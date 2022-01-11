غوانتانامو: 20 عاما على معتقل رهيب

20 عاما على غوانتانامو.. متى يغلق هذا المعتقل سيء السمعة؟

تمر الآن 20 سنة على إنشاء معتقل غوانتانامو سيء السمعة. لقد تكرر الحديث عن إغلاقه وقدمت عدة إدارات أمريكية وعودا بذلك لكن كل شي بقي على حاله وأوضاع المعتقلين فيه أيضا لم تتغير. تقرير أوليفر ساليه بعد زيارته لغوانتانامو.