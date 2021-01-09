 غواصون يعثرون على أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قبال جاكرتا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.01.2021

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غواصون يعثرون على أجزاء من طائرة ركاب تحطمت قبال جاكرتا

أعلن قائد الجيش الإندونيسي رصد إشارة صادرة من طائرة ركّاب من طراز بوينغ تحطّمت في البحر قبالة سواحل العاصمة جاكرتا بُعيد إقلاعها وعلى متنها 62 شخصاً. ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الإشارة صادرة عن الصندوق الأسود للطائرة.

طائرة تابعة للجيش الأندونيسي وهي تبحث عن طائرة الركاب المفقودة قبالة سواحا جاكارنا (10 يناير 2021)

طائرة تابعة للجيش الأندونيسي وهي تبحث عن طائرة الركاب المفقودة قبالة سواحا جاكارنا (10 يناير 2021)

قال قائد الجيش الإندونيسي إن غواصي سلاح البحرية عثروا على أجزاء من طائرة ركاب فُقدت بعد إقلاعها من مطار جاكرتا. وقال قائد القوات المسلحة، المارشال هادي تجيجانتو، إن الحطام الذي عثر عليه رجال الضفادع البشرية يشمل قطعًا من الطائرة وسترات نجاة وأجزاء تحمل رقم التسجيل. وأضاف "تلقينا تقريرا من فريق الغوص بأن الرؤية تحت الماء كانت جيدة، مما سمح باكتشاف عدد من أجزاء الطائرة".

وقالت الإدارة الطبية لشرطة جاكرتا إنها حصلت على أكياس من قوارب بحث وإنقاذ، تحتوي على أشياء، يعتقد أنها من الطائرة وأشلاء آدمية. وأضاف الجيش أنه ينشر أيضاً عدة سفن حربية ومروحيات للمساعدة في البحث.

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وأظهرت بيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أن الطائرة فقدت فجأة سرعتها وارتفاعها بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع. وقالت شركة "سريويجايا إير" الإندونيسية للطيران إن الطائرة التابعة لها تأجلت لمدة 30 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

وشهدت إندونيسيا سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصاً في عام 2018 وأثارت غضباً عالمياً ضد طائرة بوينج الجديدة "737 ماكس". وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، سقطت طائرة تابعة لشركة "إير.آشيا.غروب" في بحر جاوة وعلى متنها 162 شخصاً.

يذكر أن إندونيسيا المكونة من آلاف الجزر شهدت انتعاشاً في شركات الطيران منخفضة التكاليف في أعقاب تحرير صناعة الطيران في مطلع الألفية. وفي عام 2018، رفع الاتحاد الأوروبي حظراً على شركات الطيران الإندونيسية، تم فرضه في عام 2007، في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران المميتة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Kolumbien Flugzeug Absturzstelle (picture-alliance/AP Photo/L. Benavides)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    تحطمت طائرة كانت تقل 81 شخصاً مساء الاثنين (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) في كولومبيا نتيجة "أعطال كهربائية"، وقتل في هذا الحادث 75 شخصاً، بينهم الكثير من أعضاء فريق نادي تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم. وأعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني يمتد ثلاثة أيام إثر تحطم الطائرة.

  • Bildkombo v.l.n.r. Florence Arthaud, Alexis Vastine, Camille Muffat (AFP/Getty Images/B. Guay)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    كانت هنالك الكثير من الحوادث الجوية التي لقي جراءها عدد من الرياضيين مصرعهم. ففي التاسع من آذار/ مارس عام 2015، فارق كل من السباحة كامي موفا (يمين الصورة) والبحارة فلورانس آرتو (يسار) والملاكم أليكسي فاستين، وجميعهم من فرنسا، الحياة إثر اصطدام بين طائرتين مروحيتين خلال تصوير مسلسل لتلفزيون الواقع في الأرجنتين.

  • Trauerfeier nach Flugzeugabsturz in Jaroslawl Russland Flash-Galerie (dapd)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    في السابع من أيلول/ سبتمبر عام 2011 تحطمت طائرة من طراز "ياك 42" أثناء إقلاعها في ياروسلافل (300 كيلومتر شمال غرب موسكو)، مودية بحياة 44 شخصاً، بينهم فريق لوكوموتيف المحلي للهوكي، بطل روسيا ثلاث مرات والذي ضم عدداً من النجوم الدوليين.

  • Spanien Colin McRae (picture-alliance/EPA/J. Cebollada)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    أما سائق سباقات الرالي، الاسكتلندي كولن ماكراي، فقد قتل 15 أيلول/ سبتمبر عام 2007 في حادث تحطم طائرة مروحية باسكتلندا في عمر التاسعة والثلاثين. وقتل معه ابنه البالغ من العمر خمس سنوات وراكبان آخران. وكان ماكراي قد فاز عام 1995 ببطولة العالم لسباقات الرالي، وكان آنذاك أصغر بطل للعالم.

  • Wrackteile der Unglücksmaschine (AP)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    في (27 نيسان/ أبريل عام 1993 تحطمت طائرة عسكرية زامبية في البحر قبالة مدينة ليبرفيل وعلى متنها سبعة لاعبين من المنتخب الوطني الزامبي، الذي كان يستعد لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس العالم في دكار بالسنغال. وتوفي 30 شخصاً ولم ينج أحد. (الصورة رمزية)

  • Peru Lima - Brücke Villena (Imago/ZUMA Press)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    أما في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، توفي 43 رياضياً من فريق أليانز ليما البيروفي العريق في حادث تحطم طائرة من طراز "فوكر إف 27" تابعة للبحرية البيروفية، والتي سقطت في البحر قبالة العاصمة ليما (في الصورة)

  • Rallye: Paris Algier Dakar 1986 - Thierry Sabine (picture-alliance/ASA)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    كما لقي السائق الفرنسي تييري سابين، مؤسس رالي باريس دكار الصحراوي الشهير، مصرعه أيضاً في حادث طائرة يوم الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير عام 1986 في مالي بالقرب من غورما-راروس، وهي مدينة ومحطة توقف في مراحل الرالي.

  • Flugzeugunglück der Mannschaft von Manchester United in München 1958 (picture-alliance/PA Photos)

    كوارث جوية أودت بحياة رياضيين عالميين

    قد تكون حادثة مصرع ثمانية من لاعبي مانشستر يونايتد، بطل إنكلترا آنذاك لكرة القدم، من بينهم الموهوب دنكان إدورادز وهو في سن الحادية والعشرين، في السادس من شباط/ فبراير عام 1958، وذلك أثناء إقلاع طائرتهم في ميونخ، من أشهر حوادث الطيران التي أصابت الرياضيين على الإطلاق.

    الكاتب: زمن البدري


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