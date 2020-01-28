غوارديولا يطوي صفحة خلافاته مع مورينيو!

منذ بروز اسمهما بقوة في عالم التدريب والعلاقة بين جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا ليست في أحسن أحوالها، فقد أشعلت تصرفات غوارديولا ومورينيو الأجواء بينهما في أكثر من مرة، وكادت تصل إلى مستويات آخرى من التوتر.

أما في المؤتمرات الصحفية التي تسبق عادة المباريات بينهما، فقد تحولت على مدى سنوات إلى "منصة" لإطلاق التصريحات المستفزة. لكن يبدو أن صفحة "الخلافات" قد طويت على ما يبدو بين المدرب البرتغالي ونظيره الإسباني.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إن "قيمة جوزيه، مع كل هذه التجربة، ليست مبنية على أساس موسم واحد". وأضاف: "لقد كنت دائماً أكن له احتراماً كبيراً لكل ما قام به في مسيرته الكروية".

وتابع "الفيلسوف" كلامه عن "الداهية" قائلاً "في الـ 15 أو 20 سنة الماضية كان حاضراً طوال الوقت، ويجب احترامه. إنه من الأصعب الأشياء أن تكون (في عالم كرة القدم) طوال هذا الوقت".

وعند الحديث عن الخلافات، التي اندلعت بين الثنائي خصوصاً عندما كان بيب غوارديولا مدرباً لبرشلونة وجوزيه مورينيو مدرباً لريال مدريد، قال بيب غوارديولا إنه صار الآن أكبر سناً وأكثر خبرة في عالم كرة القدم.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" أن جوزيه مورينيو وبيب غوارديولا يتمتعان الآن بعلاقة ودية أكثر من السنوات الماضية. يشار إلى أن اللقاء سيتجدد نهاية الأسبوع الحالي بين مورينيو وغوارديولا، حيث يستقبل توتنهام مانشستر سيتي في قمة الأسبوع الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.