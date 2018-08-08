 غوارديولا يرد على لدغات كلوب! | عالم الرياضة | DW | 11.08.2018

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عالم الرياضة

غوارديولا يرد على لدغات كلوب!

بدأت حرب التصريحات بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبكراً هذا الموسم. فكيف رد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مؤخراً مدرب ليفربول يورغن كلوب؟

Fußball Premier League Jürgen Klopp und Pep Guardiola (picture-alliance/dpa/AP Photo/D. Zhompson)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن الحرب الكلامية بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد بدأت مبكراً في هذا الموسم، لاسيما مع المبالغ الضخمة، التي أنفقتها أندية "البريميرليغ" في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز صفوفها بلاعبين من العيار الثقيل.

مختارات

بالنسبة لمدرب ليفربول يورغن كلوب سيبقى ليفربول مصدر "إزعاج قوي" لمانشستار سيتي الحائز على لقب الدوري الانجليزي. ولكن وقبل التفكير في الموسم المقبل هناك مواجهات مصيرية بانتظار كلوب، فهذا الموسم لم ينته بعد. (23.04.2018)

33 صحفيا في صحيفة ليكيب الفرنسية اختاروا 50 أفضل مدربا لكرة القدم في الوقت الحالي. مدرب شهير تصدر الترتيب، كما تواجد مدربون ألمان ضمن العشرة الأوائل في القائمة. (29.04.2017)

ولم يتأخر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في الرد على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مدرب ليفربول يورغن كلوب. وكان المدرب الألماني قد أكد قبل أيام أن "الريدز" ليس المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم الأموال الكبيرة التي أنفقها من أجل التعاقد مع أربعة لاعبين. وهو ما فُهم منه أن كلوب يضع الضغط مبكراً على كاهل غوارديولا الفائز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ونقل موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية عن غوارديولا قوله: "شكراً يورغن، لكن منذ تسع سنوات وأنا أتعايش مع هذا الوضع. لذلك فلا مشكلة"، وأضاف المدرب الإسباني :"منذ تسع سنوات، وباستثناء ربما السنة الأولى حينما توليت مهمة الإشراف على تدريب برشلونة، لم يُعجب بعض الناس في برشلونة أنني كنت أنا المدرب".

وتابع "الفيلسوف" الإسباني: "منذ ذلك الحين، فزنا بلقبين أو ثلاثة ألقاب في كل موسم وكنا دائماً المفضلين للفوز. لذلك فنحن المُفضلين للفوز (باللقب مرة ثانية)"، وأردف: "شكراً لك يورغن إنك إنسان طيب".

في سياق آخر، تنتظر مانشستر سيتي مباراة صعبة أمام فريق أرسنال برسم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث يأمل "الأزرق السماوي" في الحفاظ على لقبه، بينما يسعى "المدفعجية" إلى العودة مجدداً إلى منصات التتويج بعد غياب دام عدة سنوات. الجدير ذكره، أن مانشستر يونايتد قص أمس الجمعة ( 10 أغسطس/آب 2018) شريط الدوري الإنجليزي بالفوز 2-1 على ليستر سيتي في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي بول بوغبا.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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