غوتيريش: لا يمكن التحقق من أصل الأسلحة التي استعملت في هجمات ضد السعودية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن أمس الثلاثاء (العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2019) إن الأمم المتحدة "غير قادرة على التأكد بشكل مستقل" من أن الصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر أيلول "من أصل إيراني".

وألقت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية باللوم في هجمات 14 سبتمبر أيلول على إيران. وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات ونفت إيران التي تدعم الحوثيين تورطها في الهجمات.

وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة فحصت بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات على منشأة نفطية سعودية في عفيف في أيار/ مايو وفي مطار أبها الدولي في حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس ومنشآت أرامكو السعودية النفطية في خريص وبقيق في أيلول/سبتمبر.

مشاهدة الفيديو 27:00 شارك الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Ph7b الهجوم على منشآت أرامكو، من يقف وراءه وما تداعياته؟

وكتب في تقرير أطلعت عليه رويترز "في هذا الوقت لا يمكن التحقق بشكل مستقل من أن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات من أصل إيراني".

وتسببت الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط في بقيق وخريص في ارتفاع حاد في أسعار النفط وأدت الحرائق والأضرار إلى خسارة ما يربو على خمسة في المئة من إمدادات النفط العالمية. وقالت السعودية في الثالث من أكتوبر تشرين الأول إنها أعادت إنتاج النفط بالكامل.

وسافر خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون عقوبات مجلس الأمن على إيران واليمن إلى السعودية بعد أيام من هجوم 14 سبتمبر أيلول.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين في اليمن "لم يثبت أن في حوزتهم ولم يتم تقييم أن في حوزتهم" نوع الطائرات المستخدمة في الهجمات على منشآت أرامكو.

ز.أ.ب/ح.ز (رويترز)