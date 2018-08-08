غوارديولا يرد على لدغات كلوب!

يبدو أن الحرب الكلامية بين مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد بدأت مبكراً في هذا الموسم، لاسيما مع المبالغ الضخمة، التي أنفقتها أندية "البريميرليغ" في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تعزيز صفوفها بلاعبين من العيار الثقيل.

ولم يتأخر مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في الرد على التصريحات الصحفية، التي أطلقها مدرب ليفربول يورغن كلوب. وكان المدرب الألماني قد أكد قبل أيام أن "الريدز" ليس المرشح الأبرز للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم الأموال الكبيرة التي أنفقها من أجل التعاقد مع أربعة لاعبين. وهو ما فُهم منه أن كلوب يضع الضغط مبكراً على كاهل غوارديولا الفائز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ونقل موقع جريدة "إكسبريس" البريطانية عن غوارديولا قوله: "شكراً يورغن، لكن منذ تسع سنوات وأنا أتعايش مع هذا الوضع. لذلك فلا مشكلة"، وأضاف المدرب الإسباني :"منذ تسع سنوات، وباستثناء ربما السنة الأولى حينما توليت مهمة الإشراف على تدريب برشلونة، لم يُعجب بعض الناس في برشلونة أنني كنت أنا المدرب".

وتابع "الفيلسوف" الإسباني: "منذ ذلك الحين، فزنا بلقبين أو ثلاثة ألقاب في كل موسم وكنا دائماً المفضلين للفوز. لذلك فنحن المُفضلين للفوز (باللقب مرة ثانية)"، وأردف: "شكراً لك يورغن إنك إنسان طيب".

في سياق آخر، تنتظر مانشستر سيتي مباراة صعبة أمام فريق أرسنال برسم الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، حيث يأمل "الأزرق السماوي" في الحفاظ على لقبه، بينما يسعى "المدفعجية" إلى العودة مجدداً إلى منصات التتويج بعد غياب دام عدة سنوات. الجدير ذكره، أن مانشستر يونايتد قص أمس الجمعة ( 10 أغسطس/آب 2018) شريط الدوري الإنجليزي بالفوز 2-1 على ليستر سيتي في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي بول بوغبا.