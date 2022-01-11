غوانتانامو: 20 عاما على معتقل رهيب

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بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في عام ألفين وواحد افتتح الأمريكيون سجن غوانتانامو. والآن وبعد مضي عشرين عاما لا يزال السجن موجودا.
تمر الآن 20 سنة على إنشاء معتقل غوانتانامو سيء السمعة. لقد تكرر الحديث عن إغلاقه وقدمت عدة إدارات أمريكية وعودا بذلك لكن كل شي بقي على حاله وأوضاع المعتقلين فيه أيضا لم تتغير. تقرير أوليفر ساليه بعد زيارته لغوانتانامو.
طالب نواب في البرلمان الألماني من أحزاب مختلفة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو "مركز التعذيب والمحاكم الخاصة هناك (الذي) أصبح رمزا للتجاوزات الوحشية في المكافحة الأمريكية ضد الإرهاب".
يحاكم علاء م. بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيبه ضحايا، كان يفترض أنه مسؤول عن علاجهم، كجزء من منظومة التعذيب التابعة للنظام السوري. جرائم التعذيب عبر التاريخ الحديث، شهدت مشاركة أطباء فيها.
يبحث أحد المتهمين بالإرهاب وبانتمائه لتنظيم القاعدة عن جلاديه. تمت تبرئته رسميا الآن. إنه يريد الانتقام ممن سبب له المعاناة التي ألمت به أثناء اعتقاله في السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو:
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