غوارديولا يتوقع أداء أفضل لبايرن في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الأزمة بين ساديو ماني وليروي ساني ثنائي بايرن ميونيخ قد تجعل العملاق الألماني أخطر في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء (19 أبريل/نيسان 2023).
وعوقب السنغالي ماني بغرامة وغاب عن التعادل 1-1 أمام هوفنهايم في الدوري الألماني بعد الاعتداء على زميله ساني عقب الخسارة 3-صفرأمام سيتي في مباراة الذهاب لدوري الأبطال الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال حول إمكانية أن يتسبب الخلاف السابق في انتفاضة في بايرن، قال غوارديولا للصحفيين "بكل تأكيد". وأضاف "تحتاج أحيانا إلى مشكلة ليتحد الفريق بشكل أكبر. إنها ليست نقطة ضعف للفريق بل نقطة قوة". وتابع "يمكنني تخيل الموقف أمام سيتي. سيكون أفضل أداء لبايرن ميونيخ مساء الأربعاء".
ورغم أن سيتي يملك أفضلية التقدم بثلاثة أهداف، أكد غوارديولا أنه سيكون من الخطورة العودة إلى الدفاع. وقال "سنرى إن كان بوسعنا اللعب بشكل مماثل للمباراة على أرضنا وإظهار شجاعة كبيرة في مستوانا".
وأضاف "نحن قادرون على القيام بأشياء عديدة جيدة وكذلك يستطيع المنافس.. أريد فريقا يتطلع إلى الفوز بالمباراة. أعرف كيف تكون الأمور أمام بايرن. سنعاني كثيرا إذا لم نأخذ المبادرة".
ويعاني بايرن ميونيخ بقيادة مدربه الجديد توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال بشكل مفاجئ من منصبه.
وحقق العملاق البافاري فوزين مقابل خسارتين وتعادل مرة واحدة في خمس مباريات مع توخل آخرها تعثره أمام ضيفه هوفنهايم المتواضع 1-1 في بروفة لقمته المرتقبة أمام سيتي والتي يحتاج خلالها إلى معجزة لتذويب فارق الأهداف الثلاثة.
هـ.د/ ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
غيرد مولر هو أفضل هداف في تاريخ الكرة الألمانية وفي فريق بايرن ميونيخ. مولر الملقب بـ "هداف الأمة" سجل 525 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وتوج سبع مرات بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني .
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ حاليا، لا يزال يعتبر لحد الآن ثاني أفضل هداف في تاريخ فريق بايرن ميونيخ ب 218 هدفا. المهاجم الصلب الذي اشتهر بضرباته الرأسية القوية سجل 162 إصابة في الدوري الألماني و25 مرة في كأس ألمانيا و31 مرة في الدوري الأوروبي.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
لعب رونالد فولفارت لفريق بايرن ميونيخ بين 1984ـ1993 وبلغ رصيده من الأهداف مع الفريق البافاري 155 هدفا. وبذلك فإنه يأتي في المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين بنادي بايرن ميونيخ. وبالرغم من تتويج فولفارت مرتين بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني إلا أنه لم يترك بصمة قوية مع المنتخب الألماني الذي لعب له مبارتين فقط.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
ديتر هونيس كان معروفا بضرباته الرأسية القوية والمركزة وبلياقته البدنية العالية. لعب ديتر هونيس 224 مباراة بقميص الفريق البافاري وسجل 145هدفا، ليؤرخ اسمه كرابع أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونيخ.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
توماس مولر يعتبر أفضل هداف حاليا في فريق بايرن ميونيخ ويحمل في جعبته 142 هدفا. توماس مولر البالغ من العمر 27 عاما يسير على خطى سلفه غيرد مولر. في الوقت الراهن يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخين لبايرن ميونيخ. وأمام المهاجم البافاري المزيد من الوقت لإضافة أهداف أخرى لرصيده، علما أنه لا يزال في قمة عطائه.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
ترك البرازيلي جيوفاني إلبر بصمة واضحة في فريق بايرن ميونيخ الذي لعب له بين أعوام 1997ـ2003. وكان جيوفاني يعتبر في ذلك الوقت واحد من أبرز المهاجمين ليس في ألمانيا حسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. سجل المهاجم البرازيلي 139 هدفا بقميص بايرن ميونيخ ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي البافاري.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
يحتل البيروفي كلاوديو بيزارو المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بايرن ميونيخ. اللاعب الحالي لفريق فيردر بريمن سجل بألوان بايرن ميونيخ 125 هدفا. بينها 87 في مباريات البوندسليغا.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
يعتبر محمد شول البالغ من العمر حاليا 44 عاما من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي الذين مروا في فريق بايرن ميونيخ. ورغم لعبه في مركز الوسط إلا أنه تمكن من تسجيل 117 بقميص الفريق البافاري محتلا بذلك المركز الثامن في ترتيب هدافي النادي. ويرى الخبراء أن رصيد شول من الأهداف كان سيكون أكثر لولا لعنة الإصابات التي طاردته.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
رصيد ماريو غوميز من الأهداف مع بايرن ميونيخ بلغت 113 هدفا سجلها الدولي الألماني في الأربعة أعوام التي حمل فيها قميص النادي البافاري. غوميز يلعب حاليا في فريق فولفسبورغ بعد أن خاض تجربة خارج ألمانيا لعب فيها لفيورينتينا الإيطالي وبيشيكتاش التركي.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
لعب أولي هونيس لفريق بايرن ميونيخ بين 1970و 1978 وتمكن من تسجيل 111 هدفا. ولولا تعرض هونيس لإصابة خطيرة في الركبة وتوقفه عن اللعب في سن السابعة والعشرين من العمر، لكان رصيده من الأهداف أكبر بكثير، كما يرى خبراء الكرة في ألمانيا. الكاتب: هشام الدريوش