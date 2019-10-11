غوارديولا: إذا خضت حربا فسآخذ معي "المحارب"

يشتهر نجم منتخب تشيلي وبرشلونة الإسباني حاليا أرتورو فيدال (32 عاماً) بكثرة الوشم على جسده وتسريحة شعره "عرف الديك"، لكنه يشتهر أيضا بلقب أطلقته عليه الصحافة الإيطالية عندما كان لاعبا في يوفنتوس، هو لقب "المحارب".
إنه لقب لم يحصل عليه من فراغ وإنما من روحه القتالية العالية وقوته في الالتحام مع المنافس. وخلال تواجده في بايرن ميونيخ (2015- 2018)، ترك فيدال انطباعا جيدا لدى الفريق. وكان عامه الأول في ميونيخ هو آخر أعوام المدرب بيب غوارديولا مع البافاري. وفي حديث له مع راديو "كاتالونيا"، تذكر مدرب مانشستر سيتي لاعبه السابق وأثنى عليه.
وقال غوارديولا حسب ما نقل موقع "شبورت بوزر" الألماني: "إذا تحتم علي الدخول في حرب فسآخذ معي بكل تأكيد أرتورو (فيدال)". وتابع المدرب الإسباني: "يمكنك أن تركل فيدال في صدره وسيتحمل دائما العتاب عند الضرورة. لدي ذكريات رائعة جدا عنه في بايرن، إنه شخص لطيف وطموح لأقصى درجة وقدم لنا أشياء لم نكن نمتلكها بعد".
غوارديولا عن فيدال: لو ركلته في صدره فسيتحمل العتاب في حالة الضرورة...
يذكر أن فيدال لعب قبل ذلك لفريق باير ليفركوزن (2007-2011) ثم انتقل إلى يوفنتوس (2011- 2015)، وعاد لألمانيا عبر بايرن ميونيخ قبل أن يغادر إلى برشلونة. وقضى في ميونيخ ثلاثة مواسم خاض فيها مع البافاري 124 مباراة، بحسب شبورت بوزر.
ص.ش/ع.ج.م
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كارلوس فالديراما (51 عاما)، أفضل لاعب في تاريخ كولومبيا. اشتهر بتسريحة شعره، التي تشبه لبدة الأسد. لعب فالديراما مع منتخب بلاده بين أعوام 1985 و 1998، شارك خلالها في ثلاث بطولات لكأس العالم. ويحتفل لاعبو المنتخب الكولومبي به بين فترة وأخرى بارتداء باروكة تشبه تسريحته. أما المدينة التي ولد فيها فنصبت له تمثالا لتخليده.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
اشتهر رودي فولر بتسريحة "تجاعيد الشعر المدور"، التي تشبه الأمواج. فولر، الذي فاز مع ألمانيا بكأس العالم 1990، ظل محافظا على تلك التسريحة طيلة مسيرته الرياضية. وقد فرق شعره من المنتصف ما جعل الألمان يطلقون عليه تسمية "العمة/ الخالة كيتى"، تندرا باللاعب المحبوب.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان جورج بيست نجما في فريق مانشستر يونايتد من سنة 1963 ولغاية سنة 1974. وأكثر ما كان يميز اللاعب الأيرلندي هو مهاراته وقدرته على التهديف بكلتا القدمين. توفي بيست عام 2005، وكان أسطورة كرة القدم في أيرلندا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك كان نجما في وسائل الإعلام وارتبط اسمه بالحفلات الماجنة والنساء.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
يعد نجم دفاع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني جيروم بواتينغ من محبي ومتابعي عالم الموضة. ويعتني بواتينغ دائما بملابسه واقتناء الإكسسوارات الخاصة به، مثل النظارات. وحمل مجموعة خاصة من النظارات معه إلى فرنسا لارتدائها خلال تواجده في بطولة أمم أوروبا 2016.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كان المدرب الألماني الراحل هيلموت شون أشهر مدربي المانشافت. حيث درب شون المنتخب الألماني من سنة 1964 ولغاية سنة 1978 وحاز معه على بطولة أمم أوروبا ولقب وصيف بطل العالم ووصيف بطل أوروبا ومن ثم بطل العالم في سنة 1974. وكانت علامته المميزة قبعة رأسه الشهيرة التي رافقته أغلب أيام حياته.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كانت حياة لوتار ماتيوس كلاعب مشوقة مثل حياته الخاصة، التي امتلأت بالعلاقات العاطفية والكثير من النساء. ولعب ماتيوس 150 مباراة للمنتخب الألماني وفاز بجميع الألقاب المهمة، مثل كأس العالم وأمم أوروبا والبوندسليغا. ويتميز ماتيوس (55 عاما) بقدرته على تسويق نفسه، والنجاح في مجالات عديدة إلا في العلاقات العاطفية.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
أما الانكليزي ديفيد بيكهام فكان نجما في كرة القدم ورمزا في عالم الموضة والإعلانات التجارية. واحتفلت به "الصحف الصفراء" بسبب مظهره، ونشرت تقارير مفصلة عن حياته الخاصة وعن الأوشام التي كان يحملها على جسمه. أما تسريحات شعره فكانت فريدة من نوعها. أعتزل بيكهام اللعب سنة 2013 وهو بعمر 41 عاما.
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أحد عشر لاعبا اشتهروا بالموضة وتسريحات ومظاهر غريبة
كريستيانو رونالدو هو أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ. وتعد أغلب أهدافه وتمريراته الكروية فنونا لحالها تمتع الجمهور. بالإضافة إلى ذلك دخل رونالدو عالم الموضة بإنتاج ملابس داخلية وعطور تحمل اسمه، وكذلك المشاركة في الإعلانات التجارية التي تدر عليه أرباح خيالية تبرع بجزء منها للأعمال الخيرية.
الكاتب: زيلكه فونش / زمن البدري