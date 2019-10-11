غوارديولا: إذا خضت حربا فسآخذ معي "المحارب"

يشتهر نجم منتخب تشيلي وبرشلونة الإسباني حاليا أرتورو فيدال (32 عاماً) بكثرة الوشم على جسده وتسريحة شعره "عرف الديك"، لكنه يشتهر أيضا بلقب أطلقته عليه الصحافة الإيطالية عندما كان لاعبا في يوفنتوس، هو لقب "المحارب".

إنه لقب لم يحصل عليه من فراغ وإنما من روحه القتالية العالية وقوته في الالتحام مع المنافس. وخلال تواجده في بايرن ميونيخ (2015- 2018)، ترك فيدال انطباعا جيدا لدى الفريق. وكان عامه الأول في ميونيخ هو آخر أعوام المدرب بيب غوارديولا مع البافاري. وفي حديث له مع راديو "كاتالونيا"، تذكر مدرب مانشستر سيتي لاعبه السابق وأثنى عليه.

وقال غوارديولا حسب ما نقل موقع "شبورت بوزر" الألماني: "إذا تحتم علي الدخول في حرب فسآخذ معي بكل تأكيد أرتورو (فيدال)". وتابع المدرب الإسباني: "يمكنك أن تركل فيدال في صدره وسيتحمل دائما العتاب عند الضرورة. لدي ذكريات رائعة جدا عنه في بايرن، إنه شخص لطيف وطموح لأقصى درجة وقدم لنا أشياء لم نكن نمتلكها بعد".

غوارديولا عن فيدال: لو ركلته في صدره فسيتحمل العتاب في حالة الضرورة...

يذكر أن فيدال لعب قبل ذلك لفريق باير ليفركوزن (2007-2011) ثم انتقل إلى يوفنتوس (2011- 2015)، وعاد لألمانيا عبر بايرن ميونيخ قبل أن يغادر إلى برشلونة. وقضى في ميونيخ ثلاثة مواسم خاض فيها مع البافاري 124 مباراة، بحسب شبورت بوزر.

ص.ش/ع.ج.م