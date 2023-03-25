 غوتيريش: على الإنسانية تغيير مسارها فيما يتعلق بإدارة المياه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.03.2023

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أخبار

غوتيريش: على الإنسانية تغيير مسارها فيما يتعلق بإدارة المياه

في مواجهة شحّ المياه المتفاقم، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإنسانيّة المعرّضة للخطر أن "تُغيّر مسارها" في إدارتها لـ"هذه الثروة المشتركة الثمينة"، وذلك في ختام مؤتمر غير مسبوق شكّل بصيص أمل.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في مؤتمر الماء

دعا المؤتمر إلى تعيين مبعوث أممي خاص بشأن المياه وقال غوتيريش إنه سيدرس هذا الاقتراح.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المجتمع الدولي إلى منع النزاعات والفقر من خلال تحسين إدارة الموارد المائية في العالم. وقال غوتيرش من نيويورك مساء أمس الجمعة (24 مارس/ آذار 2023) على البشرية إلى "تغيير المسار" على صعيد إدارة هذا المورد "المشترك الثمين" إزاء النقص المتفاقم، في ختام مؤتمر حول المياه غير مسبوق منذ قرابة نصف قرن أثار بعض الأمل.

مختارات

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة.

وشدد غوتيريش على أن "المياه وهي الملكية المشتركة الأثمن يجب أن تكون في صلب الأجندة السياسية العالمية" لما لها من تأثير على الصحة والصرف الصحي والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي. وأضاف "كل آمال البشرية المستقبلية رهن بطريقة ما بتغيير المسار بالاستناد إلى العلم لبث الحياة في برنامجالتحرك من أجل المياه" الذي ارتسمت ملامحه من خلال الالتزامات التي قطعت خلال هذا المؤتمر. وطالب بجهود "تغير الوضع" لكي ينعم جميع سكان العالم بالمياه.

والعالم ليس راهنا بصدد تحقيق أهداف المياه المحددة للعام 2030 ولاسيما الحصول على المياه العذبة والصرف الصحي للجميع. وأكد غوتيريش "لذا حان الوقت الآن للتحرك" بعدما حمل بقوة الأربعاء على "الاستهلاك المفرط" للبشرية والأزمة المناخية الناجمة عن ذلك.

وحضر المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام في نيويورك نحو 10 آلاف ممثل عن الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وتعهد المشاركون، من بين أمور أخرى، ببناء مراحيض وتدابير تجديد الأنهار والأراضي الرطبة الجافة.

لماذا نهدر المياه؟

وسجل  المؤتمر حوالي 700 التزام صادر عن منظمات غير حكومية وحكومات والقطاع الخاص في "برنامج التحرك" هذا قبل المؤتمر غير المسبوق منذ 1977 وخلاله ومن بينها بناء مراحيض وإحياء 300 ألف كيلومتر من الانهار تعاني من التدهور. واستمر المؤتمر ثلاثة أيام وشارك فيه نحو عشرة آلاف شخص.

من جهته قال ستيوارت كور من الصندوق العالمي للطبيعة في تصريح لوكالة فرانس برس "مع أن الوضع ليس إيجابيا بالكامل ومع أن بعض الالتزامات ليست قوية" بالمقدار المأمول "إلا انني فوجئت إيجابيا". وأضاف "نسمع الكثير من الوعود في مؤتمرات كهذه (..) لكن أشعر أن الأمر مختلف الآن". وأكد "المشكلة لن تختفي، بل ستتفاقم لذا أرى أن هذا هو السبب الذي يدفع الجميع إلى القول إن الوقت حان للمضي قدماً".

وفي محاولة لإعطاء دفع للأمور، دعا المؤتمر إلى تعيين مبعوث أممي خاص بشأن المياه، وقال غوتيريش إنه سيدرس هذا الاقتراح.

في عام 2020 كان مليارا شخص لا يزالون محرومين من المياه العذبة السليمةفيما لا يحصل 3.6 مليارات على خدمات الصرف الصحي السليمة بينهم 494 مليونا يقضون حاجتهم في الهواء الطلق، على ما تفيد آخر الأرقام التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. وكان 3.6 مليار شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي المناسب. في مثل هذه الظروف المعيشية ، تنتشر أمراض مثل الكوليرا والزحار وشلل الأطفال بسهولة.

وفيما يؤدي الاحترار المناخي إلى موجات جفاف متكررة، يرى خبراء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن "نحو نصف سكان العالم" يعانون من نقص "حاد" في المياه خلال فترة على الأقل من السنة.

وقالت الناشطة الهولندية الشابة انييك مومن إن المؤتمر شكل "جرس انذار" وشددت على أن "المستقبل ينادينا لا تنسوا أن تصغوا إلى هذا النداء".

ع.أج/ ع ش (أ ف ب)

  • Wiener Trinkbrunnen in Berlin (picture alliance/ZB)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    عنصر رئيسي

    يعتبر الماء عنصرا رئيسيا للجسم من أجل القيام بوظائفه على أحسن وجه، إذ سرعان ما يشعر الدماغ بالتعب بمجرد أن نتوقف عن الشرب لفترة قصيرة. ولا غرابة في ذلك، فدماغ الإنسان يتكون من 75 في المائة من المياه.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    إشارات هامة

    لتجنب نقص السوائل من الجسم، ينبغي الانتباه إلى علامات قد يصدرها الجسم وتكون تحذيرا من تراجع كمية السوائل في الجسم. وحسب نتائج هذا التقييم فإن فقدان الماء بمقدار اثنين بالمائة من وزن الجسم يؤثر على المهام التي تتطلب انتباها كما يؤثر على تنسيق النشاط العضلي.

  • Children drinking water from a water pipe in Patna (UNI)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    العطش إشارة مهمة

    من المهم ألا تقاوم هذا الشعور، فهذا يعني أن الجسم بحاجة إلى الماء. إلا أن هناك بعض الاشخاص الذين يخلطون هذا الشعور ويحاولون تناول وجبة طعام بدلا من الاكتفاء بشرب المياه، وهو أمر خاطئ.

  • Frau hat Kopfschmerzen (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    ألم الرأس

    حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة وانخفاض ضغط الدم. وقد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج في بعض الأحيان. ألم الرأس قد يكون إشارة من الدماغ من أجل تنبيهك إلى حاجته من الماء.

  • Symbolbild: Erschöpfte Frau am PC, Burnout (picture-alliance/C. Ohde)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    الإرهاق

    إذا كنت تشعر بالتعب أو لا تستطيع التركيز جيدًا، فقد يكون ذلك بسبب شربك القليل للمياه. الذين يتناولون الماء والسوائل بشكل كافي يكون الدماغ لديهم في حالة نشطة، حيث تؤثر رطوبة الجسم على عمل الدماغ، كما أن الماء يحمل خلايا أكسجين جديدة.

  • DW Fit und gesund - Sendung 01.03.2019 | Anti-Aging Mann mit Spiegel (picture-alliance/BSIP)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    تجاعيد وبشرة جافة

    بشرتك جافة: إذا كنت تشرب القليل جدًا، يصبح الجلد جافا، كما أن التجاعيد تظهر بسرعة مقارنة ممن يشربون الماء بكثرة. كما يعد جفاف الفم مؤشرا على جفاف الأغشية المخاطية.

  • Bauchschmerzen Durchfall (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    مشاكل في المعدة

    يبدأ الهضم في الاضطراب: إذا لم يتم تزويد المعدة والأمعاء بالسوائل بشكل كافٍ، كما أن نقص السوائل في الجسم عامل رئيسي لحدوث الإمساك. لذلك يجب تزويد جميع الخلايا في الجسم بسائل كافٍ - بما في ذلك الخلايا الموجودة في الأمعاء.

  • Symbolbild Pilzinfektion im Genitalbereich (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    بولك أصفر داكن

    مراقبة لون البول مهم جدا لفحص حاجة الجسم إلى ماء، فكلما كان البول أقرب إلى اللون الأبيض كلما كان بشكل أفضل، وهو ما يعني أنه تواجد سوائل كافية في الجسم، أما إذا كان لون البول أصفرا داكنا، فإن ذلك يعد مؤشرا على نقص الماء في الجسم.

  • USA Katze trinkt Wasser (picture-alliance/Zuma Press)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    كم نشرب؟

    لا يوجد مقدار محدد لكمية الماء التي يتعين على كل شخص شربها. فهناك عوامل كثيرة لها دور بهذا الخصوص، مثل عمر الشخص ووزنه ونوع النشاط العضلي الذي يقوم به. وتحتاج الخلايا في الجسم إلى الماء للقيام بنشاطها. كما أن السوائل مهمة لنقل العناصر الغذائية للدماغ وتطهيره من الفضلات.

  • Wasser im Glas (Colourbox)

    أعراض نقص الماء في الجسم!

    الشرب على دفعات

    وبدل شرب المياه دفعة واحدة لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم في الصيف، يُنصح بالشرب على مراحل متفرقة، فالجسم لا يمكنه تخزين كمية كبيرة من المياه في وقت وجيز وهو ما يجعله يتخلص عادة من تلك السوائل الزائدة بسرعة.(إعداد: علاء جمعة/ ط.أ)

    الكاتب: علاء جمعة