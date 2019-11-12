 غوارديولا يتحكم في صفقة بايرن ميونيخ المنتظرة! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 04.12.2019

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رياضة

غوارديولا يتحكم في صفقة بايرن ميونيخ المنتظرة!

ذكرت تقارير صحفية أن مصير ليروي ساني بالبقاء مع مانشستر سيتي أو الرحيل عنه يرتبط بوضع مدرب الفريق بيب غوارديولا، فيما يراقب بايرن ميونيخ الوضع عن كثب من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

ساني واحد من المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

هل سيستمر ساني مع مانشستر سيتي أم سيرحل إلى بايرن ميونيخ؟

لم يعد خافياً أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، فقد نزل النادي البافاري بكل قوته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل حسم صفقة الدولي الألماني، الذي ينتظره مستقبل كبير في كرة القدم، حسب عدة مراقبين.

ويبدو أن مستقبل ليروي ساني بالبقاء مع مانشستر سيتي أو الرحيل عنه، لا يتوقف عليه وحده بل أيضاً على ربان سفينة الفريق غوارديولا، فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن رحيل بيب غوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي، سيرفع من حظوظ ساني بالبقاء برفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مختارات

جاء عرض شركة بوما البافارية مكافأة لنجم مانشستر سيتي ليروي ساني إذا قرر البقاء في إستاد الاتحاد ليعقد صفقة انتقاله إلى بايرن، فيما أرجأ النادي البافاري موعد التقاط الصورة الرسمية للفريق حتى الفوز بخدمات الدولي الألماني. (30.07.2019)

قبل بداية الموسم الكروي الحالي، كان المهاجم الألماني ليروي ساني قريبا من مغادرة فريقه مانشستر سيتي، لكن الإصابة التي تعرض لها ألغت خطط رحيله. مانشستر سيتي يحاول إقناع ساني بالبقاء وتمديد عقده، لكن ذلك يبقى بعيد المنال. (12.11.2019)

أما في حال استمرار المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، فإن ليروي ساني قد يحزم حقائبه ويعود إلى الدوري الألماني لكرة القدم من جديد عبر بوابة بايرن ميونيخ، الذي يراقب اللاعب عن كثب على أمل حسم الصفقة قريباً.

وأوضح موقع "شبورت" أن العلاقة بين ساني وغوارديولا أبعد من أن تكون "مسممة"، إلاّ أن هناك برودة في العلاقة بين الطرفين، بسبب تفضيل غوارديولا كلا من رحيم ستيرلينغ وبرناردو سيلفا على ساني البعيد عن أجواء كرة القدم منذ شهور، بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي.

 وأضاف أن بيب غوارديولا يرغب في بقاء ليروي ساني، بيد أن هذا الأخير يريد الحصول على دقائق لعب أكثر، لاسيما وأنه بقي –قبل تعرضه للإصابة- على دكة البدلاء لفترة طويلة رغم مستواه المميز وتسجيله عدة أهداف حاسمة.

يشار إلى أن مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات مع ليروي ساني بهدف تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2021، غير أن النجم الألماني لم يوافق بعد على مواصلة رحلته مع "الأزرق السماوي"، وهو ما يرفع من حظوظ بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات اللاعب، حسب ما أورد موقع "أتلتيك" الرياضي.

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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قبل بداية الموسم الكروي الحالي، كان المهاجم الألماني ليروي ساني قريبا من مغادرة فريقه مانشستر سيتي، لكن الإصابة التي تعرض لها ألغت خطط رحيله. مانشستر سيتي يحاول إقناع ساني بالبقاء وتمديد عقده، لكن ذلك يبقى بعيد المنال.

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قال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الجناح الألماني ليروي ساني ربما سيغيب عن الفريق لمدة سبعة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ضد ليفربول. وسيخضع اللاعب لجراحة الأسبوع المقبل. ونفى المدرب أن يكون قد فكر في بيع اللاعب.

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غوارديولا يتحكم في صفقة بايرن ميونيخ المنتظرة!

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