غوتيريش: إرهاب حماس "لا يمكن أن يبرر عقابا جماعيا للفلسطينيين"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن هجمات حركة حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني ودعا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري". وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر التي أودت بحياة أكثر من 1.400 شخص هي "أعمال إرهابية" لا يمكن تبريرها. وأضاف "هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف غوتيريش في كلمته أمام المنتدى "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها". وكرر ما وصفه بـ"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.

كما دعا اسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال". وقال غوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها"، مشددا على أن "أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك". وأكد أنه "يدرك تماما المظالم العميقة للشعب الفلسطيني بعد 56 عاما من الاحتلال". وتابع "لكن على الرغم من خطورة هذه المظالم، فإنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" تدمير واسع النطاق وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" البحث عن ناجين عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" عزل غزة فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.

قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق" "كارثة إنسانية تلوح في الأفق" وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".



وفي تطورات جديد للأحداث أسفر قصف تتبادل إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشأنه عن سقوط مئات القتلى في أحد مستشفيات غزةوأثار سلسلة من الإدانات الدولية والتظاهرات في العالم الإسلامي، قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان عن سقوط "200 الى 300 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات (...) تحت الأنقاض".

وتتحدث حماس من جهتها عن أكثر من 500 قتيل وتحمل اسرائيل مسؤولية القصف. أما الجيش الإسرائيلي فنفى هذا الاتهام. وقال "حسب معلومات استخباراتية (...) بأن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة". وقال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء "سنقدم دليلاً على تأكيداتنا في الساعات المقبلة".

وبطلب من روسيا والإمارات العربية المتحدة، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء وسيتخذ قرارا قبيل ذلك بشأن مشروع قرار تقدمت به البرازيل لمحاولة إيجاد موقف مشترك بشأن النزاع.

ح.ز/ ا.ف/ أ م (أ.ف.ب / رويترز)