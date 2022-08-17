غوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية "لا يمكن تصوره"

سعراتها الحرارية منخفضة... فواكه لا تفسد حميتك!

الفواكه الطازجة وجبة خفيفة وصحية في أيام الصيف الحارة، غير أن البعض قد يستغني عنها خلال الحمية الغذائية، بسبب احتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية والسكر. لكن هناك أنواع من الفاكهة يمكنك تناولها دون خوف على حميتك!