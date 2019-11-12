غوارديولا يتحكم في صفقة بايرن ميونيخ المنتظرة!

لم يعد خافياً أن بايرن ميونيخ يرغب في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني، فقد نزل النادي البافاري بكل قوته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل حسم صفقة الدولي الألماني، الذي ينتظره مستقبل كبير في كرة القدم، حسب عدة مراقبين.

ويبدو أن مستقبل ليروي ساني بالبقاء مع مانشستر سيتي أو الرحيل عنه، لا يتوقف عليه وحده بل أيضاً على ربان سفينة الفريق غوارديولا، فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن رحيل بيب غوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي، سيرفع من حظوظ ساني بالبقاء برفقة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أما في حال استمرار المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي، فإن ليروي ساني قد يحزم حقائبه ويعود إلى الدوري الألماني لكرة القدم من جديد عبر بوابة بايرن ميونيخ، الذي يراقب اللاعب عن كثب على أمل حسم الصفقة قريباً.

وأوضح موقع "شبورت" أن العلاقة بين ساني وغوارديولا أبعد من أن تكون "مسممة"، إلاّ أن هناك برودة في العلاقة بين الطرفين، بسبب تفضيل غوارديولا كلا من رحيم ستيرلينغ وبرناردو سيلفا على ساني البعيد عن أجواء كرة القدم منذ شهور، بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي.

وأضاف أن بيب غوارديولا يرغب في بقاء ليروي ساني، بيد أن هذا الأخير يريد الحصول على دقائق لعب أكثر، لاسيما وأنه بقي –قبل تعرضه للإصابة- على دكة البدلاء لفترة طويلة رغم مستواه المميز وتسجيله عدة أهداف حاسمة.

يشار إلى أن مانشستر سيتي، دخل في مفاوضات مع ليروي ساني بهدف تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2021، غير أن النجم الألماني لم يوافق بعد على مواصلة رحلته مع "الأزرق السماوي"، وهو ما يرفع من حظوظ بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات اللاعب، حسب ما أورد موقع "أتلتيك" الرياضي.