 غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية يتدهور وإمكانية التصعيد قائمة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.10.2021

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سياسة واقتصاد

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية يتدهور وإمكانية التصعيد قائمة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي من تدهور الوضع في الصحراء الغربية. وأشار غوتيريش إلى أن هناك خطر واضح من التصعيد بين الأطراف المتنازعة في ظل الوضع السياسي الحالي.

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من امكانية التصعيد في الصحراء الغربية

الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن امكانية التصعيد بين الأطراف المتنازعة قائم في ظل الوضع السياسي الحالي

تدهور الوضع في الصحراء الغربية "بشكل حاد" منذ عام، مع استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ووباء كوفيد-19، وفق ما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن.

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بعد دقائق من صدور حكم المحكمة أكد المغرب والاتحاد الأوروبي على "التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية..". وكانت محكمة العدل الأوروبية قد ألغت العمل باتفاقين تجاريين بين الرباط وبروكسل بسبب منتجات قادمة من الصحراء الغربية.

في حكم يضرّ بمصالح الاتحاد الأوروبي والمغرب بينما يعطي دفعة لجبهة البوليساريو، تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين، فما هما وبما تتعلقان؟ وكيف استقبل نواب أوروبيون هذا القرار؟ وماهي حيثياته التاريخية؟

أدان ملك المغرب محمد السّادس "هجمات مدروسة" تتعرض لها المملكة "، مدافعا عن أجهزة بلاده الأمنية، ومؤكدا أن قواعد التعامل السياسي مع بلاده تغيرت. وشهدت علاقات المغرب مؤخرا تأزما مع بعض دول الجوار لا سيما الجزائر وإسبانيا.

ورأى الأمين العام أن هذين العاملين "غيّرا إلى حدٍّ كبير البيئة العملية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (وتضم 235 مراقبا)، مما حد من قدرة البعثة على تفويضها"، بحسب الوثيقة التي لم تُنشر بعد وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، مؤكدا "قلقه البالغ" من الأحداث الجارية منذ عام في الصحراء الغربية، إلا أنه يرى أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليساريو يمثل انتكاسة كبرى في سبيل التوصل إلى حل سياسي" لهذا النزاع القديم.

ويشير غوتيريش إلى أنه "لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن الأعمال العدائية مستمرة"، مضيفاً "لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور". وشدد على أن "استئناف العملية السياسية أصبح أكثر إلحاحاً" ويتعيّن على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية.

ولم يتم تعيين خلف للمبعوث خاص للأمم المتحدة الألماني هورست كوهلر بعد استقالته في أيار/مايو 2019. وكان غوتيريش قد اقترح أكثر من عشرة مرشحين في العامين الماضيين لخلافة كوهلر، ولكن لم يحصل أي منهم على إجماع الأطراف المعنيين.

واشار غوتيريش في تقريره إلى أنه في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أعلنت بوليساريو، بعد حوادث مع المغرب، أنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، خالف دونالد ترامب المواقف الأميركية السابقة، واعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها معجبهة بوليساريو، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، في قرار لم يعلق عليه جو بايدن حتى الآن. وقطعت الجزائر، الداعمة لبوليساريو، في 24 آب/اغسطس الفائت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بعد أشهر من التوتر بين البلدين.

وتطالب بوليساريو التي أعلنت في 1976 قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية"، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة، بينما يقترح المغرب، الذي يسيطر على أكثر من ثلثي المستعمرة الإسبانية السابقة، خطة حكم ذاتي تحت سيادته.

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب)

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مسائيةDW : الأزمة بين المغرب والجزائر.. ما حدود التصعيد؟

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