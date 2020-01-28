 غوارديولا يطوي صفحة خلافاته مع مورينيو! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 01.02.2020

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رياضة

غوارديولا يطوي صفحة خلافاته مع مورينيو!

بعد خلافات دامت طويلاً بينهما، يبدو أن مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قد طوى صفحة الخلافات مع مدرب توتنهام جوزيه مورينيو. المدرب الإسباني أكد أنه أصبح أكثر خبرة في عالم الساحرة المستديرة.

مورينيو وغوارديولا من أحسن المدربين في العالم.

هل طويت أخيراً صفحة الخلافات بين "الداهية" و"الفيلسوف"

منذ بروز اسمهما بقوة في عالم التدريب والعلاقة بين جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا ليست في أحسن أحوالها، فقد أشعلت تصرفات غوارديولا ومورينيو الأجواء بينهما في أكثر من مرة، وكادت تصل إلى مستويات آخرى من التوتر.

أما في المؤتمرات الصحفية التي تسبق عادة المباريات بينهما، فقد تحولت على مدى سنوات إلى "منصة" لإطلاق التصريحات المستفزة. لكن يبدو أن صفحة "الخلافات" قد طويت على ما يبدو بين المدرب البرتغالي ونظيره الإسباني.

مختارات

من المفترض أن ينتهي عقد الإسباني بيب غوارديولا، مع ناديه مانشستر سيتي الانجليزي في نهاية موسم 2021، لكن الصحافة الانجليزية كشفت أن رحيل المدرب قد يتم قبل ذلك بكثير. (13.12.2019)

يدعي مورينيو أن مشكلة الدفاع في توتنهام سببها قصر قامة المدافعين. إذن قد يكمن الحل في مدافعين طوال القامة يمكنهم مجاراة القوة البدنية الهائلة لمهاجمي الدوري الإنجليزي. لكن قبل ذلك هل ما يدعيه مورينيو صحيح بالأساس؟ (01.01.2020)

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن "قيمة جوزيه، مع كل هذه التجربة، ليست مبنية على أساس موسم واحد". وأضاف: "لقد كنت دائماً أكن له احتراماً كبيراً لكل ما قام به في مسيرته الكروية".

وتابع "الفيلسوف" كلامه عن "الداهية" قائلاً "في الـ 15 أو 20 سنة الماضية كان حاضراً طوال الوقت، ويجب احترامه. إنه من الأصعب الأشياء أن تكون (في عالم كرة القدم) طوال هذا الوقت".

وعند الحديث عن الخلافات، التي اندلعت بين الثنائي خصوصاً عندما كان بيب غوارديولا مدرباً لبرشلونة وجوزيه مورينيو مدرباً لريال مدريد، قال بيب غوارديولا إنه صار الآن أكبر سناً وأكثر خبرة في عالم كرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا يتمتعان الآن بعلاقة ودية أكثر من السنوات الماضية. يشار إلى أن اللقاء سيتجدد نهاية الأسبوع الحالي بين مورينيو وغوارديولا، حيث يستقبل توتنهام مانشستر سيتي في قمة الأسبوع الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

من هم أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم؟ جواب هذا السؤال ليس سهلاً وسط تاريخ المنجزات الطويل، لكنّ مجلة "فور فور تو" البريطانية الرياضية، وضعت قائمة بأسمائهم معتمدة على خبرتها الطويلة في متابعة أخبار الساحرة المستديرة. (01.11.2018)  

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