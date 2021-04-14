غوارديولا يحذر لاعبيه: سأراقب سلوككم عن كثب حتى في الأعياد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيراقب عن كثب سلوك لاعبيه خلال فترة عيد الميلاد، وحذر أي لاعب غير ملتزم خارج الملعب بالاستبعاد من تشكيلة متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "برمييرليغ".

وشارك جاك غريليش وفيل فودن في فوز سيتي الساحق 7-صفر على ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، قبل جلوسهما على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال الانتصار 4-صفر على نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع، بينما قال غوارديولا إن قرار استبعادهما لا يتعلق بمنحهما راحة.

علما بأن جاك غريليش البالغ من العمر 26 عاما، الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر، وكذلك فيل فودين (21 عاما)، لاعب خط الوسط المهاجم، قد سجل كل منهما في مباراة ليدز. وتبلغ القيمة السوقية لغربليش نحو 100 مليون يورو، وقيمة فودين نحو 80 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفيرماركت باللغة الألمانية.

وكانت صحيفة تليغراف قد نشرت صورة لثنائي منتخب إنجلترا خلال قضاء سهرة بعد الفوز الكبير على ليدز.

وقال غوارديولا: "الأمر لا يتعلق بسياسة التناوب. لقد اخترت هذه التشكيلة لأنها تستحق اللعب... وليس اللاعبين الآخرين"، وأضاف "خلال فترة عيد الميلاد سينصب تركيزي كثيراً على السلوك داخل الملعب وخارجه، وعندما لا يكون السلوك جيداً خارج الملعب، لن يكون بوسع اللاعب المشاركة".

وتابع "يجب أن نملك التركيز طوال الوقت بسبب التشتت في فترة عيد الميلاد ومع كل ما يحدث... يجب أن نحافظ على تركيزنا".

يذكر أن إدارة مانشستر سيتي شددت على اللاعبين مؤخراً ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للتواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الميلاد. وكان قد تم إلغاء عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بسبب تصاعد أعداد الإصابات بكورونا، ومن المقرر أن يلعب سيتي ضد ليستر سيتي يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ع.ح./ص.ش. (رويترز)