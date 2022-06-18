غوتيريش: العنف الجنسي في النزاعات يرهب السكان ويدمر الأرواح

في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في الحروب والنزاعات، الذي يُحتفل به سنويا يوم 19 من حزيران/يونيو، أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريشاليوم الأحد (19 يونيو/ حزيران) إلى أن الجناة نادرا ما لا يحاسبون على ما اقترفت أيديهم. وحذر من أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب واصفا هذه الطريقة بأنها "ترهب السكان وتدمر الأرواح وتقسم المجتمعات".

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن غوتيريش القول: "إن الناجين هم الذين يتحملون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارة".

وقال: "إننا نقف متضامنين ... ندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية"، بما في ذلك عن طريق زيادة الدعم للضحايا والمشردين المعرضين للاتجار والاستغلال الجنسي.

وشدد الأمين العام على أنه "مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد."

وبحسب اقارير دولية فإن العنف الجنسي يستخدم كسلاح في الحروب ويؤثر على حياة ملايين الأشخاص والسلام والأمن الدوليين. وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي في الحروب تنظم فعاليات عديدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ومناطق مختلفة من العالم، بهدف التوعية بخطورة هذه الظاهرة والدعوة لمكافحتها.

كما تجدد الجدل بشأن اتهامات أوكرانية للقوات الروسية بارتكاب اعتداءات جنسية على نساء وأطفال خلال الغزو الروسي للبلاد. وكانت ليودميلا دونيسوفا مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني قد تحدثت عن "عمليات إغتصاب وإعتداءات جنسية من طرف عناصر القوات الروسية ضد نساء وأطفال" في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام سويسرية وألمانية عن المسؤولة الأوكرانية تصريحات بشأن قصص إغتصاب لنساء وأطفال.

ورغم أن دونيسوفا تعرضت لانتقادات بسبب ما اعتبر "مبالغة" في روايتها لبعض تلك القصص، فقد لقيت ردود فعل واسعة وخاصة روايتها عن القصة الصادمة عن أكثر من 25 شابة اغتصبن من قبل القوات الروسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "بيرلينه تسايتونغ". كما أيدت الأمم المتحدة تلك الادعاءات. وقالت باربارا وودوارد سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: "هناك مزاعم موثوقة بارتكاب القوات المسلحة الروسية للعنف الجنسي ضد الأطفال".

ع.أ.ج/ م س (د ب أ)