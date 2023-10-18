غوتيريش: إرهاب حماس "لا يمكن أن يبرر عقابا جماعيا للفلسطينيين"

دعا الأمين غوتيريش لوقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، مؤكدا أن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر عقابا جماعيا للفلسطينيين. كما دعا حماس لإفراج غير مشروط عن الرهائن، معبرا عن فزعه إزاء الضربة لتي استهدفت مستشفى غزة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أن هجمات حركة حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني ودعا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري". وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر التي أودت بحياة أكثر من 1.400 شخص هي "أعمال إرهابية" لا يمكن تبريرها. وأضاف "هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وأضاف غوتيريش في كلمته أمام المنتدى "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها". وكرر ما وصفه بـ"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.
كما دعا اسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال". وقال غوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها"، مشددا على أن "أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك". وأكد أنه "يدرك تماما المظالم العميقة للشعب الفلسطيني بعد 56 عاما من الاحتلال". وتابع "لكن على الرغم من خطورة هذه المظالم، فإنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول / أكتوبر".
يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وفي تطورات جديد للأحداث أسفر قصف تتبادل إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشأنه عن سقوط مئات القتلى في أحد مستشفيات غزةوأثار سلسلة من الإدانات الدولية والتظاهرات في العالم الإسلامي، قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس في بيان عن سقوط "200 الى 300 قتيل من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات (...) تحت الأنقاض".
وتتحدث حماس من جهتها عن أكثر من 500 قتيل وتحمل اسرائيل مسؤولية القصف. أما الجيش الإسرائيلي فنفى هذا الاتهام. وقال "حسب معلومات استخباراتية (...) بأن حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة". وقال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء الأربعاء "سنقدم دليلاً على تأكيداتنا في الساعات المقبلة".
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ح.ز/ ا.ف/ أ م (أ.ف.ب / رويترز)
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