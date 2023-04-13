غوارديولا يتوقع أداء أفضل لبايرن في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الأزمة بين ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ قد تجعل العملاق الألماني أخطر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء (19 أبريل/نيسان 2023).

وعوقب السنغالي ماني بغرامة وغاب عن التعادل 1-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني بعد الاعتداء على زميله ساني عقب الخسارة 3-صفرأمام سيتي في مباراة الذهاب لدوري الأبطال الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يتسبب الخلاف السابق في انتفاضة في بايرن، قال غوارديولا للصحفيين "بكل تأكيد". وأضاف "تحتاج أحيانا إلى مشكلة ليتحد الفريق بشكل أكبر. إنها ليست نقطة ضعف للفريق بل نقطة قوة". وتابع "يمكنني تخيل الموقف أمام سيتي. سيكون أفضل أداء لبايرن ميونيخ مساء الأربعاء".

ورغم أن سيتي يملك أفضلية التقدم بثلاثة أهداف، أكد غوارديولا أنه سيكون من الخطورة العودة إلى الدفاع. وقال "سنرى إن كان بوسعنا اللعب بشكل مماثل للمباراة على أرضنا وإظهار شجاعة كبيرة في مستوانا".

وأضاف "نحن قادرون على القيام بأشياء عديدة جيدة وكذلك يستطيع المنافس.. أريد فريقا يتطلع إلى الفوز بالمباراة. أعرف كيف تكون الأمور أمام بايرن. سنعاني كثيرا إذا لم نأخذ المبادرة".

ويعاني بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال بشكل مفاجئ من منصبه.

وحقق العملاق البافاري فوزين مقابل خسارتين وتعادل مرة واحدة في خمس مباريات مع توخل آخرها تعثره أمام ضيفه هوفنهايم المتواضع 1-1 في بروفة لقمته المرتقبة أمام سيتي والتي يحتاج خلالها إلى معجزة لتذويب فارق الأهداف الثلاثة.

هـ.د/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)