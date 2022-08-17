غوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية "لا يمكن تصوره"

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اختفاء مئات القرى والمساحات الزراعية في إقليم السند الجنوبي تحت مياه الفيضانات المدمرة التي طالت قرابة ثلث مساحة باكستان
دقت دراسة مناخية جديدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط محذرة من أن معدل الحرارة سيرتفع بخمس درجات مئوية مع نهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات فورية.
الفواكه الطازجة وجبة خفيفة وصحية في أيام الصيف الحارة، غير أن البعض قد يستغني عنها خلال الحمية الغذائية، بسبب احتوائها على نسب عالية من السعرات الحرارية والسكر. لكن هناك أنواع من الفاكهة يمكنك تناولها دون خوف على حميتك!
يرى علماء في تكاثر ظواهر موجات الحر وتقلبات الطقس نتيجةً مباشرة للاحترار المناخي، مع ازدياد انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. ففي ثاني موجة حر تشهدها في شهر واصلت عدة دول أوروبا مكافحة حرائق الغابات المدمرة.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
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