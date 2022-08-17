 غوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية ″لا يمكن تصوره″ | DW الأخبار | DW | 10.09.2022

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غوتيريش: الدمار الناتج عن الفيضانات الباكستانية "لا يمكن تصوره"

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