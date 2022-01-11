 غوانتانامو: 20 عاما على معتقل رهيب | مراسلون حول العالم | DW | 21.01.2022

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مراسلون حول العالم

غوانتانامو: 20 عاما على معتقل رهيب

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في عام ألفين وواحد افتتح الأمريكيون سجن غوانتانامو. والآن وبعد مضي عشرين عاما لا يزال السجن موجودا.

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GUANTANAMO BAY, CUBA - JANUARY 11: In this handout photo provided by the U.S. Navy, U.S. Military Police guard Taliban and al Qaeda detainees in orange jumpsuits January 11, 2002 in a holding area at Camp X-Ray at Naval Base Guantanamo Bay, Cuba during in-processing to the temporary detention facility. The detainees will be given a basic physical exam by a doctor, to include a chest x-ray and blood samples drawn to assess their health, the military said. The U.S. Department of Defense released the photo January 18, 2002. (Photo by Petty Officer 1st class Shane T. McCoy/U.S. Navy via Getty Images)

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