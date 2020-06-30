غوارديولا يجد ضالته في إسباني بديلا عن الألماني ساني

وجد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي خليفة للألماني العائد إلى دوري بلاده لاعبا مع نادي بايرن ميونيخ ليروي ساني. إذ نقل موقعا "غول" و"سوبكس" أن مانشستر سيتي ونادي فالنسيا الإسباني في مرحلة المفاوضات النهائية حول انتقال اللاعب فيران توريس البالغ من العمر 20 عاماً.

وذكر الموقعان أن من المحتمل الإعلان عن انتقال اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي خلال هذا الأسبوع. يذكر أن توريس مرتبط بعقد مدته خمسة أعوام مع فالنسيا وقيمة خدماته في سوق الانتقالات تبلغ بين 30 و40 مليون يورو.

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ويهدف المدرب الإسباني بيب غوارديولا تعويض رحيل ساني من فريقه، بجناح مهاري سريع يعزز خط الهجوم. وجاء قرار مانشستر بشراء خدمات توريس بعد رفض بايرن بيع خدمات الفرنسي كنغسلي كومان إلى فريق غوارديولا.

يشار إلى أن كلا من يوفنتوس تورين الإيطالي ومانشستر يوناتيتد الإنكليزي كانا يرغبان بشراء خدمات توريس أيضا. لكن توريس كان ضمن الاحتمال الثاني بعد لاعب بروسيا دورتموند جادون سانشو، كما أن توريس لا يرغب حاليا في الانتقال للعب بالدوري الإيطالي. ولعل رغبته في الانتقال للدوري الإنكليزي، خصوصا تحت قيادة مواطنه الإسباني غوارديولا، كانت حافزا له، خصوصا بعد رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحضر عن مانشستر للمشاركة في دوري الإبطال.

عباس الخشالي