم أطفال قـُتلوا في قصف جوي مستمر على محافظة إدلب. وأضاف المرصد أن القصف الذي نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا قد طال أيضا بلدة كفريا، بالإضافة إلى وقوع قتلى في قصف بري لقوات النظام شمالي حماة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  